Emmanuel Eboue Yaya Toureni Angliya Premyer-ligasida murabbiy sifatida koʻrmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Arsenalning sobiq himoyachisi Emmanuel Eboue, vatandoshi Yaya Toure kelajakda Angliya Premyer-ligasida bosh murabbiy bo'lishiga ishonadi.
- Eboue Tourening murabbiylik faoliyatidagi bosqichma-bosqich rivojlanishidan, jumladan, yordamchi murabbiy sifatida tajriba orttirishidan va Chempionlar ligasida jamoa boshqargan ilk afrikalik murabbiyga aylanganidan mamnun.
- Tourening murabbiylik salohiyati va Kot-d'Ivuar uchun g'urur manbai bo'lishi mumkinligi ta'kidlanadi.
Londonning Arsenal klubining sobiq himoyachisi Emmanuel Eboue oʻzining terma jamoadagi sobiq jamoadogʻi Yaya Toure kelajakda Angliya Premyer-ligasiga bosh murabbiy sifatida qaytishiga qatʼiy ishonch bildirdi. Uning fikricha, Manchester Siti afsonasi hisoblangan mutaxassis dunyodagi eng raqobatbardosh chempionatlardan birida ish boshlagan ilk ivuarli bosh murabbiyga aylanishi uchun barcha zarur fazilatlarga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
LiveFootballTickets nashriga bergan intervyusida Eboue vatandoshining murabbiylik faoliyatidagi qadamlarini yaqindan kuzatib borayotganini taʼkidladi. Uilyam Eboue sobiq yarim himoyachi bilan muntazam muloqotda boʻlishini, uning ishga boʻlgan sadoqati va murabbiylik sohasidagi ijobiy rivojlanishidan hayratda ekanini yashirmadi. Shuningdek, bunday muvaffaqiyatlarbutun Kot-d'Ivuar xalqida katta gʻurur tuygʻusini uygʻotishini alohida qayd etdi.
Tajriba orttirish yoʻli va Yevropa sahifasiYaya Toure UEFA Pro litsenziyasini qoʻlga kiritgach, tavakkal qilib darhol yirik lavozimlarga intilmadi. Aksincha, u bosqichma-bosqich tajriba toʻplash yoʻlini tanladi. U Ukrainaning Olimpik Donetsk, Rossiyaning Axmat Grozniy va Belgiyaning Standard Liege klublarida yordamchi murabbiy sifatida faoliyat yuritdi. Shuningdek, 2022–2023-yillarda Tottenxem akademiyasida samarali mehnat qilib, yosh futbolchilar bilan ishlash koʻnikmasini oshirdi.
Mazkur bosqichma-bosqich shakllanish jarayoni yakunda uni Saudiya Arabistoni milliy jamoasida Roberto Manchinining bosh yordamchisi boʻlib ishlashiga zamin yaratdi. Ushbu boy xalqaro tajriba unga mustaqil ravishda jamoa boshqarish uchun zarur boʻlgan taktik salohiyatni taqdim etdi va katta murabbiylik olamiga dadil qadam qoʻyishiga imkon berdi.
Chempionlar ligasidagi tarixiy qadamGoal.com xabar berishicha, Bratislava klubi bilan 2029-yil iyunigacha moʻljallangan shartnoma imzolagan Yaya Toure avgust oyida Chempionlar ligasining asosiy bosqichida jamoani boshqargan ilk afrikalik murabbiy sifatida tarixga kirdi. Turnirning birinchi turida amaldagi gʻolib Pari Sen-Jermen qarshisida uchralgan yirik 6:1 hisobidagi magʻlubiyat uning uchun jiddiy sinov boʻldi.
Biroq, Barselona sobiq yarim himoyachisi oʻzining hujumkor 4-3-3 taktik sxemasidan voz kechmagan holda oʻz yoʻlida davom etmoqda. Hozirgi kunda uning oldidagi asosiy vazifa ichki chempionatdagi barqarorlikni Yevropaning elita darajasidagi talablari bilan toʻgʻri muvozanatga keltirishdan iboratdir.
Izohlar 0
…