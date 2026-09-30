Manchester Siti jiddiy jazoga uchrashi va chempionatdan chetlatilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi Angliya Premyer-ligasining moliyaviy qoidalarini jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topildi va 115 ta ayblov bandining aksariyati tasdiqlandi.
- Ehtimoliy jazo choralariga jarimalar, ochkolardan mahrum qilish, transfer taqiqi va hatto chempionatdan chetlatish kiradi.
- Ba'zi taxminlarga ko'ra, klub Angliya futbolining beshinchi divizioniga qadar quyi ligaga tushirilishi mumkin.
Angliya futbolida misli koʻrilmagan voqea yuzaga keldi. Angliya Premyer-ligasining rasmiy bayonotiga koʻra, Manchester Siti klubi moliyaviy qoidalarni jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topildi. Klubga qoʻyilgan 115 ta ayirboshlash va qoidabuzarlik bandlarining deyarli barchasi boʻyicha ayblovlar oʻz tasdiqini topdi va bu holat butun futbol jamoatchiligida katta shov-shuv keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda barcha mutaxassislar va muxlislarni bitta asosiy savol qiziqtirmoqda: oʻn karra Premyer-ligasi chempioni boʻlgan jamoani qanday jazo kutmoqda? Ehtimoliy oqibatlar juda jiddiy boʻlib, ularga ulkan miqdordagi jarimalar, ochkolardan mahrum qilish, transfer taqiqi va hatto Premyer-ligadan chetlatish kabi choralar kiradi.
Eng ogʻstiri ssenariylar va quyi divizionga tushib ketish xavfiBild nashri xabar qilishicha, taniqli britaniyalik jurnalist Ben Jeykobs eng yomon ssenariy boʻyicha oʻz prognozlarini e'lon qilgan. Uning fikricha, garchi bu ehtimol amalda juda qiyin boʻlib tuyulsa-da, Manchester Siti jamoasini Angliya futbolining beshinchi divizioniga qadar quyi ligaga tushirib yuborishlari mumkin.
Talksport radiosi va veb-sayti ham aynan shu qoʻrqinchli ssenariyni yoritib berdi. Premyer-ligadan pastdagi uchta professional divizionni oʻz ichiga olgan Angliya Futbol Ligasi (EFL) Premyer-liga bilan yaqindan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan. Eng keskin choralar qoʻllanilgan taqdirda, bu Manchester Siti klubining nafaqat Premyer-ligadan, balki Angliya futbol ligasining barcha divizionlaridan chetlatilishiga olib kelishi mumkin.
Agar shunday ogʻir qaror qabul qilinsa, mashhur klub Angliya professional futbolidan butunlay yoʻqolib ketish xavfi ostida qoladi. Jurnalist Ben Jeykobs bu borada quyidagilarni ta'kidladi: "Mening ma'lumotlarimga koʻra, Premyer-liga misli koʻrilmagan darajada koʻp ocholarni olib tashlashni va hatto Manchester Siti klubini quyi divizionga tushirib yuborishni talab qilmoqda".
Ushbu voqealar rivoji nafaqat jamoaning kelajagiga, balki butun Angliya chempionatining moliyaviy va huquqiy tizimiga jiddiy ta'sir koʻrsatishi aniq. Klub rahbariyati esa hozircha yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan oʻz pozitsiyasini himoya qilishga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Izohlar 0
…