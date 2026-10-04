Emmanuel Eboue Yaya Toureni Angliya Premyer-ligasida murabbiy sifatida koʻrmoqchi

·21·Sport
Emmanuel Eboue Yaya Toureni Angliya Premyer-ligasida murabbiy sifatida koʻrmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Arsenalning sobiq himoyachisi Emmanuel Eboue, vatandoshi Yaya Toure kelajakda Angliya Premyer-ligasida bosh murabbiy bo'lishiga ishonadi.
  • Eboue Tourening murabbiylik faoliyatidagi bosqichma-bosqich rivojlanishidan, jumladan, yordamchi murabbiy sifatida tajriba orttirishidan va Chempionlar ligasida jamoa boshqargan ilk afrikalik murabbiyga aylanganidan mamnun.
  • Tourening murabbiylik salohiyati va Kot-d'Ivuar uchun g'urur manbai bo'lishi mumkinligi ta'kidlanadi.

Londonning Arsenal klubining sobiq himoyachisi Emmanuel Eboue oʻzining terma jamoadagi sobiq jamoadogʻi Yaya Toure kelajakda Angliya Premyer-ligasiga bosh murabbiy sifatida qaytishiga qatʼiy ishonch bildirdi. Uning fikricha, Manchester Siti afsonasi hisoblangan mutaxassis dunyodagi eng raqobatbardosh chempionatlardan birida ish boshlagan ilk ivuarli bosh murabbiyga aylanishi uchun barcha zarur fazilatlarga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

LiveFootballTickets nashriga bergan intervyusida Eboue vatandoshining murabbiylik faoliyatidagi qadamlarini yaqindan kuzatib borayotganini taʼkidladi. Uilyam Eboue sobiq yarim himoyachi bilan muntazam muloqotda boʻlishini, uning ishga boʻlgan sadoqati va murabbiylik sohasidagi ijobiy rivojlanishidan hayratda ekanini yashirmadi. Shuningdek, bunday muvaffaqiyatlarbutun Kot-d'Ivuar xalqida katta gʻurur tuygʻusini uygʻotishini alohida qayd etdi.

Tajriba orttirish yoʻli va Yevropa sahifasi

Yaya Toure UEFA Pro litsenziyasini qoʻlga kiritgach, tavakkal qilib darhol yirik lavozimlarga intilmadi. Aksincha, u bosqichma-bosqich tajriba toʻplash yoʻlini tanladi. U Ukrainaning Olimpik Donetsk, Rossiyaning Axmat Grozniy va Belgiyaning Standard Liege klublarida yordamchi murabbiy sifatida faoliyat yuritdi. Shuningdek, 2022–2023-yillarda Tottenxem akademiyasida samarali mehnat qilib, yosh futbolchilar bilan ishlash koʻnikmasini oshirdi.

Mazkur bosqichma-bosqich shakllanish jarayoni yakunda uni Saudiya Arabistoni milliy jamoasida Roberto Manchinining bosh yordamchisi boʻlib ishlashiga zamin yaratdi. Ushbu boy xalqaro tajriba unga mustaqil ravishda jamoa boshqarish uchun zarur boʻlgan taktik salohiyatni taqdim etdi va katta murabbiylik olamiga dadil qadam qoʻyishiga imkon berdi.

Chempionlar ligasidagi tarixiy qadam

Goal.com xabar berishicha, Bratislava klubi bilan 2029-yil iyunigacha moʻljallangan shartnoma imzolagan Yaya Toure avgust oyida Chempionlar ligasining asosiy bosqichida jamoani boshqargan ilk afrikalik murabbiy sifatida tarixga kirdi. Turnirning birinchi turida amaldagi gʻolib Pari Sen-Jermen qarshisida uchralgan yirik 6:1 hisobidagi magʻlubiyat uning uchun jiddiy sinov boʻldi.

Biroq, Barselona sobiq yarim himoyachisi oʻzining hujumkor 4-3-3 taktik sxemasidan voz kechmagan holda oʻz yoʻlida davom etmoqda. Hozirgi kunda uning oldidagi asosiy vazifa ichki chempionatdagi barqarorlikni Yevropaning elita darajasidagi talablari bilan toʻgʻri muvozanatga keltirishdan iboratdir.

Yaya ToureEmmanuel EbouePremyer-ligaChempionlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pep Gvardiola Manchester Siti bahsida stadionga qaytishi kutilmoqdaPep Gvardiola Manchester Siti bahsida stadionga qaytishi kutilmoqdaKecha 12:38Manchester Siti futbolchilar va agentlar tomonidan sudga tortilishi mumkinManchester Siti futbolchilar va agentlar tomonidan sudga tortilishi mumkin1 oktabr 19:51Manchester Siti homiysi Premyer-ligaga qarshi sudga murojaat qilmoqchiManchester Siti homiysi Premyer-ligaga qarshi sudga murojaat qilmoqchi1 oktabr 02:10Manchester Siti boʻyicha qaror joriy mavsum oxirigacha chiqarilishi talab etilmoqdaManchester Siti boʻyicha qaror joriy mavsum oxirigacha chiqarilishi talab etilmoqda1 oktabr 01:38Manchester Siti jiddiy jazoga uchrashi va chempionatdan chetlatilishi mumkinManchester Siti jiddiy jazoga uchrashi va chempionatdan chetlatilishi mumkin30 sentabr 01:18Ferran Soriano Manchester Siti xodimlariga murojaat qildiFerran Soriano Manchester Siti xodimlariga murojaat qildi29 sentabr 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi