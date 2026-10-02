Manchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik ayblovidan 114 tasida aybdor deb topilganidan so'ng, klub futbolchilarining shartnomalarini bekor qilib, erkin agentga aylanishi mumkinligi haqida huquqshunoslar fikr bildirishmoqda.
- Agar klub o'z majburiyatlarini bajarmasa, bu futbolchilarning ishonchiga putur yetkazadi va ular shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega bo'ladi.
Angliya Premyer-ligasining Manchester Siti klubiga nisbatan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan ayblov qarori jamoaning kelajagini jiddiy xavf ostida qoldirdi. Mustaqil komissiya "shaharliklar"ni 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topgach, klub yulduzlarining taqdiri va ularning amaldagi shartnomalari boʻyicha keskin muhokamalar boshlandi. Vaholanki, hozirda klub oʻz aybsizligini taʼkidlab, apellyatsiya shikoyatiga hozirlik koʻrayotgan bir paytda, yetakchi huquqshunoslar futbolchilarning transfer bozorida mutlaqo erkin agentga aylanishi mumkinligi haqida fikr bildirishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va Goal.com manbalariga asoslanib xabar qilinishicha, 2009–2018 yillar oraligʻidagi tijorat hamkorlari bilan tuzilgan soxta shartnomalar va moliyaviy firibgarliklar fosh etilishi klubning sport loyihasiga soya solgan. Manchester Siti rahbariyati vaziyatni yumshatishga urinayotganiga qaramamy, yuzaga kelgan huquqiy noaniqlik Erling Xoland kabi dunyo darajasidagi yulduzlarning klubni tark etish ehtimolini oshirmoqda.
Mehnat qonunchiligi va ishonch omili"Stick to Football" podkastida soʻzga chiqqan taniqli sport huquqshunosi va barrister Pol Gilroy KC futbolchilarning mehnat huquqlari va shartnomani muddatidan oldin bekor qilish mexanizmlarini tushuntirib berdi. Arsenallik sobiq hujumchi Ian Wrightning rahbarlar qilgan qilmishidan bexabar boʻlgan oddiy oʻyinchilar jamoani tark etishga haqliizmi, degan savoliga mutaxassis aniq javob qaytardi.
Gilroyning tushuntirishicha, har qanday mehnat shartnomasida, xoh u futbolchi boʻlsin, xoh oddiy doʻkon xodimi, yozilmagan, lekin majburiy boʻlgan oʻzaro ishonch va ehtirom sharti mavjud. "Agar ish beruvchi oʻz majburiyatlarini buzib, xodimning unga boʻlgan ishonchini poymol qilsa, bu mehnat shartnomasining buzilishi hisoblanadi", – deydi huquqshunos.
Erkin agentga aylanish imkoniyatiHuquqiy ekspertning taʼkidlashicha, klubning moliyaviy firibgarliklarda aybdor deb topilishi oʻyinchilar uchun shartnomani bir tomonlama bekor qilish va hech qanday transfer narxisiz ketish uchun asos boʻla oladi. Futbolchi sud qaroridan soʻng ish beruvchi uning oldidagi ishonch shartini buzganini daʼvo qilib, shartnomasini yirtib tashlashga haqli ekanini taʼkidladi.
Ushbu shov-shuvli bayonot podkast boshlovchilari oʻrtasida qizgʻin va hajviy muhokamalarga sabab boʻldi. Xususan, Jeymi Karrager Liverpul klubi Erling Xolandni kelasi hafta tekinga oʻz safiga qoʻshib ola oladimi, deb hazilomuz soʻraganda, Gilroy bunga qisqacha "Ha, nima uchun yoʻq?" deb javob berdi.
Izohlar 0
…