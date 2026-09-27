Stale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqda
Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken oʻzining asosiy yulduzi Erling Xolandni Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro fonida OAV bosimidan saqlab qolishga qaror qildi. Goal.com xabar berishicha, Angliya klubi moliyaviy qoidalarni 114 ta band boʻyicha buzganlikda aybdor deb topilgani haqidagi xabarlar qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlayotgan bir paytda, hujumchi rejalashtirilgan matbuot anjumanidan chetlashtirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Milliy jamoa oldida UEFA Millatlar ligasining muhim oʻyinlari turgan bir paytda, terma jamoa ustozi futbolchining e'tibori faqat sportga qaratilishini ta'minlashni ustuvor vazifa deb bildi. Avvalroq ispaniyalik yarim himoyachi Rodri klubining sha'nini himoya qilishga majbur boʻlgani va matbuotda qiyin ahvolsa qolgani bunga yaqqol misol boʻla oladi. Murabbiy xuddi shunday soʻroqlar va ortiqcha savollar Xolandning oʻyiniga salbiy ta'sir koʻrsatishidan xavotir bildirdi.
Matbuot anjumanidan chetlashtirish sabablariStale Solbakken matbuot vakillari bilan muloqot vaqtida bu qarorning asosiy sababini ochiq-oydin tushuntirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoa yigʻinida asosiy e'tibor boʻlajak oʻyinlarga qaratilishi lozim va klub rahbariyatining qarorlari yoki tergov jarayoni futbolchilarga xalaqit bermasligi kerak.
“Biz unga oʻyinga diqqatni jamlash uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratib bermoqchimiz,” — deya ta'kidladi murabbiy. Uning fikricha, Erling Xolandning terma jamoadagi asosiy vazifasi klubining ijroiya qoʻmitasi qarorlariga izoh berish emas, balki maydonda gollar urishdan iborat.
Tergov tafsilotlari va murabbiyning munosabatiThe Athletic nashri tarqatgan ma'lumotlarga koʻra, Manchester Siti 2009–2018 yillar oraligʻidagi moliyaviy faoliyati yuzasidan oʻtkazilgan uzoq muddatli tekshiruvlar natijasida deyarli barcha ayblovlar boʻyicha aybdor deb topilgan. Klub bu ayblovlarni doimiy ravishda rad etib kelayotgan boʻlsa-da, mazkur holat futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻldi.
Norvegiya ustozi hali Xoland bilan mazkur sud jarayoni va ayblovlar yuzasidan alohida suhbat qurmaganini tan oldi. Shunga qaramay, u hujumchining ruhiy barqarorligiga toʻliq ishonishini va bu holat uning maydondagi oʻyiniga ta'sir qilmasligini bildirdi. Huquqiy tafsilotlar borasida esa Solbakken vaziyatni bosiqlik bilan baholash tarafdori ekanini ta'kidlab oʻtdi.
Izohlar 0
…