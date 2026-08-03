Kay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildi

·26·Sport
Kay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildi
Qisqacha

Londonning Arsenal klubi hujumchisi Kay Haverts jamoa yangi mavsumda barcha turnirlar va musobaqalarda g'alaba qozonishni maqsad qilganini bildirdi. O'tgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya Premer-ligasi g'olibi bo'lgan Mikel Arteta shogirdlari Chempionlar ligasi finaligacha yetib borib, hal qiluvchi bahsda PSJga penaltilar seriyasida mag'lub bo'lgan edi.

Londonning Arsenal klubi hujumchisi Kay Haverts jamoaning yangi mavsumdagi ulkan rejalari haqida gapirib, barcha turnirlarda gʻalaba qozonishni maqsad qilganini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida chempionlikni qoʻlga kiritgan Mikel Arteta shogirdlari oʻz muvaffaqiyatlarini yanada yuqori bosqichga olib chiqish niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Arsenal oʻtgan mavsumda ketma-ket uchta ikkinchi oʻrindan soʻng, 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya Premer-ligasi gʻolibi boʻlgan edi. Shuningdek, jamoa tarixiy mavsum ostonasida turib, Chempionlar ligasi finaligacha yetib borgan, biroq hal qiluvchi bahsda PSJga penaltilar seriyasida magʻlub boʻlgan edi. Mazkur Yevropa kubogi finalida gol urgan Kay Haverts endi jamoa ichki va xalqaro maydonlardagi barcha sovrinlarni qoʻlga kiritishni maqsad qilganini taʼkidladi.

Yangi marralar va yuqori standartlar

Klub oldiga qoʻyilgan ulkan vazifalar haqida gapirar ekan, Germaniya terma jamoasi aʼzosi chempionlikdan soʻng jamoa oʻz standartlarini tushirmasligini aytdi. Kay Havertsning soʻzlariga koʻra, futbolchilar faqat birgina chempionat bilan cheklanib qolmoqchi emas.

«Biz barcha sovrinlarni istaymiz. Biz buning uchun shu yerdmiz. Hozir Premer-ligada gʻalaba qozondik, biroq oldimizda yanada koʻp imkoniyatlar turibdi», — deya taʼkidladi hujumchi.

Shuningdek, u toʻrtta musobaqada birdek muvaffaqiyatli qatnashish qanchalik qiyinligini yaxshi tushunishini qoʻshimcha qildi: «Buning uchun biz yana-da yuqori darajaga chiqishimiz kerak. Mavsum qanchalik uzunligi va barcha musobaqalarda barqaror qatnashish qanchalik qiyinligini yaxshi bilamiz. Bu yil ham hamma ishni yanada yaxshiroq bajarishni va maqsadimizga erishishni istaymiz».

Raqobatning kuchayishi va tarkibdagi oʻzgarishlar

Tarixda biror marta ham Premer-ligadagi chempionlik unvonini saqlab qola olmagan Arsenal uchun yangi mavsum yanada murakkab kechishi kutilmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida raqiblarning transfer bozoridagi faolligini keltirish mumkin. Xususan, Manchester Siti va Chelsi klublari oʻz transfer rekordlarini yangilab, mos ravishda Elliot Anderson hamda Morgan Rojersni oʻz safiga qoʻshib oldi.

Arsenal oʻz navbatida Kristos Tzolisni transfer qildi va Vinicius Junior masalasida ham harakatlar olib bordi. Yangi mavsum oldidan tayyorgarlikni davom ettirayotgan London klubi Girona ustidan 4:1 hisobida gʻalaba qozondi va ushbu uchrashuvda hamda Kay Haverts, ham Kristos Tzolis oʻz nomini tablolarga yozdirib qoʻydi.

Raqib kuchayib borayotganini tan olgan Kay Haverts jamoa yanada ildamroq harakat qilishi shartligini urgʻuladi: «Boshqa jamoalar kuchayib borayotganini koʻrib turibmiz, shuning uchun biz ham yana bir qadam oldinga tashlashimiz kerak. Barchamiz shu yerda ekanligimiz va buning uchun mashgʻulot oʻtkazayotganimiz sababi ham shunda. Mavsumni kuchli boshlab, yana oʻz oldimizga qoʻygan maqsadlarga yetishni istaymiz».

ArsenalKay HavertsPremer-ligaChempionlar ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 10:52Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Bugun, 10:52Mourino «Real»ning uch yulduzini tanladi: asosiy intriga VinisiusdaMourino «Real»ning uch yulduzini tanladi: asosiy intriga VinisiusdaBugun, 10:5112 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)Bugun, 10:51Harri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqdaHarri Keynning Tottenxemga qaytishi mumkinligi muhokama qilinmoqdaBugun, 09:50«Chelsi»da himoyachilar ortiqcha: Alonso katta tozalashni boshlaydi«Chelsi»da himoyachilar ortiqcha: Alonso katta tozalashni boshlaydiBugun, 09:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda