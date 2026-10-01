Manchester Siti futbolchilar va agentlar tomonidan sudga tortilishi mumkin

·0·Sport
Manchester Siti futbolchilar va agentlar tomonidan sudga tortilishi mumkin

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti moliyaviy qoidalarni yuz martadan ortiq buzganlikda aybdor deb topilgach, raqib jamoalar futbolchilari va ularning agentlari yoʻqotilgan bonuslar uchun yuridik daʼvolar tayyorlay boshladi. Sky Sports xabar berishicha, 2009–2018-yillar oraligʻida chempionlik unvonlari yoki Chempionlar ligasiga yoʻllanmalardan mahrum boʻlgan yulduzlar moliyaviy zararlarini qoplash choralarini koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mustaqil komissiyaning yozma hisobotida klub 900 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni soxta homiylik shartnomalari orqali yashirgani batafsil bayon etilgan. Ushbu holat Angliya chempionatida keng koʻlamli noroziliklarni keltirib chiqardi, chunki jabrlangan tomonlar belgilangan toʻqqiz yillik davr mobaynida oʻzlariga tegishli boʻlishi kerak boʻlgan ulkan moliyaviy mukofotlarni hisob-kitob qilmoqda.

Hozirgi vaqtda futbolchilar va ularning vakillari huquqshunoslar bilan maslahatlashib, sudga murojaat qilish yoʻllarini oʻrganmoqda. Biroq Financial Times nashrining qayd etishicha, har qanday sud jarayoni klub rahbariyatiga aloqador jiddiy toʻsiqlarga duch kelishi mumkin, chunki Manchester Siti rahbari Xaldun al-Muborak 2020-yildan buyon Buyuk Britaniyaning tasdiqlangan diplomatlar roʻyxatiga kiritilgan.

Diplomatik daxlsizlik va rahbariyatning munosabati

Mazkur diplomatik maqom Xaldun al-Muborakka jinoiy tergovlardan daxlsizlik taqdim etadi va odatda uni fuqarolik huquqiy jarayonlaridan ham himoya qiladi. Shunga qaramay, barcha bosimlar va turli tomonlardan kelayotgan huquqiy tahdidlarga qaram elementType, Al-Muborak oʻz pozitsiyasida qatʼiy qolmoqda va klubning harakatlarini ochiqdan-ochiq himoya qilmoqda.

Klub rahbari oʻz bayonotida shunday dedi: “Baʼzilar oʻz xulosalariga shoshilgani va atrofimizda shov-shuvlar koʻp boʻlganiga qaramay, hech narsa oʻzgargani yoʻq. Biz ilgari ham birgalikda sinovlarga duch kelganmiz va ulardan muvaffaqiyatli oʻtganmiz. Klubimiz rivojiga toʻsqinlik qilishni istaydiganlar hamon yetarli. Biz ularga bu imkoniyatni bermaymiz”.

Iqtisodiy oqibatlar va mahalliy xavotirlar

Mazkur shok holatdagi sud qarorining oqibatlari faqat yashil maydon bilan cheklanib qolmayapti, balki siyosiy arboblarda ham hududning kelajagi borasida jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Xususan, Manchester shahri va uning atrofidagi iqtisodiy barqarorlikka taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xavflar muhokama qilinmoqda.

Payshanba kuni vaziyatga munosabat bildirgan taniqli siyosatchi Endi Bernem oxirgi oʻn yillikda amaldagi egalar tomonidan kiritilgan ulkan sarmoyalarga urgʻu berdi. Agar klubning badavlat homiylari oʻz mablagʻlarini butunlay olib chiqib ketishga qaror qilsa, mintaqa ogʻir iqtisodiy zarba olishidan xavotir bildirdi.

Endi Bernem oʻz nutqida shunday dedi: “Men ularni yoʻqotishdan haqiqatan ham xavotirga tushgan boʻlardim. Ular zamonaviy Manchester va Manchester Siti jamoasini global kuchga aylantirishda ulkan hamkor boʻlishdi. City Football Group hamda kengroq egalik guruhi Etihad stadioni va uning atrofidagi hududlargagina emas, balki butun shaharga kiritgan sarmoyalari uchun ularga minnatdorchilik bildiraman”.

Manchester CityPremer-ligaFutbolSudMoliyaviy qoidabuzarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqdaManchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda26 sentabr 01:11Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiKecha 00:16David Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildiDavid Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildi29 sentabr 23:12Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiAngliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdi29 sentabr 21:33Ian Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildiIan Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildiKecha 01:30Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi29 sentabr 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi