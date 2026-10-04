Manchester Siti ayollar jamoasi Arsenal ustidan irodali gʻalaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Ayollar Superligasida Manchester Siti oʻz uyida Arsenalni 4:2 hisobida magʻlub etib, mavsumdagi mukammal seriyasini davom ettirdi.
- Uchrashuv davomida Arsenal ikki bor hisobda oldinga chiqqan boʻlsa-da, Manchester Siti ikkinchi boʻlimda Kerstin Casparij, Lauren Hemp va Khadija Shawning gollari evaziga gʻalabaga erishdi.
- Ushbu magʻlubiyat Arsenalni turnir jadvalida 10-oʻringa tushirib qoʻydi, Manchester Siti esa peshqadamlikni mustahkamladi.
Angliya Ayollar Superligasida (WSL) yetakchilik qilayotgan Manchester Siti oʻz uyida Arsenal jamoasini magʻlub etib, joriy mavsumdagi mukammal seriyasini davom ettirdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, mazkur uchrashuv maydon egalari uchun juda qiyin kechganiga qaramay, ikkinchi boʻlimdagi shiddatli hujumlar evaziga yakunda 4:2 hisobidagi ishonchli gʻalaba bilan yakunlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Academy Stadium maydonida kechgan bahsda London klubi ikki bor hisobda oldinga chiqib olganiga qaramay, ustunlikni saqlab qola olmadi. Arsenal safida Lisa Baum hamda Alessia Russo kiritgan gollar evaziga mehmonlar uchrashuv davomida ikki bor oldinda borgan edi. Biroq xarakter koʻrsatgan mezbonlar ikkinchi boʻlimda vaziyatni tubdan oʻzgartirib yuborishdi.
Maydondagi keskin burilishBirinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Lauren Hemp darhol javob golini urib, muvozanatni tikladi. Tanaffusdan keyin Alessia Russo yana bir bor Arsenal jamoasini oldinga olib chiqqan boʻlsa-da, Manchester Siti tezkorlik bilan oʻyin tizginini oʻz qoʻliga oldi.
Zaxiradan maydonga tushgan Kerstin Casparij maydonga tushgan zahoti, yaʼni 63-daqiqada ajoyib gol urib, hisobni tenglashtirdi. Oradan koʻp oʻtmay, Lauren Hemp darvozabonning oyqlari orasidan aniq zarba yoʻllab, jamoasini ilk bor oldinga olib chiqdi. Yakuniy nuqtani esa Khadija Shaw qoʻyib, himoyachi Leah Williamsonni aldab oʻtgan holda toʻpni darvozaga yoʻlladi va ajoyib kambekni rasmiylashtirdi.
Turnir jadvalidagi vaziyat va kelgusi oʻyinlarUshbu magʻlubiyat Arsenal uchun mavsumning ogʻir boshlanganini koʻrsatib qoʻydi. Londonliklar 16 ta golli imkoniyat yaratganiga qaramay, himoyadagi zaifliklar va oʻyinni oxirigacha boshqarolmagani ularga qimmatga tushdi. Jamoa hozirda turnir jadvalida odatiy boʻlmagan 10-pogʻonani band etib turibdi va peshqadamdan naq 10 ochko ortda qolmoqda. Oʻyindan soʻng bosh murabbiy Renee Slegers muxlislardan uzr soʻradi.
Manchester Siti esa chempionatdagi ketma-ket beshinchi gʻalabasini tantana qilib, peshqadamlikni mustahkamladi. Xalqaro tanaffusdan keyin har ikki jamoani muhim bahslar kutib turibdi. Arsenal oʻz oʻyinini yaxshilab olish uchun 17-oktabr kuni Birmingham City bilan bahs yuritadi, Manchester Siti esa 18-oktabr kuni oʻz maydonida Brayton jamoasini qabul qiladi.
Izohlar 0
…