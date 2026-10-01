Manchester Siti homiysi Premyer-ligaga qarshi sudga murojaat qilmoqchi

·34·Sport
Manchester Siti homiysi Premyer-ligaga qarshi sudga murojaat qilmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubining bosh homiysi bo'lgan aviakompaniya, klubga nisbatan chiqarilgan qarorlar yuzasidan Angliya Premyer-ligasiga qarshi sudga murojaat qilish bilan tahdid qilmoqda.
  • Aviakompaniya o'z bayonotida hech qanday noto'g'ri tijoriy kelishuvlarda qatnashmaganini ta'kidlab, Premyer-liganing ishni ommaga taqdim etish uslubini qattiq tanqid qildi.

Angliyaning Manchester Siti klubi maydondan tashqarida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. The Sun nashri xabar berishicha, jamoaning bosh homiysi boʻlgan aviakompaniya klubga nisbatan chiqarilgan soʻnggi qarorlar ortidan Angliya Premyer-ligasiga qarshi sudga murojaat qilish bilan tahdid qilmoqda. Mazkur mojaro ingliz futbolidagi eng yirik moliyaviy janjallardan biriga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, klub toʻqqiz yil davomida 900 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni yashirish uchun soxta bitimlardan foydalanganlikda aybdor deb topilgan. Ushbu portlovchi hukmdan soʻng, Birlashgan Arab Amirliklarining milliy aviatashuvchisi keskin bayonot berib, oʻz manfaatlarini himoya qilish uchun tegishli yuridik maslahat olishini tasdiqladi.

Homiydan keskin eʼtirozlar

Aviakompaniya oʻz bayonotida koʻrib chiqilayotgan davrda hech qanday notoʻgʻri tijoriy kelishuvlarda qatnashmaganini qatʼiy taʼkidladi. Kompaniya rahbariyatining bildirishicha, ular har qanday xulosalar yoki ima-ishoralarni qatʼiyan rad etadi. Shuningdek, homiy tashkilot Premyer-liganing ushbu ishni ommaga taqdim etish uslubini qattiq tanqid qildi.

Kompaniya bayonotida taʼkidlanishicha, nashr etilgan va qisman tahrirlangan hujjatlarda aviakompaniyaning oʻzi ochiq tilga olinmaganiga qaramay, yuzaga kelgan vaziyat uning obroʻsiga putur yetkazmoqda. Aviakompaniya Premyer-liga xulosalarga kelishda tayangan maʼlumotlarning aniqligi va adolatliligini tekshirish uchun ular bilan bogʻlanmaganidan noroziligini bildirdi.

Premyer-ligaga talablar

Ayblovlar va jamoatchilikka tarqatilgan tanlanma maʼlumotlar ortidan bosh homiy rasmiy idorani aybladi. "Premyer-liga ushbu xulosalar taqdim etilish uslubi uchun oqibatlariga javobgarlikni oʻz zimmasiga olishi shart," deyiladi aviakompaniya bayonotida. Kompaniya masala jamoatchilikka yetkazilish yoʻlidan chuqur tashvishda ekanini qoʻshimcha qildi.

Eslatib oʻtamiz, Abu-Dabi kompaniyasining egaligiga oʻtganidan beri Manchester Siti sakkiz marta chempionlik unvonini qoʻlga kiritgan. Klub rahbariyati 900 million funt sterling miqdoridagi yashirin mablagʻlar boʻyicha qoʻyilayotgan ayblovlarga qarshi oʻzining mutlaqo aybsizligini qatʼiy himoya qilib kelmoqda.

Pep Gvardiola munosabati

Bunday murakkab davrda jamoa bosh murabbiyi Pep Gvardiola oʻz ish beruvchilari va rahbariyatni qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. U har qachongidan ham egalar tomonida ekanini ochiq eʼlon qildi.

"Aniq tushunib oling: biz bu sinovdan birgalikda oʻtamiz," dedi ispaniyalik mutaxassis klub atrofidagi vaziyatga izoh berar ekan. Hozirgi vazqtda tomonlar oʻrtasidagi yuridik tortishuvlar futbol olamidagi eng muhim mavzulardan biriga aylanmoqda.

Manchester SitiPremyer-ligaFutbolAngliyaSud
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti jiddiy jazoga uchrashi va chempionatdan chetlatilishi mumkinManchester Siti jiddiy jazoga uchrashi va chempionatdan chetlatilishi mumkinKecha 01:18Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiManchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimi26 sentabr 22:56Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiManchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdi26 sentabr 00:38Ferran Soriano Manchester Siti xodimlariga murojaat qildiFerran Soriano Manchester Siti xodimlariga murojaat qildi29 sentabr 23:51Ueyn Runi Manchester Siti unvonlarini qaytarib olishga qarshi chiqdiUeyn Runi Manchester Siti unvonlarini qaytarib olishga qarshi chiqdi29 sentabr 23:00Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiAngliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdi29 sentabr 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi