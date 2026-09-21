Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erling Xoland Premer-ligada Manchester Siti safida duch kelgan barcha 25 ta raqib darvozasiga gol urib, tarixiy rekord oʻrnatdi.
- Ushbu gol hujumchining APLdagi 117-goli va joriy mavsumdagi beshinchi toʻpiga aylandi, bu esa uni toʻpurarlar poygasida yakka peshqadamga aylantirdi.
- Shu bilan birga, Sanderlend hujumchisi Brayan Brobbi Manchester Siti darvozasiga uchta gol urib, soʻnggi olti yil ichida bunday natijani qayd etgan ilk futbolchiga aylandi.
Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida Manchester Siti va Sanderlend jamoalari oʻrtasida haqiqiy gollar shousi namoyish etildi. Uchrashuv davomida mezbonlar 5:3 hisobida gʻalaba qozonib, mavsumdagi magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirgan boʻlsa-da, bahs asosiy eʼtiborni Erling Xolandning tarixiy natijasiga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, mazkur uchrashuvda Manchester Siti safida Enzo Fernandes, Rayan Sherki hamda dubl qayd etgan Antuan Semenyo oʻz nomini tablolga yozdirib qoʻydi. Shunga qaramay, uchrashuvning eng muhim voqeasi 81-daqiqada sodir boʻldi.
Norvegiyalik hujumchi oʻyin yakunlanishiga toʻqqiz daqiqa qolganida raqib darvozasini ishgʻol qildi. Dastlab yon chiziq hakami oʻyindan tashqari holat qayd etganini bildirgan boʻlsa-da, VAR tizimi vaziyatni sinchkovlik bilan oʻrganib chiqib, golni haqli ravishda inobatga oldi.
Tarixiy natija va shaxsiy rekordUshbu gol Erling Xoland uchun Premer-ligada Manchester Siti safida duch kelgan barcha 25 ta raqib darvozasiga gol urish imkonini berdi. Sanderlend futbolchi oʻz faoliyati davomida hali gʻalaba qozona olmagan va gol urolmagan yagona jamoa boʻlib qolayotgandi, chunki oʻtgan mavsumdagi ikki uchrashuvda ham u raqib darvozasini ishgʻol eta olmagandi.
Mazkur aniq zarba hujumchining APLdagi 117-goli va joriy mavsumdagi beshinchi toʻpiga aylandi. Natijada, u toʻpurarlar poygasida Liverpul safida Bornmutga qarshi bahsda gol urgan Aleksandr Isakni bir toʻpga ortda qoldirib, dastlabki bosqichda toʻpurarlar jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
Sanderlend futbolchisining yorqin xet-trikGarchi Xoland asosiy rekordni oʻrnatgan boʻlsa-da, Sanderlend hujumchisi Brayan Brobbi oʻyinning eng yorqin qahramonlaridan biriga aylandi. U Manchester Siti darvozasiga uchta gol urib, ajoyib xet-trik qayd etdi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Brayan Brobbi soʻnggi olti yil ichida Premer-ligada Manchester Siti darvozasiga bir oʻyinda uchta gol urishga muvaffaq boʻlgan ilk futbolchiga aylandi. Bungacha oxirgi marta Jeymi Vardi shaharliklar darvozasiga uch bor yoʻl topa olgandi.
Enzo Mareska shogirdlari chempionatdagi gʻalabali yurishini davom ettirayotgan bir paytda, ushbu uchrashuv nafaqat kiritilgan gollarning koʻpligi, balki tarixiy rekordlar bilan ham muxlislar eʼtiborini tortdi.
Izohlar 0
…