Manchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkin

·51·Sport
Manchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik ayblovidan 114 tasida aybdor deb topilganidan so'ng, klub futbolchilarining shartnomalarini bekor qilib, erkin agentga aylanishi mumkinligi haqida huquqshunoslar fikr bildirishmoqda.
  • Agar klub o'z majburiyatlarini bajarmasa, bu futbolchilarning ishonchiga putur yetkazadi va ular shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega bo'ladi.

Angliya Premyer-ligasining Manchester Siti klubiga nisbatan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan ayblov qarori jamoaning kelajagini jiddiy xavf ostida qoldirdi. Mustaqil komissiya "shaharliklar"ni 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topgach, klub yulduzlarining taqdiri va ularning amaldagi shartnomalari boʻyicha keskin muhokamalar boshlandi. Vaholanki, hozirda klub oʻz aybsizligini taʼkidlab, apellyatsiya shikoyatiga hozirlik koʻrayotgan bir paytda, yetakchi huquqshunoslar futbolchilarning transfer bozorida mutlaqo erkin agentga aylanishi mumkinligi haqida fikr bildirishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va Goal.com manbalariga asoslanib xabar qilinishicha, 2009–2018 yillar oraligʻidagi tijorat hamkorlari bilan tuzilgan soxta shartnomalar va moliyaviy firibgarliklar fosh etilishi klubning sport loyihasiga soya solgan. Manchester Siti rahbariyati vaziyatni yumshatishga urinayotganiga qaramamy, yuzaga kelgan huquqiy noaniqlik Erling Xoland kabi dunyo darajasidagi yulduzlarning klubni tark etish ehtimolini oshirmoqda.

Mehnat qonunchiligi va ishonch omili

"Stick to Football" podkastida soʻzga chiqqan taniqli sport huquqshunosi va barrister Pol Gilroy KC futbolchilarning mehnat huquqlari va shartnomani muddatidan oldin bekor qilish mexanizmlarini tushuntirib berdi. Arsenallik sobiq hujumchi Ian Wrightning rahbarlar qilgan qilmishidan bexabar boʻlgan oddiy oʻyinchilar jamoani tark etishga haqliizmi, degan savoliga mutaxassis aniq javob qaytardi.

Gilroyning tushuntirishicha, har qanday mehnat shartnomasida, xoh u futbolchi boʻlsin, xoh oddiy doʻkon xodimi, yozilmagan, lekin majburiy boʻlgan oʻzaro ishonch va ehtirom sharti mavjud. "Agar ish beruvchi oʻz majburiyatlarini buzib, xodimning unga boʻlgan ishonchini poymol qilsa, bu mehnat shartnomasining buzilishi hisoblanadi", – deydi huquqshunos.

Erkin agentga aylanish imkoniyati

Huquqiy ekspertning taʼkidlashicha, klubning moliyaviy firibgarliklarda aybdor deb topilishi oʻyinchilar uchun shartnomani bir tomonlama bekor qilish va hech qanday transfer narxisiz ketish uchun asos boʻla oladi. Futbolchi sud qaroridan soʻng ish beruvchi uning oldidagi ishonch shartini buzganini daʼvo qilib, shartnomasini yirtib tashlashga haqli ekanini taʼkidladi.

Ushbu shov-shuvli bayonot podkast boshlovchilari oʻrtasida qizgʻin va hajviy muhokamalarga sabab boʻldi. Xususan, Jeymi Karrager Liverpul klubi Erling Xolandni kelasi hafta tekinga oʻz safiga qoʻshib ola oladimi, deb hazilomuz soʻraganda, Gilroy bunga qisqacha "Ha, nima uchun yoʻq?" deb javob berdi.

Manchester SitiErling XolandPremyer-ligaFutbol yangiliklariTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi keskin kurashishga tayyorlanmoqdaManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi keskin kurashishga tayyorlanmoqdaKecha 20:12Manchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildiManchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildiKecha 00:33Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiJo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdi29 sentabr 14:54Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?10 sentabr 12:35Gari Nevill Angliya futboli Italiya taqdirini takrorlashi mumkinligidan ogohlantirdiGari Nevill Angliya futboli Italiya taqdirini takrorlashi mumkinligidan ogohlantirdiKecha 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi