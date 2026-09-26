David de Gea Manchester Siti mojarosidan soʻng chempionliklar haqida gapirdi

·27·Sport
David de Gea Manchester Siti mojarosidan soʻng chempionliklar haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi 2009–2018 yillar oraligʻida 115 ta moliyaviy qoida buzilish ayblovidan 114 tasida aybdor deb topildi.
  • Ushbu vaziyat Manchester Yunaytedning sobiq darvozaboni Devid de Gea tomonidan oʻzining X sahifasida kinoyali post qoldirishiga sabab boʻldi.
  • U oʻzining nechta Premer-liga chempionligi borligini soʻrab, oʻtmishdagi chempionliklar qayta taqsimlanishi mumkinligiga ishora qildi.

Angliya futboli soʻnggi yillardagi eng yirik moliyaviy mojarolardan biri bilan yuzma-yuz keldi. Mustaqil komissiya xulosasiga koʻra, Manchester Siti klubi 2009–2018 yillar oraligʻida moliyaviy qoidalarni buzish boʻyicha qoʻyilgan 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topildi. Ushbu tarixiy hukm mamlakat chempionatida katta shov-shuvlarga sabab boʻlib, mahalliy raqobat va turnir jadvalidagi oʻtmishdagi adolatsizliklar mavzusini yana bir bor dolzarb qilib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, ushbu monolit qaror klubga nisbatan quyi divizionga surgun qilish, ulkan jarimalar, ochkolarni olib tashlash va tarixiy unvonlarni tortib olish kabi misli koʻrilmagan jazolarni qoʻllash ehtimolini ochib berdi. Shunday keskin davrda Manchester Siti bilan chempionlik uchun kurashib, ikkinchi oʻrin bilan kifoyalangan jamoalar va ularning sobiq futbolchilari bu xabarga darhol munosabat bildirishdi.

Sobiq darvozabonning kinoyali posti

Manchester Yunayted safida 500 dan ortiq uchrashuv oʻtkazib, 2023-yilgacha jamoaning asosiy darvozaboni boʻlgan Devid de Gea ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida istehzoli xabar qoldirdi. U oʻzining rasmiy X sahifasida oʻtmishdagi chempionliklar qayta taqsimlanishi mumkinligiga ishora qilib: "Xoʻsh...... Keling, gaplashamiz. Unda menda nechta Premer-liga chempionligi bor ekan?" deb yozdi. Ispanyalik posbonning bu kinoyali reaksiyasi bevosita Manchester Yunayted ikkinchi oʻrinni egallagan mavsumlarga qaratilgan edi.

Maʼlumki, Devid de Gea tarkibida toʻp surgan davrda Manchester Yunayted bir necha bor Manchester Siti ortidan ikkinchi oʻrinni egallagan. Jumladan, 2011–2012-yilgi mavsumda chempionlik toʻplar nisbatiga koʻra boy berilgan boʻlsa, 2017–2018-yilda Joze Mourinyo, shuningdek, 2020–2021-yilgi mavsumda Ole-Gunnar Sulsher boshqaruvi ostida ham "qizil iblislar" shohsupaning ikkinchi pogʻonasida qolgan edi.

Klublarning huquqiy harakatlari va kompensatsiya talablari

The Athletic nashrining maʼlum qilishicha, ushbu mojaro ortidan Angliya futbolining yetakchi klublari, jumladan Manchester Yunayted, Arsenal, Liverpul va Tottenxem oʻz huquqshunoslarini ishga solgan. Mazkur jamoalar boy berilgan mukofot pullari hamda tijoriy daromadlar boʻyicha zararni qoplash yuzidan daʼvo arizalarini tayyorlashni boshlab yuborgan. Bu esa vaziyatning yanada chigallashishiga olib kelmoqda.

Manchester Siti klubi oʻz navbatida barcha sport sanksiyalari va raqiblarning daʼvolariga qarshi qonuniy yoʻllar bilan oxirigacha kurashishini bildirmoqda. Ayni paytda Premer-liga rahbariyati musobaqa tarixini mutlaqo oʻzgartirib yubormagan holda, adolatli qaror qabul qilishdek murakkab vazifa qarshisida turibdi. Ushbu keskin huquqiy kurash va muhokamalar yana oylar davom etishi kutilmoqda.

David De GeaManchester CityManchester UnitedPremier LigaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi16 sentabr 18:32Manchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratdaManchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratda14 sentabr 15:17Arsenal: 2026-yilgi chempionlar afsonaviy “Invincibles”ga kira oladimi?Arsenal: 2026-yilgi chempionlar afsonaviy “Invincibles”ga kira oladimi?9 avgust 16:52Ryan Giggz Elliot Andersonni Manchester Yunaytedga oʻtishga koʻndirmoqchi boʻlganRyan Giggz Elliot Andersonni Manchester Yunaytedga oʻtishga koʻndirmoqchi boʻlgan10 avgust 21:32Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqdaManchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqdaBugun 01:11Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiManchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiBugun 00:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?