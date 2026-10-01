Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjam
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha tekshiruvlar ostida boʻlishiga qaramay, Erling Xoland oʻzini tashvishga qoʻymayapti.
- Norvegiyalik toʻpurar hozirda milliy terma jamoasi bilan boʻlib, barcha eʼtiborini boʻlajak oʻyinlarga qaratgan.
- Xolandning jamoadoshi Kristoffer Ajerning taʼkidlashicha, futbolchi klubdagi muammolar sababli chalgʻimagan va avvalgidek yuqori kayfiyatda.
Angliya Premyer-ligasi tomonidan Manchester Siti klubiga nisbatan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan soʻnggi qattiq hukmlar va futbol olamidagi qizgʻin muhokamalarga qaramay, jamoaning asosiy hujumchisi Erling Xoland bu vaziyatdan mutlaqo tashvishga tushgani yoʻq. Goal.com xabar berishicha, norvegiyalik toʻpurar ayni paytda oʻz milliy terma jamoasi ixtiyorida boʻlib, barcha eʼtiborini boʻlajak rasmiy oʻyinlarga qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Premer-liga rahbariyati Manchester klubining moliyaviy faoliyatidagi bir qator qoidabuzarliklarni tasdiqlaganidan soʻng, futbol olamida jiddiy shov-shuv koʻtarildi. Tekshiruvlar asosan klubning oʻtmishdagi faoliyatiga taalluqli boʻlib, 2022 yilda Etihad Stadiumga kelib qoʻshilgan hujumchi oʻsha tekshirilayotgan davrlarning aksariyat qismida jamoada toʻp surmagan edi. Shunga qaramay, u klubning eng yorqin yulduzi sifatida mazkur voqealar markazida qolmoqda.
Milliy jamoadagi muhit va jamoadoshlarining fikriPortugaliyaga qarshi kechgan soʻnggi oʻyindan keyin Erling Xoland matbuot eʼtiboridan ataylab chetda saqlangani turli mish-mishlarga sabab boʻlgan edi. Biroq uning milliy jamoadagi jamoadoshlari futbolchining klubdagi muammolar sababli chalgʻimaganini qatʼiy taʼkidlashmoqda. Xususan, Brentford himoyachisi Kristoffer Ajer matbuot vakillariga bergan intervyusida hujumchining ruhiy holati oʻzgarmagani va avvalgidek yuqori kayfiyatda ekanini aytib oʻtdi.
Ajerning soʻzlariga koʻra, Erling barcha kabi yakuniy natijani kutayotganini, biroq hozirgi paytdagi yagona va asosiy maqsadi milliy jamoa manfaatlari ekanini koʻrsatmoqda. Himoyachi jamoadoshining har doimgidek jamoaga ijobiy energiya va quvonch ulashishini, dunyoning eng yulduz futbolchilaridan biri boʻlishiga qaramay, uning feʼl-atvori bir gramm ham oʻzgarmaganini alohida eʼtirof etdi.
Oldinda muhim Millatlar ligasi oʻyinlari turibdiErling Xolandning ana shunday qatʼiyatli va xotirjam ruhiy holati Norvegiya terma jamoasining yaqinlashib kelayotgan oʻyinlari oldidan juda muhim ahamiyat kasb etadi. Millatlar ligasi doirasida norvegiyaliklar safarda Uels termasiga qarshi hal qiluvchi bahs olib borishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Cardiff City Stadiumda boʻladigan ushbu uchrashuv jamoa uchun guruhdagi vaziyatni oʻnglab olishda katta ahamiyatga ega.
Eslatib oʻtamiz, Norvegiya terma jamoasi soʻnggi turda Portugaliyaga magʻlub boʻlgan edi. Shunga qaramay, Xolandning oʻzi terma jamoa safidagi oʻyinlarda yuqori natija koʻrsatishda davom etmoqda. U Portugaliya darvozasiga bitta, Daniyaga qarshi bahsda эsa ikkita gol urib, oʻzining milliy jamoadagi gollari sonini 57 ta uchrashuvda 65 taga yetkazdi. Ayni paytda Norvegiya A ligasi 4-guruhida 3 ochko bilan ikkinchi oʻrinni egallab turibdi.
Izohlar 0
…