Anchelotti Braziliyasi 90+5-daqiqada sharmandali mag‘lubiyatdan qutulib qoldi!

·0·Sport
Anchelotti Braziliyasi 90+5-daqiqada sharmandali mag‘lubiyatdan qutulib qoldi!

FIFA kunlari doirasida bo‘lib o‘tgan xalqaro o‘rtoqlik bahsida Karlo Anchelotti boshqaruvidagi Braziliya milliy terma jamoasi safarda Avstraliyaga qarshi maydonga tushib, og‘ir va shov-shuvli durang qayd etdi. Taunsvill shahrida kechgan qarama-qarshilikda «pentakampeonlar» uzoq vaqt davomida hisobda ortda qolib, faqat hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+5-daqiqada kiritilgan gol evazigagina mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.

Bahsning 68-daqiqasida avstraliyaliklarning yosh yulduzi Nestori Irankunda hisobni ochgan bo‘lsa, asosiy vaqt tugab, 90+5-daqiqa o‘tib borayotgan pallada zaxiradan tushgan Rayan muvozanatni tikladi — 1:1. Tarkibida Vinisius Junior, Rafinya, Endrik va Estevao kabi jahon yulduzlari bilan maydonga tushgan Braziliyaning bunday og‘ir o‘yini muxlislar va mutaxassislarda jiddiy savollarni uyg‘otdi. Tomonlar 29 sentyabr kuni o‘zaro ikkinchi bor kuch sinashadi.

«90+5-daqiqadagi najot, Irankunda zarbasi va Anchelotti muammosi»: Taunsvill bahsining 5 ta asosiy nuqtasi

Avstraliya va Braziliya to‘qnashuvidan eng muhim faktlar:

  • So‘nggi soniyalardagi gol: Braziliya 90+5-daqiqada Rayanning aniq zarbasi tufayli sensatsion mag‘lubiyatdan omon qoldi;

  • Irankundaning goli: 68-daqiqada Nestori Irankunda mezbonlarni oldinga olib chiqib, Braziliya mudofaasidagi zaiflikni fosh etdi;

  • Yulduzli hujum triosi samarasizligi: Vinisius, Endrik va Rafinya asosiy vaqtda avstraliyaliklar darvozasini ishg‘ol qila olmadi;

  • Anchelottining to‘liq rotatsiyasi: Ikkinchi bo‘limda Lino, Pedro, Luiz va Rayan maydonga tushirilib, taktika shoshilinch o‘zgartirildi;

  • 29 sentyabr — revansh sanasi: Ikki terma jamoa bir necha kundan so‘ng ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvida yana maydonga tushadi.

O‘yin tafsilotlari va ko‘rsatkichlari: Avstraliya va Braziliya qarama-qarshiligi

Taunsvilldagi bahsning statistik ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Avstraliya milliy jamoasi

Braziliya milliy jamoasi (Anchelotti)

Yakuniy hisob

1:1 (Sensatsion durang)

1:1 (90+5-daqiqadagi qutulish)

Gol mualliflari

Irankunda (68')

Rayan (90+5')

Hujumdagi yetakchilar

Yengi, Irankunda, Metkalf

Vinisius Junior, Rafinya, Endrik

O‘yinning muhim lahzasi

68-daqiqada hisobning ochilishi

Hakam qo‘shib bergan 5-daqiqadagi gol

Keyingi qarama-qarshilik

29 sentyabr kuni takroriy o‘yin

29 sentyabr kuni revansh imkoniyati

Futbol ekspertizasi: Nega Braziliya grandi Avstraliyada qiynaldi?

Xalqaro sport sharhlovchilari va futbol tahlilchilarining xulosalari:

  • «Yulduzlar charchog‘i va moslashuv»: Yevropa klublarida tig‘iz taqvimda o‘ynab kelayotgan Vinisius va Rafinya uzoq parvoz hamda Taunsvilldagi iqlimga moslashishda qiyinchilikka duch keldi; bu ularning yakkakurashlardagi tezligi va yaratuvchanligini cheklab qo‘ydi;

  • Avstraliyaning qattiq himoya bloki: Avstraliya terma jamoasi markazda intizomli zonaviy himoya tashkil etib, Braziliyaning individual driblinglariga deyarli maydon qoldirmadi; Irankundaning tezkor qarshi hujumdagi goli esa braziliyaliklar mudofaasidagi tizimli muammolarni ko‘rsatdi;

  • 29 sentyabrdagi bahs — Anchelotti uchun sinov: Ikkinchi o‘yinda Karlo Anchelotti tarkibda jiddiy o‘zgarishlar qilishi va hujum chizig‘ini qayta tashkil etishi kutilmoqda, aks holda «selesao» muxlislarining e’tirozlari yanada kuchayadi.

Sizningcha, Karlo Anchelotti boshchiligidagi Braziliya terma jamoasi 29 sentyabrdagi ikkinchi o‘yinda ishonchli g‘alabani qo‘lga kirita oladimi yoki Avstraliya yana sensatsiya ko‘rsatadimi? Vinisius va Endrikning termadagi o‘yiniga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu kutilmagan natija tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Karlo AnchelottiBraziliya milliy jamoasiAvstraliya milliy jamoasiTaunsvill
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiAnchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdi30 iyul 10:00Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?15 sentabr 15:38Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiKutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdi3 sentabr 21:02Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...31 iyul 16:37Italiya katta nomlarga yuzlandi: Anchelotti yoki Gvardiola?Italiya katta nomlarga yuzlandi: Anchelotti yoki Gvardiola?23 iyul 19:57Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?30 iyun 05:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?