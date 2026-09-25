Anchelotti Braziliyasi 90+5-daqiqada sharmandali mag‘lubiyatdan qutulib qoldi!
FIFA kunlari doirasida bo‘lib o‘tgan xalqaro o‘rtoqlik bahsida Karlo Anchelotti boshqaruvidagi Braziliya milliy terma jamoasi safarda Avstraliyaga qarshi maydonga tushib, og‘ir va shov-shuvli durang qayd etdi. Taunsvill shahrida kechgan qarama-qarshilikda «pentakampeonlar» uzoq vaqt davomida hisobda ortda qolib, faqat hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+5-daqiqada kiritilgan gol evazigagina mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
Bahsning 68-daqiqasida avstraliyaliklarning yosh yulduzi Nestori Irankunda hisobni ochgan bo‘lsa, asosiy vaqt tugab, 90+5-daqiqa o‘tib borayotgan pallada zaxiradan tushgan Rayan muvozanatni tikladi — 1:1. Tarkibida Vinisius Junior, Rafinya, Endrik va Estevao kabi jahon yulduzlari bilan maydonga tushgan Braziliyaning bunday og‘ir o‘yini muxlislar va mutaxassislarda jiddiy savollarni uyg‘otdi. Tomonlar 29 sentyabr kuni o‘zaro ikkinchi bor kuch sinashadi.
«90+5-daqiqadagi najot, Irankunda zarbasi va Anchelotti muammosi»: Taunsvill bahsining 5 ta asosiy nuqtasi
Avstraliya va Braziliya to‘qnashuvidan eng muhim faktlar:
So‘nggi soniyalardagi gol: Braziliya 90+5-daqiqada Rayanning aniq zarbasi tufayli sensatsion mag‘lubiyatdan omon qoldi;
Irankundaning goli: 68-daqiqada Nestori Irankunda mezbonlarni oldinga olib chiqib, Braziliya mudofaasidagi zaiflikni fosh etdi;
Yulduzli hujum triosi samarasizligi: Vinisius, Endrik va Rafinya asosiy vaqtda avstraliyaliklar darvozasini ishg‘ol qila olmadi;
Anchelottining to‘liq rotatsiyasi: Ikkinchi bo‘limda Lino, Pedro, Luiz va Rayan maydonga tushirilib, taktika shoshilinch o‘zgartirildi;
29 sentyabr — revansh sanasi: Ikki terma jamoa bir necha kundan so‘ng ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvida yana maydonga tushadi.
O‘yin tafsilotlari va ko‘rsatkichlari: Avstraliya va Braziliya qarama-qarshiligi
Taunsvilldagi bahsning statistik ko‘rsatkichlari:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Braziliya milliy jamoasi (Anchelotti)
Yakuniy hisob
1:1 (Sensatsion durang)
1:1 (90+5-daqiqadagi qutulish)
Gol mualliflari
Irankunda (68')
Rayan (90+5')
Hujumdagi yetakchilar
Yengi, Irankunda, Metkalf
Vinisius Junior, Rafinya, Endrik
O‘yinning muhim lahzasi
68-daqiqada hisobning ochilishi
Hakam qo‘shib bergan 5-daqiqadagi gol
Keyingi qarama-qarshilik
29 sentyabr kuni takroriy o‘yin
29 sentyabr kuni revansh imkoniyati
Futbol ekspertizasi: Nega Braziliya grandi Avstraliyada qiynaldi?
Xalqaro sport sharhlovchilari va futbol tahlilchilarining xulosalari:
«Yulduzlar charchog‘i va moslashuv»: Yevropa klublarida tig‘iz taqvimda o‘ynab kelayotgan Vinisius va Rafinya uzoq parvoz hamda Taunsvilldagi iqlimga moslashishda qiyinchilikka duch keldi; bu ularning yakkakurashlardagi tezligi va yaratuvchanligini cheklab qo‘ydi;
Avstraliyaning qattiq himoya bloki: Avstraliya terma jamoasi markazda intizomli zonaviy himoya tashkil etib, Braziliyaning individual driblinglariga deyarli maydon qoldirmadi; Irankundaning tezkor qarshi hujumdagi goli esa braziliyaliklar mudofaasidagi tizimli muammolarni ko‘rsatdi;
29 sentyabrdagi bahs — Anchelotti uchun sinov: Ikkinchi o‘yinda Karlo Anchelotti tarkibda jiddiy o‘zgarishlar qilishi va hujum chizig‘ini qayta tashkil etishi kutilmoqda, aks holda «selesao» muxlislarining e’tirozlari yanada kuchayadi.
Sizningcha, Karlo Anchelotti boshchiligidagi Braziliya terma jamoasi 29 sentyabrdagi ikkinchi o‘yinda ishonchli g‘alabani qo‘lga kirita oladimi yoki Avstraliya yana sensatsiya ko‘rsatadimi? Vinisius va Endrikning termadagi o‘yiniga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu kutilmagan natija tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…