Erling Xoland va Norvegiya ustozi oʻrtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor boʻldi

·32·Sport
Erling Xoland va Norvegiya ustozi oʻrtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Erling Xoland bilan Portugaliyaga qarshi o'yin oldidan uning jismoniy va ruhiy holatini muhokama qilgan.
  • Tig'iz taqvim va ketma-ket o'yinlar tufayli Xoland jiddiy charchoqni boshdan kechirmoqda, bu esa klub muxlislarida ham xavotir uyg'otmoqda.
  • Murabbiy va futbolchi o'yinni zaxiradan boshlash variantini ham ko'rib chiqqan, biroq Xolandning o'zi asosiy tarkibda maydonga tushishni istagan.

Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Portugaliyaga qarshi kechgan Millatlar ligasi bahsidan soʻng hujumchi Erling Xoland bilan boʻlib oʻtgan maxfiy suhbat tafsilotlarini maʼlum qildi. Uchrashuvning ikkinchi yarmida almashtirilgan Manchester Siti hujumchisining jismoniy va ruhiy charchogʻi klub muxlislarida ham xavotir uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dagbladet nashri maʼlumotiga koʻra, norvegiyalik yulduz yozgi tigʻiz taqvim va tinimsiz oʻyinlar sababli jiddiy charchoqni boshdan kechirmoqda. Portugaliyaga qarshi oʻyinda ham maydonni oqsoqlanib tark etgan forvardning holati murabbiylar shtabini muqobil choralar koʻrishga majbur qildi.

Tigʻiz taqvim va oʻyinchilar salomatligi

Stale Solbakken oʻyin oldidan Erling Xoland bilan yuzma-yuz suhbatlashib, uning ruhiy va jismoniy tayyorgarligini muhokama qilganini tan oldi. Murabbiyning taʼkidlashicha, zamonaviy futbol taqvimi eng yuqori darajada oʻynaydigan sportchilar uchun oʻta shafqatsiz tus olgan.

Norvegiya terma jamoasi qisqa muddat ichida ketma-ket ogʻir uchrashuvlarni oʻtkazishga majbur boʻldi. Xususan, jamoa bor yoʻgʻi oʻn bir kun ichida toʻrtta Millatlar ligasi oʻyinida maydonga tushgani futbolchilarning imkoniyatlarini keskin cheklab qoʻygan.

  • Erling Xoland Portugaliya bilan oʻyinda 60 daqiqa davomida harakat qildi.
  • Murabbiy va futbolchi oʻyinni zaxiradan boshlash variantini ham muhokama qilishgan.
  • Hujumchi soʻnggi daqiqalarda tushish gʻoyasiga qarshi chiqqani sababli asosiy tarkibda maydonga tushdi.
Futbolchining oʻzi ikkinchi boʻlimda maydonga tushishni xohlamagani va bu boradagi tajribasi yoqmagani sababli Solbakken uni boshlangʻich tarkibda maydonga tushirishga qaror qilgan. Murabbiy hujumchi ogʻir sharoitda ham jamoa uchun 60 daqiqa davomida bor kuchini berganidan mamnunligini bildirdi.

Oldinda Manchester Siti uchun Angliya Premyer-ligasi va Chempionlar ligasining muhim oʻyinlari kutib turgani bois, murabbiylar shtabi futbolchining sogʻligʻini asrashga harakat qilmoqda. Ayniqsa, yozda taʼtil olmagan futbolchilar uchun joriy mavsum har qachongidan ham ogʻir kelishi taʼkidlandi.

Erling XolandStale SolbakkenManchester SitiPortugaliyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqdaStale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqda27 sentabr 17:31Stale Solbakken Erling Xoland va Manchester Siti haqidagi mish-mishlarni rad etdiStale Solbakken Erling Xoland va Manchester Siti haqidagi mish-mishlarni rad etdi29 sentabr 17:11Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi15 sentabr 17:31Erling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadiErling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadi25 sentabr 13:15Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaStale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirda25 sentabr 12:34Erling Xolandning jarohati Manchester Siti uchun jiddiy xavotir uygʻotdiErling Xolandning jarohati Manchester Siti uchun jiddiy xavotir uygʻotdiBugun 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi