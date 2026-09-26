David de Gea Manchester Siti mojarosidan soʻng chempionliklar haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi 2009–2018 yillar oraligʻida 115 ta moliyaviy qoida buzilish ayblovidan 114 tasida aybdor deb topildi.
- Ushbu vaziyat Manchester Yunaytedning sobiq darvozaboni Devid de Gea tomonidan oʻzining X sahifasida kinoyali post qoldirishiga sabab boʻldi.
- U oʻzining nechta Premer-liga chempionligi borligini soʻrab, oʻtmishdagi chempionliklar qayta taqsimlanishi mumkinligiga ishora qildi.
Angliya futboli soʻnggi yillardagi eng yirik moliyaviy mojarolardan biri bilan yuzma-yuz keldi. Mustaqil komissiya xulosasiga koʻra, Manchester Siti klubi 2009–2018 yillar oraligʻida moliyaviy qoidalarni buzish boʻyicha qoʻyilgan 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topildi. Ushbu tarixiy hukm mamlakat chempionatida katta shov-shuvlarga sabab boʻlib, mahalliy raqobat va turnir jadvalidagi oʻtmishdagi adolatsizliklar mavzusini yana bir bor dolzarb qilib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, ushbu monolit qaror klubga nisbatan quyi divizionga surgun qilish, ulkan jarimalar, ochkolarni olib tashlash va tarixiy unvonlarni tortib olish kabi misli koʻrilmagan jazolarni qoʻllash ehtimolini ochib berdi. Shunday keskin davrda Manchester Siti bilan chempionlik uchun kurashib, ikkinchi oʻrin bilan kifoyalangan jamoalar va ularning sobiq futbolchilari bu xabarga darhol munosabat bildirishdi.
Sobiq darvozabonning kinoyali postiManchester Yunayted safida 500 dan ortiq uchrashuv oʻtkazib, 2023-yilgacha jamoaning asosiy darvozaboni boʻlgan Devid de Gea ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida istehzoli xabar qoldirdi. U oʻzining rasmiy X sahifasida oʻtmishdagi chempionliklar qayta taqsimlanishi mumkinligiga ishora qilib: "Xoʻsh...... Keling, gaplashamiz. Unda menda nechta Premer-liga chempionligi bor ekan?" deb yozdi. Ispanyalik posbonning bu kinoyali reaksiyasi bevosita Manchester Yunayted ikkinchi oʻrinni egallagan mavsumlarga qaratilgan edi.
Maʼlumki, Devid de Gea tarkibida toʻp surgan davrda Manchester Yunayted bir necha bor Manchester Siti ortidan ikkinchi oʻrinni egallagan. Jumladan, 2011–2012-yilgi mavsumda chempionlik toʻplar nisbatiga koʻra boy berilgan boʻlsa, 2017–2018-yilda Joze Mourinyo, shuningdek, 2020–2021-yilgi mavsumda Ole-Gunnar Sulsher boshqaruvi ostida ham "qizil iblislar" shohsupaning ikkinchi pogʻonasida qolgan edi.
Klublarning huquqiy harakatlari va kompensatsiya talablariThe Athletic nashrining maʼlum qilishicha, ushbu mojaro ortidan Angliya futbolining yetakchi klublari, jumladan Manchester Yunayted, Arsenal, Liverpul va Tottenxem oʻz huquqshunoslarini ishga solgan. Mazkur jamoalar boy berilgan mukofot pullari hamda tijoriy daromadlar boʻyicha zararni qoplash yuzidan daʼvo arizalarini tayyorlashni boshlab yuborgan. Bu esa vaziyatning yanada chigallashishiga olib kelmoqda.
Manchester Siti klubi oʻz navbatida barcha sport sanksiyalari va raqiblarning daʼvolariga qarshi qonuniy yoʻllar bilan oxirigacha kurashishini bildirmoqda. Ayni paytda Premer-liga rahbariyati musobaqa tarixini mutlaqo oʻzgartirib yubormagan holda, adolatli qaror qabul qilishdek murakkab vazifa qarshisida turibdi. Ushbu keskin huquqiy kurash va muhokamalar yana oylar davom etishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…