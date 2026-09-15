Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erling Xoland Manchester derbilarida eng koʻp gol urgan futbolchiga aylandi va Manchester Yunayted afsonasi Ueyn Runi hamda Siti afsonasi Serxio Aguero oʻrtasidagi 8 golli rekordni yangiladi.
- U Old Trafforddagi muhim gʻalabadan oldin ushbu rekord haqida bilganini va uni ongli ravishda nishonga olganini tan oldi.
- Xolandning 60-daqiqada kiritgan goli 10 kishi boʻlib qolgan Manchester Siti jamoasiga qiyin va muhim gʻalabani taqdim etdi.
Erling Xoland Premer-liga doirasidagi Manchester derbilarida eng koʻp gol urgan futbolchiga aylanib, Manchester Siti safidagi afsonaviy maqomini yanada mustahkamladi. Goal.com xabar berishicha, norvegiyalik hujumchi Old Trafforddagi muhim gʻalabadan oldin ushbu rekord haqida bilgani va uni ongli ravishda nishonga olganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ikki azaliy raqib oʻrtasidagi 199-toʻqnashuvda 26 yoshli forvard yana jamoasining qahramoniga aylandi. U 60-daqiqada hal qiluvchi toʻpni kiritib, Enzo Mareska boshqaruvidagi 10 kishi boʻlib qolgan Manchester Siti jamoasiga qiyin va muhim gʻalabani taqdim etdi.
Ushbu goldan soʻng Xoland Qizil iblislar darvozasiga atigi 8 ta liga oʻyinida 9 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shu tariqa, u Manchester Yunayted afsonasi Ueyn Runi va Siti afsonasi Serxio Aguero oʻrtasida boʻlib turilgan 8 golli rekordni yangiladi.
Tarixiy natija va oʻyin tafssilotlariNorvegiyalik toʻpurar rekord haqidagi maʼlumot uning xayolidan oʻrin olganini yashirmadi. Oʻyin davomida u oʻz motivatsiyasi haqida gapirar ekan, bu oʻyinning naqadar alohida ahamiyatga ega ekanini alohida taʼkidladi.
“Men bu rekord haqida oldindan bilardim, oʻqigandim, shuning uchun u boshimda saqlanib qolgandi,” deya eʼtirof etdi hujumchi. “Men bundan juda faxrlanaman. Barcha maʼlumotlarga koʻra, bu oʻyin qanchalik oʻzgacha ekanini yaxshi bilamiz.”
Gʻalaba keltirgan gol futbolchining jismoniy tayyorgarligi va ruhiy hushyorligini koʻrsatdi. Bir necha daqiqalik kuchli bosimdan soʻng jarima maydonchasida boʻsh zona topgan Xoland himoyachilarga imkon qoldirmadi. VAR tomonidan uch daqiqalik tekshiruvdan keyin ham gol oʻz kuchida qoldi.
Instinkt va muxlislar bilan bogʻliqlikXolandning fikricha, uning muvaffaqiyatlari ortiqcha oʻylash natijasi emas, balki sof instinktga tayanadi. Uning asosiy maqsadi toʻpni toʻrga kiritish va darvozabon qaytara olmaydigan darajada aniq zarba berishdan iborat.
Statistikadan tashqari, forvard Borussiya Dortmund safidan kelganidan beri Manchester Siti muxlislari bilan oʻrnatgan hissiy aloqasi haqida ham iliq fikrlar bildirdi. U derbi muhitini yuqori baholab, muxlislar bilan oʻzaro munosabatlardan zavqlanishini taʼkidladi.
Izohlar 0
…