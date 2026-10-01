Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjam

·10·Sport
Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjam
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha tekshiruvlar ostida boʻlishiga qaramay, Erling Xoland oʻzini tashvishga qoʻymayapti.
  • Norvegiyalik toʻpurar hozirda milliy terma jamoasi bilan boʻlib, barcha eʼtiborini boʻlajak oʻyinlarga qaratgan.
  • Xolandning jamoadoshi Kristoffer Ajerning taʼkidlashicha, futbolchi klubdagi muammolar sababli chalgʻimagan va avvalgidek yuqori kayfiyatda.

Angliya Premyer-ligasi tomonidan Manchester Siti klubiga nisbatan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan soʻnggi qattiq hukmlar va futbol olamidagi qizgʻin muhokamalarga qaramay, jamoaning asosiy hujumchisi Erling Xoland bu vaziyatdan mutlaqo tashvishga tushgani yoʻq. Goal.com xabar berishicha, norvegiyalik toʻpurar ayni paytda oʻz milliy terma jamoasi ixtiyorida boʻlib, barcha eʼtiborini boʻlajak rasmiy oʻyinlarga qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Premer-liga rahbariyati Manchester klubining moliyaviy faoliyatidagi bir qator qoidabuzarliklarni tasdiqlaganidan soʻng, futbol olamida jiddiy shov-shuv koʻtarildi. Tekshiruvlar asosan klubning oʻtmishdagi faoliyatiga taalluqli boʻlib, 2022 yilda Etihad Stadiumga kelib qoʻshilgan hujumchi oʻsha tekshirilayotgan davrlarning aksariyat qismida jamoada toʻp surmagan edi. Shunga qaramay, u klubning eng yorqin yulduzi sifatida mazkur voqealar markazida qolmoqda.

Milliy jamoadagi muhit va jamoadoshlarining fikri

Portugaliyaga qarshi kechgan soʻnggi oʻyindan keyin Erling Xoland matbuot eʼtiboridan ataylab chetda saqlangani turli mish-mishlarga sabab boʻlgan edi. Biroq uning milliy jamoadagi jamoadoshlari futbolchining klubdagi muammolar sababli chalgʻimaganini qatʼiy taʼkidlashmoqda. Xususan, Brentford himoyachisi Kristoffer Ajer matbuot vakillariga bergan intervyusida hujumchining ruhiy holati oʻzgarmagani va avvalgidek yuqori kayfiyatda ekanini aytib oʻtdi.

Ajerning soʻzlariga koʻra, Erling barcha kabi yakuniy natijani kutayotganini, biroq hozirgi paytdagi yagona va asosiy maqsadi milliy jamoa manfaatlari ekanini koʻrsatmoqda. Himoyachi jamoadoshining har doimgidek jamoaga ijobiy energiya va quvonch ulashishini, dunyoning eng yulduz futbolchilaridan biri boʻlishiga qaramay, uning feʼl-atvori bir gramm ham oʻzgarmaganini alohida eʼtirof etdi.

Oldinda muhim Millatlar ligasi oʻyinlari turibdi

Erling Xolandning ana shunday qatʼiyatli va xotirjam ruhiy holati Norvegiya terma jamoasining yaqinlashib kelayotgan oʻyinlari oldidan juda muhim ahamiyat kasb etadi. Millatlar ligasi doirasida norvegiyaliklar safarda Uels termasiga qarshi hal qiluvchi bahs olib borishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Cardiff City Stadiumda boʻladigan ushbu uchrashuv jamoa uchun guruhdagi vaziyatni oʻnglab olishda katta ahamiyatga ega.

Eslatib oʻtamiz, Norvegiya terma jamoasi soʻnggi turda Portugaliyaga magʻlub boʻlgan edi. Shunga qaramay, Xolandning oʻzi terma jamoa safidagi oʻyinlarda yuqori natija koʻrsatishda davom etmoqda. U Portugaliya darvozasiga bitta, Daniyaga qarshi bahsda эsa ikkita gol urib, oʻzining milliy jamoadagi gollari sonini 57 ta uchrashuvda 65 taga yetkazdi. Ayni paytda Norvegiya A ligasi 4-guruhida 3 ochko bilan ikkinchi oʻrinni egallab turibdi.

Erling XolandManchester SitiMillatlar ligasiNorvegiyaPremyer-liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stale Solbakken Erling Xoland va Manchester Siti haqidagi mish-mishlarni rad etdiStale Solbakken Erling Xoland va Manchester Siti haqidagi mish-mishlarni rad etdi29 sentabr 17:11Millatlar ligasi: Portugaliya Norvegiyani magʻlub etdiMillatlar ligasi: Portugaliya Norvegiyani magʻlub etdi28 sentabr 02:19Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandiErling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandi26 sentabr 01:10Brian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisiBrian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisi25 sentabr 16:36Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiErling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladi25 sentabr 01:54Brian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiBrian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdi24 sentabr 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi