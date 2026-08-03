Kay Haverts Arsenalning yangi mavsumdagi ulkan maqsadlarini eʼlon qildi
Londonning Arsenal klubi hujumchisi Kay Haverts jamoa yangi mavsumda barcha turnirlar va musobaqalarda g'alaba qozonishni maqsad qilganini bildirdi. O'tgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya Premer-ligasi g'olibi bo'lgan Mikel Arteta shogirdlari Chempionlar ligasi finaligacha yetib borib, hal qiluvchi bahsda PSJga penaltilar seriyasida mag'lub bo'lgan edi.
Londonning Arsenal klubi hujumchisi Kay Haverts jamoaning yangi mavsumdagi ulkan rejalari haqida gapirib, barcha turnirlarda gʻalaba qozonishni maqsad qilganini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida chempionlikni qoʻlga kiritgan Mikel Arteta shogirdlari oʻz muvaffaqiyatlarini yanada yuqori bosqichga olib chiqish niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Arsenal oʻtgan mavsumda ketma-ket uchta ikkinchi oʻrindan soʻng, 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya Premer-ligasi gʻolibi boʻlgan edi. Shuningdek, jamoa tarixiy mavsum ostonasida turib, Chempionlar ligasi finaligacha yetib borgan, biroq hal qiluvchi bahsda PSJga penaltilar seriyasida magʻlub boʻlgan edi. Mazkur Yevropa kubogi finalida gol urgan Kay Haverts endi jamoa ichki va xalqaro maydonlardagi barcha sovrinlarni qoʻlga kiritishni maqsad qilganini taʼkidladi.
Yangi marralar va yuqori standartlarKlub oldiga qoʻyilgan ulkan vazifalar haqida gapirar ekan, Germaniya terma jamoasi aʼzosi chempionlikdan soʻng jamoa oʻz standartlarini tushirmasligini aytdi. Kay Havertsning soʻzlariga koʻra, futbolchilar faqat birgina chempionat bilan cheklanib qolmoqchi emas.
«Biz barcha sovrinlarni istaymiz. Biz buning uchun shu yerdmiz. Hozir Premer-ligada gʻalaba qozondik, biroq oldimizda yanada koʻp imkoniyatlar turibdi», — deya taʼkidladi hujumchi.
Shuningdek, u toʻrtta musobaqada birdek muvaffaqiyatli qatnashish qanchalik qiyinligini yaxshi tushunishini qoʻshimcha qildi: «Buning uchun biz yana-da yuqori darajaga chiqishimiz kerak. Mavsum qanchalik uzunligi va barcha musobaqalarda barqaror qatnashish qanchalik qiyinligini yaxshi bilamiz. Bu yil ham hamma ishni yanada yaxshiroq bajarishni va maqsadimizga erishishni istaymiz».
Raqobatning kuchayishi va tarkibdagi oʻzgarishlarTarixda biror marta ham Premer-ligadagi chempionlik unvonini saqlab qola olmagan Arsenal uchun yangi mavsum yanada murakkab kechishi kutilmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida raqiblarning transfer bozoridagi faolligini keltirish mumkin. Xususan, Manchester Siti va Chelsi klublari oʻz transfer rekordlarini yangilab, mos ravishda Elliot Anderson hamda Morgan Rojersni oʻz safiga qoʻshib oldi.
Arsenal oʻz navbatida Kristos Tzolisni transfer qildi va Vinicius Junior masalasida ham harakatlar olib bordi. Yangi mavsum oldidan tayyorgarlikni davom ettirayotgan London klubi Girona ustidan 4:1 hisobida gʻalaba qozondi va ushbu uchrashuvda hamda Kay Haverts, ham Kristos Tzolis oʻz nomini tablolarga yozdirib qoʻydi.
Raqib kuchayib borayotganini tan olgan Kay Haverts jamoa yanada ildamroq harakat qilishi shartligini urgʻuladi: «Boshqa jamoalar kuchayib borayotganini koʻrib turibmiz, shuning uchun biz ham yana bir qadam oldinga tashlashimiz kerak. Barchamiz shu yerda ekanligimiz va buning uchun mashgʻulot oʻtkazayotganimiz sababi ham shunda. Mavsumni kuchli boshlab, yana oʻz oldimizga qoʻygan maqsadlarga yetishni istaymiz».
…