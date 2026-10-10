Dunyoning eng qimmat 10 futbolchisi ma’lum bo‘ldi

·52·Sport
Dunyoning eng qimmat 10 futbolchisi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Transfermarkt» portali dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini yangiladi, bunda Erling Holand va Lamin Yamal 220 million yevro bilan birinchi o‘rinni bo‘lishib turibdi.
  • Kilian Mbappe 200 million yevro bilan uchinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, Maykl Olise qiymati 180 million yevroga ko‘tarilib, kuchli o‘nlikka kirdi.
  • Reytingda «Real Madrid» va «Pari Sen-Jermen» klublari uchtadan futbolchi bilan eng ko‘p vakil bo‘lgan jamoalar bo‘ldi.

Futbolchilarning bozor qiymatini baholashga ixtisoslashgan «Transfermarkt» portali dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini yangiladi. Unga ko‘ra, «Manchester Siti» hujumchisi Erling Holand va «Barselona» vingeri Lamin Yamal birinchi o‘rinni bo‘lishib turibdi. Bu haqda Goal xabar berdi.

Yangilangan ro‘yxatda har ikki futbolchining bozor qiymati 220 million yevro deb baholangan. «Real Madrid» hujumchisi Kilian Mbappe esa 200 million yevro bilan uchinchi o‘rinni egallagan.

«Transfermarkt» reytingidagi eng qimmat 10 futbolchi:

  1. Lamin Yamal («Barselona») — 220 million yevro;

  2. Erling Holand («Manchester Siti») — 220 million yevro;

  3. Kilian Mbappe («Real Madrid») — 200 million yevro;

  4. Maykl Olise («Bavariya») — 180 million yevro;

  5. Jud Bellingem («Real Madrid») — 160 million yevro;

  6. Pedri («Barselona») — 150 million yevro;

  7. Joau Nevesh («Pari Sen-Jermen») — 140 million yevro;

  8. Xvicha Kvaratsxeliya («Pari Sen-Jermen») — 140 million yevro;

  9. Vitinya («Pari Sen-Jermen») — 140 million yevro;

  10. Vinisius Junior («Real Madrid») — 130 million yevro.

Reytingda «Real Madrid» va «Pari Sen-Jermen» klublari uchtadan futbolchi bilan qatnashgan. «Barselona»dan ikki nafar, «Manchester Siti» va «Bavariya»dan esa bittadan futbolchi kuchli o‘nlikdan joy olgan.

Ro‘yxatdagi e’tiborga molik o‘zgarishlardan biri Maykl Olisening bozor qiymati oshgani bo‘ldi. Fransiyalik futbolchining bahosi so‘nggi yangilanishda 10 million yevroga ko‘tarilib, 180 million yevroga yetdi. 2025 yil oktyabr oyida uning qiymati 130 million yevro edi.

«Real Madrid»ning braziliyalik hujumchisi Vinisius Juniorning bozor qiymati esa 10 million yevroga pasayib, 130 million yevroni tashkil etdi. Shunga qaramay, u dunyoning eng qimmat o‘n futbolchisi qatorida qoldi. Futbolchining qiymati 2024 yilda 200 million yevroga yetgan edi.

Qayd etish joizki, «Transfermarkt» keltirgan summalar futbolchilarning taxminiy bozor qiymatini anglatadi. Ular klublar o‘rtasidagi transferda to‘lanadigan aniq summa emas.

TransfermarktErling HolandLamin YamalKilian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?5 oktabr 18:41Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi8 oktabr 07:11Angliya Premer-ligasida narxi "keskin sakragan" 10 nafar iqtidor.....Angliya Premer-ligasida narxi "keskin sakragan" 10 nafar iqtidor.....7 oktabr 20:21Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?6 oktabr 13:28Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29Lamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkinLamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkin3 oktabr 01:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi