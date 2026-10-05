Erling Xoland va Norvegiya ustozi oʻrtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Erling Xoland bilan Portugaliyaga qarshi o'yin oldidan uning jismoniy va ruhiy holatini muhokama qilgan.
- Tig'iz taqvim va ketma-ket o'yinlar tufayli Xoland jiddiy charchoqni boshdan kechirmoqda, bu esa klub muxlislarida ham xavotir uyg'otmoqda.
- Murabbiy va futbolchi o'yinni zaxiradan boshlash variantini ham ko'rib chiqqan, biroq Xolandning o'zi asosiy tarkibda maydonga tushishni istagan.
Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Portugaliyaga qarshi kechgan Millatlar ligasi bahsidan soʻng hujumchi Erling Xoland bilan boʻlib oʻtgan maxfiy suhbat tafsilotlarini maʼlum qildi. Uchrashuvning ikkinchi yarmida almashtirilgan Manchester Siti hujumchisining jismoniy va ruhiy charchogʻi klub muxlislarida ham xavotir uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dagbladet nashri maʼlumotiga koʻra, norvegiyalik yulduz yozgi tigʻiz taqvim va tinimsiz oʻyinlar sababli jiddiy charchoqni boshdan kechirmoqda. Portugaliyaga qarshi oʻyinda ham maydonni oqsoqlanib tark etgan forvardning holati murabbiylar shtabini muqobil choralar koʻrishga majbur qildi.
Tigʻiz taqvim va oʻyinchilar salomatligiStale Solbakken oʻyin oldidan Erling Xoland bilan yuzma-yuz suhbatlashib, uning ruhiy va jismoniy tayyorgarligini muhokama qilganini tan oldi. Murabbiyning taʼkidlashicha, zamonaviy futbol taqvimi eng yuqori darajada oʻynaydigan sportchilar uchun oʻta shafqatsiz tus olgan.
Norvegiya terma jamoasi qisqa muddat ichida ketma-ket ogʻir uchrashuvlarni oʻtkazishga majbur boʻldi. Xususan, jamoa bor yoʻgʻi oʻn bir kun ichida toʻrtta Millatlar ligasi oʻyinida maydonga tushgani futbolchilarning imkoniyatlarini keskin cheklab qoʻygan.
- Erling Xoland Portugaliya bilan oʻyinda 60 daqiqa davomida harakat qildi.
- Murabbiy va futbolchi oʻyinni zaxiradan boshlash variantini ham muhokama qilishgan.
- Hujumchi soʻnggi daqiqalarda tushish gʻoyasiga qarshi chiqqani sababli asosiy tarkibda maydonga tushdi.
Oldinda Manchester Siti uchun Angliya Premyer-ligasi va Chempionlar ligasining muhim oʻyinlari kutib turgani bois, murabbiylar shtabi futbolchining sogʻligʻini asrashga harakat qilmoqda. Ayniqsa, yozda taʼtil olmagan futbolchilar uchun joriy mavsum har qachongidan ham ogʻir kelishi taʼkidlandi.
Izohlar 0
…