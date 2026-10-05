Erling Xolandning jarohati Manchester Siti uchun jiddiy xavotir uygʻotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erling Xoland Portugaliyaga qarshi oʻyinda jarohat olib, maydonni tark etdi, bu Manchester Siti uchun jiddiy tashvish uygʻotdi.
- Goal.com xabariga koʻra, Xolandning zaxiraga olinishi Angliya grandi uchun aynan muhim uchrashuvlar oldidan noqulay pallaga toʻgʻri keldi.
- Mavsum boshidan buyon yettita gol urgan asosiy toʻpurning safdan chiqishi jamoaning hujum imkoniyatlarini keskin pasaytirishi mumkin.
Norvegiya terma jamoasi safida harakat qilayotgan Erling Xoland UEFA Millatlar ligasi doirasida Portugaliyaga qarshi kechgan oʻyinda maydonni oqsoqlanib tark etdi va Manchester Siti klubi murabbiylar shtabini tashvishga soldi. Goal.com xabar berishicha, Lissabondagi uchrashuvning ikkinchi boʻlimida hujumchi oʻzida ogʻriq sezib, zaxiraga olinishini soʻragan va bu holat Angliya grandi uchun eng noqulay pallaga toʻgʻri keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Manchester Siti oldida juda masʼuliyatli va hal qiluvchi uchrashuvlar turibdi. Jamoa Angliya Premer-ligasi doirasida Liverpul bilan safarda oʻynashi hamda Chempionlar ligasida Pari Sen-Jermen bilan kuch sinashishi kerak. Mavsum boshidan buyon allaqachon yettita gol urishga ulgurgan asosiy toʻpurarning safdan chiqishi jamoaning hujum chizigʻidagi imkoniyatlarini keskin pasaytirib yuborishi mumkin.
Norvegiya uchun omadsiz kechaLissabondagi bahs norvegiyaliklar uchun faqatgina Xolandning jarohati bilan emas, balki natija boʻyicha ham sharmandali yakun topdi. Stale Solbakken shogirdlari Portugaliyaga qarshi kechgan bahsda 1:2 hisobida magʻlub boʻlishdi. Garchi mehmonlar oʻyin davomida hisobni ochgan boʻlsada, raqibning bosimiga bardosh bera olmay, qatorasiga uchinchi magʻlubiyatini qabul qilib olishdi va A4 guruhida oxirgi oʻrinda qolishdi.
Uchrashuvning 67-daqiqasida zaxiraga olingan Erling Xoland maydonni oʻz oyogʻida, yordamchilarsiz tark etgani muxlislar uchun oz boʻlsada umidsiz vaziyatda taskin boʻldi. U oʻrniga tushgan futbolchi bilan quchoqlashib, tabassum qilgan holda zaxiradagilar oʻrindigʻiga yoʻl oldi. Shunga qaramay, tibbiy koʻrik natijalari aniq boʻlmaguncha xavotir saqlanib qolmoqda.
Izohlar 0
…