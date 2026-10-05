Erling Xolandning jarohati Manchester Siti uchun jiddiy xavotir uygʻotdi

·30·Sport
Erling Xolandning jarohati Manchester Siti uchun jiddiy xavotir uygʻotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erling Xoland Portugaliyaga qarshi oʻyinda jarohat olib, maydonni tark etdi, bu Manchester Siti uchun jiddiy tashvish uygʻotdi.
  • Goal.com xabariga koʻra, Xolandning zaxiraga olinishi Angliya grandi uchun aynan muhim uchrashuvlar oldidan noqulay pallaga toʻgʻri keldi.
  • Mavsum boshidan buyon yettita gol urgan asosiy toʻpurning safdan chiqishi jamoaning hujum imkoniyatlarini keskin pasaytirishi mumkin.

Norvegiya terma jamoasi safida harakat qilayotgan Erling Xoland UEFA Millatlar ligasi doirasida Portugaliyaga qarshi kechgan oʻyinda maydonni oqsoqlanib tark etdi va Manchester Siti klubi murabbiylar shtabini tashvishga soldi. Goal.com xabar berishicha, Lissabondagi uchrashuvning ikkinchi boʻlimida hujumchi oʻzida ogʻriq sezib, zaxiraga olinishini soʻragan va bu holat Angliya grandi uchun eng noqulay pallaga toʻgʻri keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Manchester Siti oldida juda masʼuliyatli va hal qiluvchi uchrashuvlar turibdi. Jamoa Angliya Premer-ligasi doirasida Liverpul bilan safarda oʻynashi hamda Chempionlar ligasida Pari Sen-Jermen bilan kuch sinashishi kerak. Mavsum boshidan buyon allaqachon yettita gol urishga ulgurgan asosiy toʻpurarning safdan chiqishi jamoaning hujum chizigʻidagi imkoniyatlarini keskin pasaytirib yuborishi mumkin.

Norvegiya uchun omadsiz kecha

Lissabondagi bahs norvegiyaliklar uchun faqatgina Xolandning jarohati bilan emas, balki natija boʻyicha ham sharmandali yakun topdi. Stale Solbakken shogirdlari Portugaliyaga qarshi kechgan bahsda 1:2 hisobida magʻlub boʻlishdi. Garchi mehmonlar oʻyin davomida hisobni ochgan boʻlsada, raqibning bosimiga bardosh bera olmay, qatorasiga uchinchi magʻlubiyatini qabul qilib olishdi va A4 guruhida oxirgi oʻrinda qolishdi.

Uchrashuvning 67-daqiqasida zaxiraga olingan Erling Xoland maydonni oʻz oyogʻida, yordamchilarsiz tark etgani muxlislar uchun oz boʻlsada umidsiz vaziyatda taskin boʻldi. U oʻrniga tushgan futbolchi bilan quchoqlashib, tabassum qilgan holda zaxiradagilar oʻrindigʻiga yoʻl oldi. Shunga qaramay, tibbiy koʻrik natijalari aniq boʻlmaguncha xavotir saqlanib qolmoqda.

Murabbiy uchun ogʻir sinov

Klub atrofidagi moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha aybdor deb topilib, apellyatsiya berilgan bir davrda bunday kadrlar yoʻqotilishi jamoa ichidagi muhitga salbiy taʼsir koʻrsatishi tabiiy. Endilikda murabbiylar shtabi tezkor tibbiy tekshiruv natijalarini kutmoqda. Agar Xolandning jarohati jiddiy boʻlib chiqsa, mavsumning eng qizgʻin pallasida asosiy hujumchi xizmatidan mahrum boʻlish Manchester Siti uchun katta muammolarni keltirib chiqarishi aniq.

Erling XolandManchester SitiMillatlar ligasiJarohatPremer-liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjamErling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjam1 oktabr 01:31Manchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkinManchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkin2 oktabr 12:20Stale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqdaStale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqda27 sentabr 17:31Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdiErling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdi21 sentabr 12:59Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi15 sentabr 14:57Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiErling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondi14 sentabr 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi