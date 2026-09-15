Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi

·21·Sport
Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erling Xoland Manchester derbilarida eng koʻp gol urgan futbolchiga aylandi va Manchester Yunayted afsonasi Ueyn Runi hamda Siti afsonasi Serxio Aguero oʻrtasidagi 8 golli rekordni yangiladi.
  • U Old Trafforddagi muhim gʻalabadan oldin ushbu rekord haqida bilganini va uni ongli ravishda nishonga olganini tan oldi.
  • Xolandning 60-daqiqada kiritgan goli 10 kishi boʻlib qolgan Manchester Siti jamoasiga qiyin va muhim gʻalabani taqdim etdi.

Erling Xoland Premer-liga doirasidagi Manchester derbilarida eng koʻp gol urgan futbolchiga aylanib, Manchester Siti safidagi afsonaviy maqomini yanada mustahkamladi. Goal.com xabar berishicha, norvegiyalik hujumchi Old Trafforddagi muhim gʻalabadan oldin ushbu rekord haqida bilgani va uni ongli ravishda nishonga olganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ikki azaliy raqib oʻrtasidagi 199-toʻqnashuvda 26 yoshli forvard yana jamoasining qahramoniga aylandi. U 60-daqiqada hal qiluvchi toʻpni kiritib, Enzo Mareska boshqaruvidagi 10 kishi boʻlib qolgan Manchester Siti jamoasiga qiyin va muhim gʻalabani taqdim etdi.

Ushbu goldan soʻng Xoland Qizil iblislar darvozasiga atigi 8 ta liga oʻyinida 9 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shu tariqa, u Manchester Yunayted afsonasi Ueyn Runi va Siti afsonasi Serxio Aguero oʻrtasida boʻlib turilgan 8 golli rekordni yangiladi.

Tarixiy natija va oʻyin tafssilotlari

Norvegiyalik toʻpurar rekord haqidagi maʼlumot uning xayolidan oʻrin olganini yashirmadi. Oʻyin davomida u oʻz motivatsiyasi haqida gapirar ekan, bu oʻyinning naqadar alohida ahamiyatga ega ekanini alohida taʼkidladi.

“Men bu rekord haqida oldindan bilardim, oʻqigandim, shuning uchun u boshimda saqlanib qolgandi,” deya eʼtirof etdi hujumchi. “Men bundan juda faxrlanaman. Barcha maʼlumotlarga koʻra, bu oʻyin qanchalik oʻzgacha ekanini yaxshi bilamiz.”

Gʻalaba keltirgan gol futbolchining jismoniy tayyorgarligi va ruhiy hushyorligini koʻrsatdi. Bir necha daqiqalik kuchli bosimdan soʻng jarima maydonchasida boʻsh zona topgan Xoland himoyachilarga imkon qoldirmadi. VAR tomonidan uch daqiqalik tekshiruvdan keyin ham gol oʻz kuchida qoldi.

Instinkt va muxlislar bilan bogʻliqlik

Xolandning fikricha, uning muvaffaqiyatlari ortiqcha oʻylash natijasi emas, balki sof instinktga tayanadi. Uning asosiy maqsadi toʻpni toʻrga kiritish va darvozabon qaytara olmaydigan darajada aniq zarba berishdan iborat.

Statistikadan tashqari, forvard Borussiya Dortmund safidan kelganidan beri Manchester Siti muxlislari bilan oʻrnatgan hissiy aloqasi haqida ham iliq fikrlar bildirdi. U derbi muhitini yuqori baholab, muxlislar bilan oʻzaro munosabatlardan zavqlanishini taʼkidladi.

Erling XolandManchester SitiManchester YunaytedPremer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Bugun, 15:40Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Bugun, 15:38Osiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdiOsiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdiBugun, 15:34Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Bugun, 13:51Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiBugun, 13:15Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiAlan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?