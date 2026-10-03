Pep Gvardiola Manchester Siti bahsida stadionga qaytishi kutilmoqda

·36·Sport
Pep Gvardiola Manchester Siti bahsida stadionga qaytishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pep Gvardiola, Manchester Siti jamoasini moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha aybdor deb topgan mustaqil komissiya qaroridan so'ng, klubga o'z sadoqatini ko'rsatish uchun stadionga qaytishni rejalashtirmoqda.
  • U 14-oktabr kuni Chempionlar ligasida PSJga qarshi bo'ladigan o'yinni tribunadan kuzatib, jamoaga ma'naviy ko'mak berishni niyat qilgan.
  • Gvardiola klub rahbariyati va muxlislarga ushbu qiyin damlarda "o'z odamlari bilan birga bo'lishni" istashini bildirgan.

Angliyaning Manchester Siti klubi oʻz tarixidagi eng murakkab va tahlikali davrlardan birini boshdan kechirayotgan bir paytda, jamoaning sobiq ustozi Pep Gvardiola stadionga qaytishni rejalashtirmoqda. The Mirror nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan mavsum yakunida murabbiylik lavozimini tark etib, boshqaruvni Enso Mareskaga topshirgan taniqli kataloniyalik mutaxassis qiyin damlarda klubga oʻzining qatʼiy birdamligini koʻrsatmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, mustaqil komissiya Manchester Siti jamoasini 2009–2018-yillar oraligʻida Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidalarini buzishga oid barcha ayblovlar boʻyicha aybdor deb topdi. Ushbu shov-shuvli qaror klub uchun jiddiy sinovga aylanib, Gvardiola qoʻl ostida oʻn yil ichida qoʻlga kiritilgan 20 ta sovrin va misli koʻrilmagan yutuqlar ham qattiq eʼtibor markaziga tushib qoldi.

Qiyin vaziyatdagi qoʻllab-quvvatlash

Qabul qilingan ogʻir va bahsli qarorga qaramay, Manchester Siti rahbariyati har qanday qoidabuzarlikni keskin rad etib, rasman apellyatsiya shikoyatini kiritdi. Juma kuni eʼlon qilingan bayonotda klub oʻzining aybsizligini taʼkidlab, komissiya xulosalarida aniq huquqiy va amaliy xatolar mavjudligini qattiq tanqid qildi.

Shunday murakkab sharoitda Pep Gvardiola klub rahbariyati va muxlislarga oʻz sadoqatini namoyon etishga qaror qildi. Manbalarga koʻra, u oʻzining eng yaqin tanishlari va klub rahbarlariga ushbu qaltis davrda "oʻz odamlari bilan birga boʻlishni" istashini ochiq bildirgan.

Chempionlar ligasi oʻyinidagi kutilmagan tashrif

Rejalarga koʻra, Pep Gvardiola 14-oktabr kuni Manchester Siti oʻz maydonida Fransiyaning PSJ klubini qabul qiladigan Chempionlar ligasi uchrashuvini tribunadan kuzatib boradi. Ushbu kutilmagan tashrif nafaqat jamoaga maʼnaviy koʻmak, balki klub atrofidagi bosimlarga nisbatan oʻziga xos javob boʻlishi kutilmoqda.

Faoliyati davomida klub rahbarlarining qoidabuzarlik qilmagani haqidagi kafolatlariga tayanib, ularni doimo himoya qilib kelgan Gvardiola soʻnggi voqealardan soʻng ham oʻz prinsiplariga sodiq qolmoqda. U ijtimoiy tarmoqlar orqali Manchester Siti jamoasiga nisbatan oʻzgarmas sadoqatini yana bir bor omma oldida tasdiqladi.

Hozirgi vaqtda huquqiy jarayonlar davom etar ekan, klub rahbariyati yakuniy qaror chiqqunga qadar ortiqcha bayonotlar berishdan tiyilishini maʼlum qildi. Gvardiolaning ushbu qadami esa muxlislar va jamoa uchun ogʻir sinov davrida muhim ruhiy dalda boʻlishi shubhasiz.

Pep GvardiolaManchester SitiPremer-ligaChempionlar ligasiPSJ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiPep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadi30 sentabr 18:33Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiEnzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildi14 avgust 15:13Roberto Manshini Manchester Siti ishi boʻyicha izoh berdiRoberto Manshini Manchester Siti ishi boʻyicha izoh berdiKecha 23:56Manchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdiManchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdiKecha 16:36Angliya futbol assotsiatsiyasi Manchester Siti ishidagi ayblovga munosabat bildirdiAngliya futbol assotsiatsiyasi Manchester Siti ishidagi ayblovga munosabat bildirdiKecha 14:59Manchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkinManchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkinKecha 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi