Pep Gvardiola Manchester Siti bahsida stadionga qaytishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Pep Gvardiola, Manchester Siti jamoasini moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha aybdor deb topgan mustaqil komissiya qaroridan so'ng, klubga o'z sadoqatini ko'rsatish uchun stadionga qaytishni rejalashtirmoqda.
- U 14-oktabr kuni Chempionlar ligasida PSJga qarshi bo'ladigan o'yinni tribunadan kuzatib, jamoaga ma'naviy ko'mak berishni niyat qilgan.
- Gvardiola klub rahbariyati va muxlislarga ushbu qiyin damlarda "o'z odamlari bilan birga bo'lishni" istashini bildirgan.
Angliyaning Manchester Siti klubi oʻz tarixidagi eng murakkab va tahlikali davrlardan birini boshdan kechirayotgan bir paytda, jamoaning sobiq ustozi Pep Gvardiola stadionga qaytishni rejalashtirmoqda. The Mirror nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan mavsum yakunida murabbiylik lavozimini tark etib, boshqaruvni Enso Mareskaga topshirgan taniqli kataloniyalik mutaxassis qiyin damlarda klubga oʻzining qatʼiy birdamligini koʻrsatmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, mustaqil komissiya Manchester Siti jamoasini 2009–2018-yillar oraligʻida Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidalarini buzishga oid barcha ayblovlar boʻyicha aybdor deb topdi. Ushbu shov-shuvli qaror klub uchun jiddiy sinovga aylanib, Gvardiola qoʻl ostida oʻn yil ichida qoʻlga kiritilgan 20 ta sovrin va misli koʻrilmagan yutuqlar ham qattiq eʼtibor markaziga tushib qoldi.
Qiyin vaziyatdagi qoʻllab-quvvatlashQabul qilingan ogʻir va bahsli qarorga qaramay, Manchester Siti rahbariyati har qanday qoidabuzarlikni keskin rad etib, rasman apellyatsiya shikoyatini kiritdi. Juma kuni eʼlon qilingan bayonotda klub oʻzining aybsizligini taʼkidlab, komissiya xulosalarida aniq huquqiy va amaliy xatolar mavjudligini qattiq tanqid qildi.
Shunday murakkab sharoitda Pep Gvardiola klub rahbariyati va muxlislarga oʻz sadoqatini namoyon etishga qaror qildi. Manbalarga koʻra, u oʻzining eng yaqin tanishlari va klub rahbarlariga ushbu qaltis davrda "oʻz odamlari bilan birga boʻlishni" istashini ochiq bildirgan.
Chempionlar ligasi oʻyinidagi kutilmagan tashrifRejalarga koʻra, Pep Gvardiola 14-oktabr kuni Manchester Siti oʻz maydonida Fransiyaning PSJ klubini qabul qiladigan Chempionlar ligasi uchrashuvini tribunadan kuzatib boradi. Ushbu kutilmagan tashrif nafaqat jamoaga maʼnaviy koʻmak, balki klub atrofidagi bosimlarga nisbatan oʻziga xos javob boʻlishi kutilmoqda.
Faoliyati davomida klub rahbarlarining qoidabuzarlik qilmagani haqidagi kafolatlariga tayanib, ularni doimo himoya qilib kelgan Gvardiola soʻnggi voqealardan soʻng ham oʻz prinsiplariga sodiq qolmoqda. U ijtimoiy tarmoqlar orqali Manchester Siti jamoasiga nisbatan oʻzgarmas sadoqatini yana bir bor omma oldida tasdiqladi.
Hozirgi vaqtda huquqiy jarayonlar davom etar ekan, klub rahbariyati yakuniy qaror chiqqunga qadar ortiqcha bayonotlar berishdan tiyilishini maʼlum qildi. Gvardiolaning ushbu qadami esa muxlislar va jamoa uchun ogʻir sinov davrida muhim ruhiy dalda boʻlishi shubhasiz.
Izohlar 0
…