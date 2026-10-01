Manchester Siti boʻyicha qaror joriy mavsum oxirigacha chiqarilishi talab etilmoqda

·15·Sport
Manchester Siti boʻyicha qaror joriy mavsum oxirigacha chiqarilishi talab etilmoqda

Angliya Premer-ligasi klublari rahbarlari moliyaviy qoidalarni buzgani uchun aybdor deb topilgan Manchester Siti jamoasiga nisbatan jazo choralari joriy mavsum yakunigacha qatʼiy qoʻllanilishini talab qilmoqda. 900 million funt sterlingdan ortiq daromadlarni sunʼiy ravishda oshirib yuborish bilan bogʻliq shov-shuvli ayblov xulosasidan soʻng, raqib klublar rasmiylari sanksiyalarning kechiktirilishi joriy chempionat poygasini shubhali holatga keltirib qoʻyishidan xavotir bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Premer-liga seshanba kuni klub 2009/10 va 2017/18-yilgi mavsumlar oraligʻidagi moliyaviy qoidabuzarliklarga oid barcha ayblovlar boʻyicha aybdor deb topilganini tasdiqlagan. Agar Manchester Siti jamoasiga nisbatan oqibatlar oʻz vaqtida belgilanmasa va ular yana chempionlikni qoʻlga kiritsa, bu turnirda keskin noaniqliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Hozirda mustaqil komissiyaga tezkor harakat qilish uchun bosim kuchaymoqda. Mustaqil hayʼat klub "soxta" homiylik bitimlari orqali oʻz daromadlarini 900 million funt sterlingdan koʻproqqa sunʼiy ravishda oshirganini aniqlagan. BBC Sport nashriga ismini oshkor qilmasdan intervyu bergan klub rasmiylaridan biri vaziyat imkon qadar tezroq hal etilishi barcha uchun foydali ekanini taʼkidlagan.

Sanksiyalar va apellyatsiya jarayoni

Ushbu jarayon tez fursatda yakunlanishi real yoki real emasligi haqidagi savolga javob berar ekan, rasmiy shaxs xavflar yaqqol koʻrinib turganini va ularning oldini olish zarurligini qoʻshimcha qildi. Manchester Siti esa oʻziga qoʻyilgan barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib, shu hafta oxirigacha rasmiy apellyatsiya shikoyatini kiritish niyatida ekanini maʼlum qildi.

Premer-liga qoidalariga koʻra, apellyatsiya shikoyati berilganidan keyin koʻpi bilan 12 hafta ichida yakunlanishi kerak. Biroq, Manchester Siti bosh direktori Ferran Soriano mazkur jarayon uzoq vaqt talab qilishini aytgan. Shunga qaramay, liganing rasmiy bayonotida sudma-sud yurishlarning oldini olish maqsadida ishni imkon qadar tezroq yakunlash istagi borligi taʼkidlangan.

Taʼkidlash joizki, Manchester Siti oʻz ishini Sport arbitraj sudiga (CAS) olib chiqa olmaydi, shuning uchun ularning oxirgi chorasi Oliy sudga murojaat qilish boʻlishi mumkin. Tez orada mustaqil komissiya tomonidan sanksiyalar boʻyicha maxsus eshituvlar oʻtkaziladi va bu klubning kelgusidagi taqdirini hal qiladi.

Manchester CityPremer-ligaFutbolTransferAngliya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi25 sentabr 20:35Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqdaManchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda26 sentabr 01:11Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiManchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdi26 sentabr 00:38Juan Mata Manchester Siti ishi boʻyicha hazilomuz munosabat bildirdiJuan Mata Manchester Siti ishi boʻyicha hazilomuz munosabat bildirdi27 sentabr 01:36Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiAngliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdi29 sentabr 21:33Manchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkinManchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkin27 sentabr 23:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi