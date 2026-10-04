Manchester Siti ayollar jamoasi Arsenal ustidan irodali gʻalaba qozondi

·29·Sport
Manchester Siti ayollar jamoasi Arsenal ustidan irodali gʻalaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Ayollar Superligasida Manchester Siti oʻz uyida Arsenalni 4:2 hisobida magʻlub etib, mavsumdagi mukammal seriyasini davom ettirdi.
  • Uchrashuv davomida Arsenal ikki bor hisobda oldinga chiqqan boʻlsa-da, Manchester Siti ikkinchi boʻlimda Kerstin Casparij, Lauren Hemp va Khadija Shawning gollari evaziga gʻalabaga erishdi.
  • Ushbu magʻlubiyat Arsenalni turnir jadvalida 10-oʻringa tushirib qoʻydi, Manchester Siti esa peshqadamlikni mustahkamladi.

Angliya Ayollar Superligasida (WSL) yetakchilik qilayotgan Manchester Siti oʻz uyida Arsenal jamoasini magʻlub etib, joriy mavsumdagi mukammal seriyasini davom ettirdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, mazkur uchrashuv maydon egalari uchun juda qiyin kechganiga qaramay, ikkinchi boʻlimdagi shiddatli hujumlar evaziga yakunda 4:2 hisobidagi ishonchli gʻalaba bilan yakunlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Academy Stadium maydonida kechgan bahsda London klubi ikki bor hisobda oldinga chiqib olganiga qaramay, ustunlikni saqlab qola olmadi. Arsenal safida Lisa Baum hamda Alessia Russo kiritgan gollar evaziga mehmonlar uchrashuv davomida ikki bor oldinda borgan edi. Biroq xarakter koʻrsatgan mezbonlar ikkinchi boʻlimda vaziyatni tubdan oʻzgartirib yuborishdi.

Maydondagi keskin burilish

Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Lauren Hemp darhol javob golini urib, muvozanatni tikladi. Tanaffusdan keyin Alessia Russo yana bir bor Arsenal jamoasini oldinga olib chiqqan boʻlsa-da, Manchester Siti tezkorlik bilan oʻyin tizginini oʻz qoʻliga oldi.

Zaxiradan maydonga tushgan Kerstin Casparij maydonga tushgan zahoti, yaʼni 63-daqiqada ajoyib gol urib, hisobni tenglashtirdi. Oradan koʻp oʻtmay, Lauren Hemp darvozabonning oyqlari orasidan aniq zarba yoʻllab, jamoasini ilk bor oldinga olib chiqdi. Yakuniy nuqtani esa Khadija Shaw qoʻyib, himoyachi Leah Williamsonni aldab oʻtgan holda toʻpni darvozaga yoʻlladi va ajoyib kambekni rasmiylashtirdi.

Turnir jadvalidagi vaziyat va kelgusi oʻyinlar

Ushbu magʻlubiyat Arsenal uchun mavsumning ogʻir boshlanganini koʻrsatib qoʻydi. Londonliklar 16 ta golli imkoniyat yaratganiga qaramay, himoyadagi zaifliklar va oʻyinni oxirigacha boshqarolmagani ularga qimmatga tushdi. Jamoa hozirda turnir jadvalida odatiy boʻlmagan 10-pogʻonani band etib turibdi va peshqadamdan naq 10 ochko ortda qolmoqda. Oʻyindan soʻng bosh murabbiy Renee Slegers muxlislardan uzr soʻradi.

Manchester Siti esa chempionatdagi ketma-ket beshinchi gʻalabasini tantana qilib, peshqadamlikni mustahkamladi. Xalqaro tanaffusdan keyin har ikki jamoani muhim bahslar kutib turibdi. Arsenal oʻz oʻyinini yaxshilab olish uchun 17-oktabr kuni Birmingham City bilan bahs yuritadi, Manchester Siti esa 18-oktabr kuni oʻz maydonida Brayton jamoasini qabul qiladi.

Manchester CityArsenalWSLFutbolAyollar futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal chempionlik poygasidan chiqdi: Manchester Siti Angliya chempioniArsenal chempionlik poygasidan chiqdi: Manchester Siti Angliya chempioni7 may 01:55Beth Mead Arsenal bilan xayrlashmoqdaBeth Mead Arsenal bilan xayrlashmoqda11 may 18:19Manchester Siti futbolchilar va agentlar tomonidan sudga tortilishi mumkinManchester Siti futbolchilar va agentlar tomonidan sudga tortilishi mumkin1 oktabr 19:51Manchester Siti boʻyicha qaror joriy mavsum oxirigacha chiqarilishi talab etilmoqdaManchester Siti boʻyicha qaror joriy mavsum oxirigacha chiqarilishi talab etilmoqda1 oktabr 01:38Juan Mata Manchester Siti ishi boʻyicha hazilomuz munosabat bildirdiJuan Mata Manchester Siti ishi boʻyicha hazilomuz munosabat bildirdi27 sentabr 01:362025-26 yilgi WSL mavsumi: Manchester Siti chempion, Chelsi inqirozda2025-26 yilgi WSL mavsumi: Manchester Siti chempion, Chelsi inqirozda17 may 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi