Manchester Siti jiddiy jazoga uchrashi va chempionatdan chetlatilishi mumkin

·11·Sport
Manchester Siti jiddiy jazoga uchrashi va chempionatdan chetlatilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi Angliya Premyer-ligasining moliyaviy qoidalarini jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topildi va 115 ta ayblov bandining aksariyati tasdiqlandi.
  • Ehtimoliy jazo choralariga jarimalar, ochkolardan mahrum qilish, transfer taqiqi va hatto chempionatdan chetlatish kiradi.
  • Ba'zi taxminlarga ko'ra, klub Angliya futbolining beshinchi divizioniga qadar quyi ligaga tushirilishi mumkin.

Angliya futbolida misli koʻrilmagan voqea yuzaga keldi. Angliya Premyer-ligasining rasmiy bayonotiga koʻra, Manchester Siti klubi moliyaviy qoidalarni jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topildi. Klubga qoʻyilgan 115 ta ayirboshlash va qoidabuzarlik bandlarining deyarli barchasi boʻyicha ayblovlar oʻz tasdiqini topdi va bu holat butun futbol jamoatchiligida katta shov-shuv keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda barcha mutaxassislar va muxlislarni bitta asosiy savol qiziqtirmoqda: oʻn karra Premyer-ligasi chempioni boʻlgan jamoani qanday jazo kutmoqda? Ehtimoliy oqibatlar juda jiddiy boʻlib, ularga ulkan miqdordagi jarimalar, ochkolardan mahrum qilish, transfer taqiqi va hatto Premyer-ligadan chetlatish kabi choralar kiradi.

Eng ogʻstiri ssenariylar va quyi divizionga tushib ketish xavfi

Bild nashri xabar qilishicha, taniqli britaniyalik jurnalist Ben Jeykobs eng yomon ssenariy boʻyicha oʻz prognozlarini e'lon qilgan. Uning fikricha, garchi bu ehtimol amalda juda qiyin boʻlib tuyulsa-da, Manchester Siti jamoasini Angliya futbolining beshinchi divizioniga qadar quyi ligaga tushirib yuborishlari mumkin.

Talksport radiosi va veb-sayti ham aynan shu qoʻrqinchli ssenariyni yoritib berdi. Premyer-ligadan pastdagi uchta professional divizionni oʻz ichiga olgan Angliya Futbol Ligasi (EFL) Premyer-liga bilan yaqindan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan. Eng keskin choralar qoʻllanilgan taqdirda, bu Manchester Siti klubining nafaqat Premyer-ligadan, balki Angliya futbol ligasining barcha divizionlaridan chetlatilishiga olib kelishi mumkin.

Agar shunday ogʻir qaror qabul qilinsa, mashhur klub Angliya professional futbolidan butunlay yoʻqolib ketish xavfi ostida qoladi. Jurnalist Ben Jeykobs bu borada quyidagilarni ta'kidladi: "Mening ma'lumotlarimga koʻra, Premyer-liga misli koʻrilmagan darajada koʻp ocholarni olib tashlashni va hatto Manchester Siti klubini quyi divizionga tushirib yuborishni talab qilmoqda".

Ushbu voqealar rivoji nafaqat jamoaning kelajagiga, balki butun Angliya chempionatining moliyaviy va huquqiy tizimiga jiddiy ta'sir koʻrsatishi aniq. Klub rahbariyati esa hozircha yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan oʻz pozitsiyasini himoya qilishga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Manchester SitiPremyer-ligaFutbolAngliyaTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiManchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimi26 sentabr 22:56Ferran Soriano Manchester Siti xodimlariga murojaat qildiFerran Soriano Manchester Siti xodimlariga murojaat qildiKecha 23:51Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiJo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiKecha 14:54Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiManchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdi26 sentabr 00:38Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31Ueyn Runi Manchester Siti unvonlarini qaytarib olishga qarshi chiqdiUeyn Runi Manchester Siti unvonlarini qaytarib olishga qarshi chiqdiKecha 23:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi