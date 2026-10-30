La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi bo‘lish uchun da’vogarlar e’lon qilindi

·50·Sport
La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi bo‘lish uchun da’vogarlar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasi oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun 5 nafar nomzod ro‘yxatini rasman e’lon qildi.
  • Mazkur ro‘yxatdan Kilian Mbappe, Lamin Yamal, Matias Dituro, Aleks Grimaldo va Gonsalu Gedesh joy oldi.
  • G‘olib muxlislar ovozi hamda mutaxassislar hay’ati xulosalari asosida yaqin kunlarda aniqlanadi.
  • Ushbu individual mukofot futbolchilarning mavsum davomidagi samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ispaniya La Ligasi matbuot xizmati oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi (Player of the Month) sovriniga da’vogar bo‘lgan 5 nafar yulduzning yakuniy ro‘yxatini rasman e’lon qildi. Nomzodlar orasidan ham grand jamoalarning hujum triolari, ham mustahkam himoya va darvoza daxlsizligini saqlab qolgan tajribali posbon joy olgan.

Sentyabr oyida mazkur nufuzli individual sovrin «Barselona»ning braziliyalik vingeri Rafinyaga nasib etgan edi. Bu gal esa «Real» va «Barselona»ning asosiy yetakchilari o‘rtasidagi to‘qnashuvga boshqa klublarning sermahsul yulduzlari ham jiddiy raqobat tug‘dirmoqda.

Besh da’vogar va ularning oktyabrdagi statistik ko‘rsatkichlari

Liga tomonidan taqdim etilgan rasmiy raqamlar nomzodlarning qay darajada yuqori samaradorlik ko‘rsatganini isbotlaydi:

  • Kilian Mbappe («Real Madrid»): Maydonda 264 daqiqa harakat qildi, naq 4 ta gol urdi, 16 ta yakkakurashda g‘olib chiqdi va uzatmalar aniqligini 83% darajasida saqlab qoldi;

  • Lamin Yamal («Barselona»): Maydonda 250 daqiqa o‘tkazdi, 1 ta gol va 2 ta samarali golli uzatma muallifi bo‘ldi, 17 ta yakkakurashda g‘alaba qozondi, paslar aniqligi — 72%;

  • Matias Dituro («Elche»): Maydonda 270 daqiqa harakat qildi, ketma-ket 3 ta o‘yinda o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi (clean sheet) va 9 ta muhim seyv ijro etdi;

  • Aleks Grimaldo («Atletiko Madrid»): Maydonda 225 daqiqa to‘p surdi, 1 ta gol va 1 ta assist qayd etdi, 11 ta yakkakurashda zafar quchdi, to‘p uzatish aniqligi esa yuqori — 91%;

  • Gonsalu Gedesh («Real Sosedad»): Maydonda 170 daqiqa bo‘ldi, 2 ta gol urdi, 1 ta assist berdi, 1 ta yakkakurashda yutib chiqdi, paslar aniqligi — 84%.

Tanlov va ovoz berish jarayoni

La Liganing oy futbolchisi mukofoti muxlislarning rasmiy saytdagi ovozlari hamda mustaqil saralovchi mutaxassislar hay’ati xulosalariga ko‘ra aniqlanadi:

  • Raqobatning o‘ziga xosligi: Bir tomondan Mbappening yuqori to‘purarlik instinkti va Yamalning kreativ pleymeykerligi kurashsa, ikkinchi tomondan Dituroning darvozadagi ishonchli harakatlari sovrin taqdirini kutilmagan tomonga burib yuborishi mumkin;

  • Natijalar e’loni: Oktyabr oyi laureati nomi yaqin kunlarda La Liga matbuot xizmati tomonidan rasman jamoatchilikka e’lon qilinadi.

Ispaniya chempionatida shiddatli tus olgan ushbu mavsumda oy futbolchisi nomini qo‘lga kiritish har bir nomzod uchun «Oltin to‘p» va mavsum yakunidagi yirik sovrinlar sari muhim qadam bo‘ladi.

La LigaKilian MbappeLamin YamalIspaniya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?5 oktabr 18:41Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiKylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdi11 sentabr 10:12Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiMbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi28 oktabr 17:46Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiMbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladi28 oktabr 17:33“Chin dildan afsusdaman”: Mbappe va La Liga rahbari Xitoy xalqidan rasman uzr so‘radi“Chin dildan afsusdaman”: Mbappe va La Liga rahbari Xitoy xalqidan rasman uzr so‘radi27 oktabr 19:50Dunyoning eng qimmat 10 futbolchisi ma’lum bo‘ldiDunyoning eng qimmat 10 futbolchisi ma’lum bo‘ldi10 oktabr 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi