Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdi

·32·Sport
Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erling Xoland Premer-ligada Manchester Siti safida duch kelgan barcha 25 ta raqib darvozasiga gol urib, tarixiy rekord oʻrnatdi.
  • Ushbu gol hujumchining APLdagi 117-goli va joriy mavsumdagi beshinchi toʻpiga aylandi, bu esa uni toʻpurarlar poygasida yakka peshqadamga aylantirdi.
  • Shu bilan birga, Sanderlend hujumchisi Brayan Brobbi Manchester Siti darvozasiga uchta gol urib, soʻnggi olti yil ichida bunday natijani qayd etgan ilk futbolchiga aylandi.

Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida Manchester Siti va Sanderlend jamoalari oʻrtasida haqiqiy gollar shousi namoyish etildi. Uchrashuv davomida mezbonlar 5:3 hisobida gʻalaba qozonib, mavsumdagi magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirgan boʻlsa-da, bahs asosiy eʼtiborni Erling Xolandning tarixiy natijasiga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, mazkur uchrashuvda Manchester Siti safida Enzo Fernandes, Rayan Sherki hamda dubl qayd etgan Antuan Semenyo oʻz nomini tablolga yozdirib qoʻydi. Shunga qaramay, uchrashuvning eng muhim voqeasi 81-daqiqada sodir boʻldi.

Norvegiyalik hujumchi oʻyin yakunlanishiga toʻqqiz daqiqa qolganida raqib darvozasini ishgʻol qildi. Dastlab yon chiziq hakami oʻyindan tashqari holat qayd etganini bildirgan boʻlsa-da, VAR tizimi vaziyatni sinchkovlik bilan oʻrganib chiqib, golni haqli ravishda inobatga oldi.

Tarixiy natija va shaxsiy rekord

Ushbu gol Erling Xoland uchun Premer-ligada Manchester Siti safida duch kelgan barcha 25 ta raqib darvozasiga gol urish imkonini berdi. Sanderlend futbolchi oʻz faoliyati davomida hali gʻalaba qozona olmagan va gol urolmagan yagona jamoa boʻlib qolayotgandi, chunki oʻtgan mavsumdagi ikki uchrashuvda ham u raqib darvozasini ishgʻol eta olmagandi.

Mazkur aniq zarba hujumchining APLdagi 117-goli va joriy mavsumdagi beshinchi toʻpiga aylandi. Natijada, u toʻpurarlar poygasida Liverpul safida Bornmutga qarshi bahsda gol urgan Aleksandr Isakni bir toʻpga ortda qoldirib, dastlabki bosqichda toʻpurarlar jadvalida yakka peshqadamga aylandi.

Sanderlend futbolchisining yorqin xet-trik

Garchi Xoland asosiy rekordni oʻrnatgan boʻlsa-da, Sanderlend hujumchisi Brayan Brobbi oʻyinning eng yorqin qahramonlaridan biriga aylandi. U Manchester Siti darvozasiga uchta gol urib, ajoyib xet-trik qayd etdi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Brayan Brobbi soʻnggi olti yil ichida Premer-ligada Manchester Siti darvozasiga bir oʻyinda uchta gol urishga muvaffaq boʻlgan ilk futbolchiga aylandi. Bungacha oxirgi marta Jeymi Vardi shaharliklar darvozasiga uch bor yoʻl topa olgandi.

Enzo Mareska shogirdlari chempionatdagi gʻalabali yurishini davom ettirayotgan bir paytda, ushbu uchrashuv nafaqat kiritilgan gollarning koʻpligi, balki tarixiy rekordlar bilan ham muxlislar eʼtiborini tortdi.

Erling XolandManchester SitiPremer-ligaFutbolRekord
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdiLionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdiBugun, 11:51«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdi«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdiBugun, 10:31«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildiBugun, 10:28Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Bugun, 10:26Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Bugun, 10:25Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi