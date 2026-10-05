Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Transfermarkt ma'lumotlariga ko'ra, 5 oktyabr holatiga Ispaniya La Ligasining eng qimmat futbolchisi "Barselona"ning 19 yoshli vingeri Lamin Yamal bo'lib, uning transfer qiymati 220 million yevroga baholangan.
- Reytingda "Real Madrid"dan Kilian Mbappe (200 million yevro) ikkinchi, Jud Bellingem (160 million yevro) uchinchi o'rinni egallagan.
Futbolchilarning transfer qiymatini baholash bo‘yicha dunyoning eng nufuzli tahliliy platformasi sanalgan Transfermarkt Ispaniya La Ligasida to‘p suruvchi yulduzlarning yangilangan narxlar reytingini rasman e’lon qildi. 5 oktyabr holatiga ko‘ra taqdim etilgan ro‘yxatda «Barselona»ning yosh vunderkindi Lamin Yamal sayyoraning eng qimmatbaho futbolchilaridan biri sifatida mutlaq yetakchilikni o‘z qo‘lida saqlab qoldi.
Yangilangan top-o‘ntalik an’anaviy tarzda Ispaniyaning ikki grandi — «Real Madrid» (5 nafar futbolchi) hamda «Barselona» (4 nafar futbolchi) o‘rtasidagi to‘liq gegemoniyani namoyish etdi. Ushbu duet safiga faqatgina «Atletiko Madrid» forvardi Xulian Alvares kirib kela olgan.
Yamal — cho‘qqida, Mbappe va Bellingem ta’qibda
Reytingning eng yuqori pog‘onalarida qiziqarli raqobat va moliyaviy ko‘rsatkichlar kuzatilmoqda:
Lamin Yamal fenomeni: «Barselona» tarbiyalanuvchisi bo‘lgan 19 yoshli vingerning bozor bahosi 220 million yevroga baholanib, u nafaqat La Liga, balki jahon futbolidagi eng qimmat o‘yinchi maqomini mustahkamladi;
Madrid superyulduzlari: «Real»ning fransiyalik to‘purari Kilian Mbappe 200 million yevro bilan ikkinchi o‘rinda qayd etilgan bo‘lsa, ingliz yarimhimoyachisi Jud Bellingem 160 million yevro bilan kuchli uchlikni yakunlab turibdi;
Pedrining yuqori bahosi: Kataloniyaliklarning asosiy yarimhimoyachisi Pedri 150 million yevrolik ko‘rsatkich bilan to‘rtinchi pog‘onani band etdi.
Narxlardagi keskin o‘zgarishlar: Kim qimmatlashdi, kim arzonlashdi?
Yangilangan hisobotda ayrim o‘yinchilarning transfer narxida sezilarli dinamika qayd etildi:
Eng katta sakrash (+30 mln yevro): «Real Madrid»ning yosh himoyaviy yarimhimoyachisi Yan Diomande transfer qiymati birdaniga 30 millionga ko‘tarilib, 120 million yevroga yetdi;
O‘sishda davom etayotganlar (+10 mln yevro): «Barselona» yarimhimoyachisi Fermin Lopes (110 mln yevro) hamda «qirollik klubi»ning turkiyalik pleymeykeri Arda Gyuler (100 mln yevro) o‘z narxlarini yana 10 millionga oshirishga erishdi;
Qiymati pasayganlar (-10 mln yevro): «Real» vingeri Vinisius Junior (130 mln yevro) hamda «Atletiko» hujumchisi Xulian Alvares (110 mln yevro) avvalgi bahosidan 10 million yevro yo‘qotdi. Shuningdek, kataloniyaliklarning 19 yoshli markaziy himoyachisi Pau Kubarsi 100 million yevrolik marrani saqlab qoldi.
La Liganing eng qimmat 10 futbolchisi (Transfermarkt, 5 oktyabr):
Lamin Yamal («Barselona») — 220 mln yevro
Kilian Mbappe («Real Madrid») — 200 mln yevro
Jud Bellingem («Real Madrid») — 160 mln yevro
Pedri («Barselona») — 150 mln yevro
Vinisius Junior («Real Madrid») — 130 mln yevro (−10 mln)
Yan Diomande («Real Madrid») — 120 mln yevro (+30 mln)
Fermin Lopes («Barselona») — 110 mln yevro (+10 mln)
Xulian Alvares («Atletiko Madrid») — 110 mln yevro (−10 mln)
Arda Gyuler («Real Madrid») — 100 mln yevro (+10 mln)
Pau Kubarsi («Barselona») — 100 mln yevro
Izohlar 0
…