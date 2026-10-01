Manchester Siti futbolchilar va agentlar tomonidan sudga tortilishi mumkin
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti moliyaviy qoidalarni yuz martadan ortiq buzganlikda aybdor deb topilgach, raqib jamoalar futbolchilari va ularning agentlari yoʻqotilgan bonuslar uchun yuridik daʼvolar tayyorlay boshladi. Sky Sports xabar berishicha, 2009–2018-yillar oraligʻida chempionlik unvonlari yoki Chempionlar ligasiga yoʻllanmalardan mahrum boʻlgan yulduzlar moliyaviy zararlarini qoplash choralarini koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mustaqil komissiyaning yozma hisobotida klub 900 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni soxta homiylik shartnomalari orqali yashirgani batafsil bayon etilgan. Ushbu holat Angliya chempionatida keng koʻlamli noroziliklarni keltirib chiqardi, chunki jabrlangan tomonlar belgilangan toʻqqiz yillik davr mobaynida oʻzlariga tegishli boʻlishi kerak boʻlgan ulkan moliyaviy mukofotlarni hisob-kitob qilmoqda.
Hozirgi vaqtda futbolchilar va ularning vakillari huquqshunoslar bilan maslahatlashib, sudga murojaat qilish yoʻllarini oʻrganmoqda. Biroq Financial Times nashrining qayd etishicha, har qanday sud jarayoni klub rahbariyatiga aloqador jiddiy toʻsiqlarga duch kelishi mumkin, chunki Manchester Siti rahbari Xaldun al-Muborak 2020-yildan buyon Buyuk Britaniyaning tasdiqlangan diplomatlar roʻyxatiga kiritilgan.
Diplomatik daxlsizlik va rahbariyatning munosabatiMazkur diplomatik maqom Xaldun al-Muborakka jinoiy tergovlardan daxlsizlik taqdim etadi va odatda uni fuqarolik huquqiy jarayonlaridan ham himoya qiladi. Shunga qaramay, barcha bosimlar va turli tomonlardan kelayotgan huquqiy tahdidlarga qaram elementType, Al-Muborak oʻz pozitsiyasida qatʼiy qolmoqda va klubning harakatlarini ochiqdan-ochiq himoya qilmoqda.
Klub rahbari oʻz bayonotida shunday dedi: “Baʼzilar oʻz xulosalariga shoshilgani va atrofimizda shov-shuvlar koʻp boʻlganiga qaramay, hech narsa oʻzgargani yoʻq. Biz ilgari ham birgalikda sinovlarga duch kelganmiz va ulardan muvaffaqiyatli oʻtganmiz. Klubimiz rivojiga toʻsqinlik qilishni istaydiganlar hamon yetarli. Biz ularga bu imkoniyatni bermaymiz”.
Iqtisodiy oqibatlar va mahalliy xavotirlarMazkur shok holatdagi sud qarorining oqibatlari faqat yashil maydon bilan cheklanib qolmayapti, balki siyosiy arboblarda ham hududning kelajagi borasida jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Xususan, Manchester shahri va uning atrofidagi iqtisodiy barqarorlikka taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xavflar muhokama qilinmoqda.
Payshanba kuni vaziyatga munosabat bildirgan taniqli siyosatchi Endi Bernem oxirgi oʻn yillikda amaldagi egalar tomonidan kiritilgan ulkan sarmoyalarga urgʻu berdi. Agar klubning badavlat homiylari oʻz mablagʻlarini butunlay olib chiqib ketishga qaror qilsa, mintaqa ogʻir iqtisodiy zarba olishidan xavotir bildirdi.
Endi Bernem oʻz nutqida shunday dedi: “Men ularni yoʻqotishdan haqiqatan ham xavotirga tushgan boʻlardim. Ular zamonaviy Manchester va Manchester Siti jamoasini global kuchga aylantirishda ulkan hamkor boʻlishdi. City Football Group hamda kengroq egalik guruhi Etihad stadioni va uning atrofidagi hududlargagina emas, balki butun shaharga kiritgan sarmoyalari uchun ularga minnatdorchilik bildiraman”.
Izohlar 0
…