La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi bo‘lish uchun da’vogarlar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasi oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun 5 nafar nomzod ro‘yxatini rasman e’lon qildi.
- Mazkur ro‘yxatdan Kilian Mbappe, Lamin Yamal, Matias Dituro, Aleks Grimaldo va Gonsalu Gedesh joy oldi.
- G‘olib muxlislar ovozi hamda mutaxassislar hay’ati xulosalari asosida yaqin kunlarda aniqlanadi.
- Ushbu individual mukofot futbolchilarning mavsum davomidagi samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Ispaniya La Ligasi matbuot xizmati oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi (Player of the Month) sovriniga da’vogar bo‘lgan 5 nafar yulduzning yakuniy ro‘yxatini rasman e’lon qildi. Nomzodlar orasidan ham grand jamoalarning hujum triolari, ham mustahkam himoya va darvoza daxlsizligini saqlab qolgan tajribali posbon joy olgan.
Sentyabr oyida mazkur nufuzli individual sovrin «Barselona»ning braziliyalik vingeri Rafinyaga nasib etgan edi. Bu gal esa «Real» va «Barselona»ning asosiy yetakchilari o‘rtasidagi to‘qnashuvga boshqa klublarning sermahsul yulduzlari ham jiddiy raqobat tug‘dirmoqda.
Besh da’vogar va ularning oktyabrdagi statistik ko‘rsatkichlari
Liga tomonidan taqdim etilgan rasmiy raqamlar nomzodlarning qay darajada yuqori samaradorlik ko‘rsatganini isbotlaydi:
Kilian Mbappe («Real Madrid»): Maydonda 264 daqiqa harakat qildi, naq 4 ta gol urdi, 16 ta yakkakurashda g‘olib chiqdi va uzatmalar aniqligini 83% darajasida saqlab qoldi;
Lamin Yamal («Barselona»): Maydonda 250 daqiqa o‘tkazdi, 1 ta gol va 2 ta samarali golli uzatma muallifi bo‘ldi, 17 ta yakkakurashda g‘alaba qozondi, paslar aniqligi — 72%;
Matias Dituro («Elche»): Maydonda 270 daqiqa harakat qildi, ketma-ket 3 ta o‘yinda o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi (clean sheet) va 9 ta muhim seyv ijro etdi;
Aleks Grimaldo («Atletiko Madrid»): Maydonda 225 daqiqa to‘p surdi, 1 ta gol va 1 ta assist qayd etdi, 11 ta yakkakurashda zafar quchdi, to‘p uzatish aniqligi esa yuqori — 91%;
Gonsalu Gedesh («Real Sosedad»): Maydonda 170 daqiqa bo‘ldi, 2 ta gol urdi, 1 ta assist berdi, 1 ta yakkakurashda yutib chiqdi, paslar aniqligi — 84%.
Tanlov va ovoz berish jarayoni
La Liganing oy futbolchisi mukofoti muxlislarning rasmiy saytdagi ovozlari hamda mustaqil saralovchi mutaxassislar hay’ati xulosalariga ko‘ra aniqlanadi:
Raqobatning o‘ziga xosligi: Bir tomondan Mbappening yuqori to‘purarlik instinkti va Yamalning kreativ pleymeykerligi kurashsa, ikkinchi tomondan Dituroning darvozadagi ishonchli harakatlari sovrin taqdirini kutilmagan tomonga burib yuborishi mumkin;
Natijalar e’loni: Oktyabr oyi laureati nomi yaqin kunlarda La Liga matbuot xizmati tomonidan rasman jamoatchilikka e’lon qilinadi.
Ispaniya chempionatida shiddatli tus olgan ushbu mavsumda oy futbolchisi nomini qo‘lga kiritish har bir nomzod uchun «Oltin to‘p» va mavsum yakunidagi yirik sovrinlar sari muhim qadam bo‘ladi.
Izohlar 0
…