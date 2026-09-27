Juan Mata Manchester Siti ishi boʻyicha hazilomuz munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xuan Mata Manchester Siti klubiga nisbatan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan qarorlar oʻzining faoliyatiga taʼsir qilishi mumkinligi haqida hazilomuz fikr bildirdi.
- Mustaqil komissiya Manchester Siti klubiga nisbatan qoʻyilgan 115 ta ayblovdan 114 tasini asosli deb topdi, bu esa 2009–2018-yillar oraligʻini qamrab olgan toʻrt yillik tekshiruvlar natijasidir.
Angliya Premyer-ligasining sobiq yarim himoyachisi Xuan Mata Manchester Siti klubiga nisbatan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan soʻnggi qarorlar uning faoliyatiga ham taʼsir qilishi mumkinligi haqida hazilomuz tarzda fikr bildirdi. ITV telekanalining Angliya va Ispaniya terma jamoalari oʻrtasidagi oʻyinni yoritish jarayonida ishtirok etgan tajribali ispaniyalik futbolchi shiddatli muhokamalarga sabab boʻlayotgan sud jarayoni va uning ehtimoliy oqibatlari haqida gapirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com va boshqa xalqaro sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mustaqil komissiya Manchester Siti klubiga nisbatan qoʻyilgan 115 ta aynlovning aksariyatini, aniqrogʻi 114 tasini asosli deb topgan. Ushbu voqealar fonda 2014–2022-yillar oraligʻida Manchester Yunayted safida toʻp surgan va shahar jamoasining ustunligi davrida koʻp bor ikkinchi oʻrinni egallagan Xuan Mata vaziyatga hazil va jiddiylik aralash munosabat bildirgan.
Xuan Mataning kutilmagan eʼtirofiMata oʻzining sobiq jamoasi bilan bir nechta sovrinlarni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Angliya Premyer-ligasi chempionligini hech qachon yutmaganini esga oldi. Eʼlon qilingan natijalardan soʻng u oʻzining shaxsiy ijtimoiy va sportdagi oʻrniga ishora qilib: "Aslida bu bevosita menga taʼsir qiladi! Men yetarlicha oʻyinlar oʻtkazib, baʼzi sovrinlarni yutish baxtiga muyassar boʻldim, lekin hech qachon Premyer-ligada gʻolib chiqmaganman — yoki yutganmanmi? Nima boʻlishini bilmayman", deya taʼkidladi.
Shuningdek, futbolchi Rodrining yutuqlar maydonda qoʻlga kiritilgani va ular oʻsha paytda maydondagi eng yaxshi jamoa boʻlgani haqidagi fikrlari adolatli ekanini, biroq vaziyatning huquqiy yechimi qanday boʻlishini oldindan aytish qiyinligini qoʻshimcha qildi. Ushbu tergov harakatlari 2009–2018-yillar oraligʻini qamrab olib, toʻrt yil davom etgan chuqur tekshiruvlar natijasida yuzaga chiqqan edi.
Klubning qatʼiy pozitsiyasi va keyingi qadamlarMoliyaviy ayblovlarga qarammay, Manchester Siti klubi oʻz pozitsiyasidan qaytmayapti va barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib kelmoqda. Klub rahbariyati oʻzining aybsizligini tasdiqlovchi "inkor etib boʻlmaydigan dalillar"ga ega ekanligini taʼkidlab, jamoatchilikka murojaat yoʻllagan. Xususan, klub raisi Xaldun Al-Mubarak muxlislarga ochiq xat yozib, suddagi jarayonlar hali uzoq davom etishini va klubning oʻz haq-huquqlarini himoya qilishdagi qatʼiyati boshlanishidagidek kuchli ekanini maʼlum qildi.
Hozirgi vaqtda futbol olami komissiyaning yakuniy sanksiyalari qanday boʻlishini diqqat bilan kutmoqda. Huquqshunoslar va ekspertlar panelning chempionlik unvonlarini olib tashlash yoki quyi ligaga tushirish huquqiga egaligini taʼkidlasa-da, koʻpincha oʻtgan voqealarni qayta yozishdan koʻra kelajakka taʼsir qiluvchi jarimalar va ochkolarni olib tashlash kabi choralarni qoʻllash ehtimoli yuqoriligini aytishmoqda. Har qanday apellyatsiya jarayoni esa yakuniy jazoning ijro etilishini yanada choʻzib yuborishi mumkin.
Izohlar 0
…