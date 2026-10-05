Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?

·36·Sport
Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Transfermarkt ma'lumotlariga ko'ra, 5 oktyabr holatiga Ispaniya La Ligasining eng qimmat futbolchisi "Barselona"ning 19 yoshli vingeri Lamin Yamal bo'lib, uning transfer qiymati 220 million yevroga baholangan.
  • Reytingda "Real Madrid"dan Kilian Mbappe (200 million yevro) ikkinchi, Jud Bellingem (160 million yevro) uchinchi o'rinni egallagan.

Futbolchilarning transfer qiymatini baholash bo‘yicha dunyoning eng nufuzli tahliliy platformasi sanalgan Transfermarkt Ispaniya La Ligasida to‘p suruvchi yulduzlarning yangilangan narxlar reytingini rasman e’lon qildi. 5 oktyabr holatiga ko‘ra taqdim etilgan ro‘yxatda «Barselona»ning yosh vunderkindi Lamin Yamal sayyoraning eng qimmatbaho futbolchilaridan biri sifatida mutlaq yetakchilikni o‘z qo‘lida saqlab qoldi.

Yangilangan top-o‘ntalik an’anaviy tarzda Ispaniyaning ikki grandi — «Real Madrid» (5 nafar futbolchi) hamda «Barselona» (4 nafar futbolchi) o‘rtasidagi to‘liq gegemoniyani namoyish etdi. Ushbu duet safiga faqatgina «Atletiko Madrid» forvardi Xulian Alvares kirib kela olgan.

Yamal — cho‘qqida, Mbappe va Bellingem ta’qibda

Reytingning eng yuqori pog‘onalarida qiziqarli raqobat va moliyaviy ko‘rsatkichlar kuzatilmoqda:

  • Lamin Yamal fenomeni: «Barselona» tarbiyalanuvchisi bo‘lgan 19 yoshli vingerning bozor bahosi 220 million yevroga baholanib, u nafaqat La Liga, balki jahon futbolidagi eng qimmat o‘yinchi maqomini mustahkamladi;

  • Madrid superyulduzlari: «Real»ning fransiyalik to‘purari Kilian Mbappe 200 million yevro bilan ikkinchi o‘rinda qayd etilgan bo‘lsa, ingliz yarimhimoyachisi Jud Bellingem 160 million yevro bilan kuchli uchlikni yakunlab turibdi;

  • Pedrining yuqori bahosi: Kataloniyaliklarning asosiy yarimhimoyachisi Pedri 150 million yevrolik ko‘rsatkich bilan to‘rtinchi pog‘onani band etdi.

Narxlardagi keskin o‘zgarishlar: Kim qimmatlashdi, kim arzonlashdi?

Yangilangan hisobotda ayrim o‘yinchilarning transfer narxida sezilarli dinamika qayd etildi:

  • Eng katta sakrash (+30 mln yevro): «Real Madrid»ning yosh himoyaviy yarimhimoyachisi Yan Diomande transfer qiymati birdaniga 30 millionga ko‘tarilib, 120 million yevroga yetdi;

  • O‘sishda davom etayotganlar (+10 mln yevro): «Barselona» yarimhimoyachisi Fermin Lopes (110 mln yevro) hamda «qirollik klubi»ning turkiyalik pleymeykeri Arda Gyuler (100 mln yevro) o‘z narxlarini yana 10 millionga oshirishga erishdi;

  • Qiymati pasayganlar (-10 mln yevro): «Real» vingeri Vinisius Junior (130 mln yevro) hamda «Atletiko» hujumchisi Xulian Alvares (110 mln yevro) avvalgi bahosidan 10 million yevro yo‘qotdi. Shuningdek, kataloniyaliklarning 19 yoshli markaziy himoyachisi Pau Kubarsi 100 million yevrolik marrani saqlab qoldi.

La Liganing eng qimmat 10 futbolchisi (Transfermarkt, 5 oktyabr):

  1. Lamin Yamal («Barselona») — 220 mln yevro

  2. Kilian Mbappe («Real Madrid») — 200 mln yevro

  3. Jud Bellingem («Real Madrid») — 160 mln yevro

  4. Pedri («Barselona») — 150 mln yevro

  5. Vinisius Junior («Real Madrid») — 130 mln yevro (−10 mln)

  6. Yan Diomande («Real Madrid») — 120 mln yevro (+30 mln)

  7. Fermin Lopes («Barselona») — 110 mln yevro (+10 mln)

  8. Xulian Alvares («Atletiko Madrid») — 110 mln yevro (−10 mln)

  9. Arda Gyuler («Real Madrid») — 100 mln yevro (+10 mln)

  10. Pau Kubarsi («Barselona») — 100 mln yevro

TransfermarktLa LigaLamin YamalKilian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Bugun 19:29«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi12 sentabr 06:10Lamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkinLamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkin3 oktabr 01:40Lamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldiLamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldi23 sentabr 11:14Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi17 sentabr 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi