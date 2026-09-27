Juan Mata Manchester Siti ishi boʻyicha hazilomuz munosabat bildirdi

·29·Sport
Juan Mata Manchester Siti ishi boʻyicha hazilomuz munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xuan Mata Manchester Siti klubiga nisbatan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan qarorlar oʻzining faoliyatiga taʼsir qilishi mumkinligi haqida hazilomuz fikr bildirdi.
  • Mustaqil komissiya Manchester Siti klubiga nisbatan qoʻyilgan 115 ta ayblovdan 114 tasini asosli deb topdi, bu esa 2009–2018-yillar oraligʻini qamrab olgan toʻrt yillik tekshiruvlar natijasidir.

Angliya Premyer-ligasining sobiq yarim himoyachisi Xuan Mata Manchester Siti klubiga nisbatan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan soʻnggi qarorlar uning faoliyatiga ham taʼsir qilishi mumkinligi haqida hazilomuz tarzda fikr bildirdi. ITV telekanalining Angliya va Ispaniya terma jamoalari oʻrtasidagi oʻyinni yoritish jarayonida ishtirok etgan tajribali ispaniyalik futbolchi shiddatli muhokamalarga sabab boʻlayotgan sud jarayoni va uning ehtimoliy oqibatlari haqida gapirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com va boshqa xalqaro sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mustaqil komissiya Manchester Siti klubiga nisbatan qoʻyilgan 115 ta aynlovning aksariyatini, aniqrogʻi 114 tasini asosli deb topgan. Ushbu voqealar fonda 2014–2022-yillar oraligʻida Manchester Yunayted safida toʻp surgan va shahar jamoasining ustunligi davrida koʻp bor ikkinchi oʻrinni egallagan Xuan Mata vaziyatga hazil va jiddiylik aralash munosabat bildirgan.

Xuan Mataning kutilmagan eʼtirofi

Mata oʻzining sobiq jamoasi bilan bir nechta sovrinlarni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Angliya Premyer-ligasi chempionligini hech qachon yutmaganini esga oldi. Eʼlon qilingan natijalardan soʻng u oʻzining shaxsiy ijtimoiy va sportdagi oʻrniga ishora qilib: "Aslida bu bevosita menga taʼsir qiladi! Men yetarlicha oʻyinlar oʻtkazib, baʼzi sovrinlarni yutish baxtiga muyassar boʻldim, lekin hech qachon Premyer-ligada gʻolib chiqmaganman — yoki yutganmanmi? Nima boʻlishini bilmayman", deya taʼkidladi.

Shuningdek, futbolchi Rodrining yutuqlar maydonda qoʻlga kiritilgani va ular oʻsha paytda maydondagi eng yaxshi jamoa boʻlgani haqidagi fikrlari adolatli ekanini, biroq vaziyatning huquqiy yechimi qanday boʻlishini oldindan aytish qiyinligini qoʻshimcha qildi. Ushbu tergov harakatlari 2009–2018-yillar oraligʻini qamrab olib, toʻrt yil davom etgan chuqur tekshiruvlar natijasida yuzaga chiqqan edi.

Klubning qatʼiy pozitsiyasi va keyingi qadamlar

Moliyaviy ayblovlarga qarammay, Manchester Siti klubi oʻz pozitsiyasidan qaytmayapti va barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib kelmoqda. Klub rahbariyati oʻzining aybsizligini tasdiqlovchi "inkor etib boʻlmaydigan dalillar"ga ega ekanligini taʼkidlab, jamoatchilikka murojaat yoʻllagan. Xususan, klub raisi Xaldun Al-Mubarak muxlislarga ochiq xat yozib, suddagi jarayonlar hali uzoq davom etishini va klubning oʻz haq-huquqlarini himoya qilishdagi qatʼiyati boshlanishidagidek kuchli ekanini maʼlum qildi.

Hozirgi vaqtda futbol olami komissiyaning yakuniy sanksiyalari qanday boʻlishini diqqat bilan kutmoqda. Huquqshunoslar va ekspertlar panelning chempionlik unvonlarini olib tashlash yoki quyi ligaga tushirish huquqiga egaligini taʼkidlasa-da, koʻpincha oʻtgan voqealarni qayta yozishdan koʻra kelajakka taʼsir qiluvchi jarimalar va ochkolarni olib tashlash kabi choralarni qoʻllash ehtimoli yuqoriligini aytishmoqda. Har qanday apellyatsiya jarayoni esa yakuniy jazoning ijro etilishini yanada choʻzib yuborishi mumkin.

Juan MataManchester CityPremier LeagueFutbolAngliya Chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadamAngliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadam21 sentabr 00:31Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi16 sentabr 18:32Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi25 sentabr 20:35Manchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdiManchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdi19 avgust 00:55Manchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdiManchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdi13 avgust 17:31Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiFrank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdi5 sentabr 23:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi