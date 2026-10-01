Manchester Siti homiysi Premyer-ligaga qarshi sudga murojaat qilmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubining bosh homiysi bo'lgan aviakompaniya, klubga nisbatan chiqarilgan qarorlar yuzasidan Angliya Premyer-ligasiga qarshi sudga murojaat qilish bilan tahdid qilmoqda.
- Aviakompaniya o'z bayonotida hech qanday noto'g'ri tijoriy kelishuvlarda qatnashmaganini ta'kidlab, Premyer-liganing ishni ommaga taqdim etish uslubini qattiq tanqid qildi.
Angliyaning Manchester Siti klubi maydondan tashqarida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. The Sun nashri xabar berishicha, jamoaning bosh homiysi boʻlgan aviakompaniya klubga nisbatan chiqarilgan soʻnggi qarorlar ortidan Angliya Premyer-ligasiga qarshi sudga murojaat qilish bilan tahdid qilmoqda. Mazkur mojaro ingliz futbolidagi eng yirik moliyaviy janjallardan biriga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, klub toʻqqiz yil davomida 900 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni yashirish uchun soxta bitimlardan foydalanganlikda aybdor deb topilgan. Ushbu portlovchi hukmdan soʻng, Birlashgan Arab Amirliklarining milliy aviatashuvchisi keskin bayonot berib, oʻz manfaatlarini himoya qilish uchun tegishli yuridik maslahat olishini tasdiqladi.
Homiydan keskin eʼtirozlarAviakompaniya oʻz bayonotida koʻrib chiqilayotgan davrda hech qanday notoʻgʻri tijoriy kelishuvlarda qatnashmaganini qatʼiy taʼkidladi. Kompaniya rahbariyatining bildirishicha, ular har qanday xulosalar yoki ima-ishoralarni qatʼiyan rad etadi. Shuningdek, homiy tashkilot Premyer-liganing ushbu ishni ommaga taqdim etish uslubini qattiq tanqid qildi.
Kompaniya bayonotida taʼkidlanishicha, nashr etilgan va qisman tahrirlangan hujjatlarda aviakompaniyaning oʻzi ochiq tilga olinmaganiga qaramay, yuzaga kelgan vaziyat uning obroʻsiga putur yetkazmoqda. Aviakompaniya Premyer-liga xulosalarga kelishda tayangan maʼlumotlarning aniqligi va adolatliligini tekshirish uchun ular bilan bogʻlanmaganidan noroziligini bildirdi.
Premyer-ligaga talablarAyblovlar va jamoatchilikka tarqatilgan tanlanma maʼlumotlar ortidan bosh homiy rasmiy idorani aybladi. "Premyer-liga ushbu xulosalar taqdim etilish uslubi uchun oqibatlariga javobgarlikni oʻz zimmasiga olishi shart," deyiladi aviakompaniya bayonotida. Kompaniya masala jamoatchilikka yetkazilish yoʻlidan chuqur tashvishda ekanini qoʻshimcha qildi.
Eslatib oʻtamiz, Abu-Dabi kompaniyasining egaligiga oʻtganidan beri Manchester Siti sakkiz marta chempionlik unvonini qoʻlga kiritgan. Klub rahbariyati 900 million funt sterling miqdoridagi yashirin mablagʻlar boʻyicha qoʻyilayotgan ayblovlarga qarshi oʻzining mutlaqo aybsizligini qatʼiy himoya qilib kelmoqda.
Pep Gvardiola munosabatiBunday murakkab davrda jamoa bosh murabbiyi Pep Gvardiola oʻz ish beruvchilari va rahbariyatni qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. U har qachongidan ham egalar tomonida ekanini ochiq eʼlon qildi.
"Aniq tushunib oling: biz bu sinovdan birgalikda oʻtamiz," dedi ispaniyalik mutaxassis klub atrofidagi vaziyatga izoh berar ekan. Hozirgi vazqtda tomonlar oʻrtasidagi yuridik tortishuvlar futbol olamidagi eng muhim mavzulardan biriga aylanmoqda.
Izohlar 0
…