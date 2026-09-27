Stale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqda

·1·Sport
Stale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqda

Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken oʻzining asosiy yulduzi Erling Xolandni Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro fonida OAV bosimidan saqlab qolishga qaror qildi. Goal.com xabar berishicha, Angliya klubi moliyaviy qoidalarni 114 ta band boʻyicha buzganlikda aybdor deb topilgani haqidagi xabarlar qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlayotgan bir paytda, hujumchi rejalashtirilgan matbuot anjumanidan chetlashtirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Milliy jamoa oldida UEFA Millatlar ligasining muhim oʻyinlari turgan bir paytda, terma jamoa ustozi futbolchining e'tibori faqat sportga qaratilishini ta'minlashni ustuvor vazifa deb bildi. Avvalroq ispaniyalik yarim himoyachi Rodri klubining sha'nini himoya qilishga majbur boʻlgani va matbuotda qiyin ahvolsa qolgani bunga yaqqol misol boʻla oladi. Murabbiy xuddi shunday soʻroqlar va ortiqcha savollar Xolandning oʻyiniga salbiy ta'sir koʻrsatishidan xavotir bildirdi.

Matbuot anjumanidan chetlashtirish sabablari

Stale Solbakken matbuot vakillari bilan muloqot vaqtida bu qarorning asosiy sababini ochiq-oydin tushuntirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoa yigʻinida asosiy e'tibor boʻlajak oʻyinlarga qaratilishi lozim va klub rahbariyatining qarorlari yoki tergov jarayoni futbolchilarga xalaqit bermasligi kerak.

“Biz unga oʻyinga diqqatni jamlash uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratib bermoqchimiz,” — deya ta'kidladi murabbiy. Uning fikricha, Erling Xolandning terma jamoadagi asosiy vazifasi klubining ijroiya qoʻmitasi qarorlariga izoh berish emas, balki maydonda gollar urishdan iborat.

Tergov tafsilotlari va murabbiyning munosabati

The Athletic nashri tarqatgan ma'lumotlarga koʻra, Manchester Siti 2009–2018 yillar oraligʻidagi moliyaviy faoliyati yuzasidan oʻtkazilgan uzoq muddatli tekshiruvlar natijasida deyarli barcha ayblovlar boʻyicha aybdor deb topilgan. Klub bu ayblovlarni doimiy ravishda rad etib kelayotgan boʻlsa-da, mazkur holat futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻldi.

Norvegiya ustozi hali Xoland bilan mazkur sud jarayoni va ayblovlar yuzasidan alohida suhbat qurmaganini tan oldi. Shunga qaramay, u hujumchining ruhiy barqarorligiga toʻliq ishonishini va bu holat uning maydondagi oʻyiniga ta'sir qilmasligini bildirdi. Huquqiy tafsilotlar borasida esa Solbakken vaziyatni bosiqlik bilan baholash tarafdori ekanini ta'kidlab oʻtdi.

Erling XolandStale SolbakkenManchester SitiMillatlar ligasiFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadiErling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadi25 sentabr 13:15Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi15 sentabr 17:31Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaStale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirda25 sentabr 12:34Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandiErling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandiKecha 01:10Samuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblaymanSamuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblayman23 sentabr 01:34Brian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisiBrian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisi25 sentabr 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi