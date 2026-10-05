Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Transfermarkt portali Ispaniya La Ligasi vakillarining transfer narxlarini yangiladi, natijada «Barselona», «Real Madrid» va «Atletiko Madrid» kabi grand klublarning besh nafar top-futbolchisi qiymatini 10 million yevroga yo‘qotdi.
- Qiymati tushgan futbolchilar orasida Frenki de Yong, Vinisius Junior, Xulian Alvares, Aleks Balde va Kristian Romero bor.
Futbol olamida o‘yinchilarning bozor qiymatini baholab boruvchi nufuzli Transfermarkt portali Ispaniya La Ligasi vakillarining transfer narxlarini rasman yangiladi. Taqdim etilgan navbatdagi tahliliy hisobotda muntazam yuqori cho‘qqilarda qayd etilib kelingan bir qator grand klublar yulduzlarining transfer bahosi birdaniga 10 million yevroga pasaygani diqqatni tortdi.
Narxi pasaygan yetakchilar safidan «Barselona», «Real Madrid» hamda «Atletiko Madrid»ning asosiy tarkib o‘yinchilari joy olgan.
Narxi 10 million yevroga arzonlashgan 5 top-yulduz
Yangilangan ko‘rsatkichlarga ko‘ra, La Ligada eng ko‘p moliyaviy qiymat yo‘qotgan futbolchilar quyidagilar bo‘ldi:
Frenki de Yong («Barselona»): 130 mln yevro (−10 mln yevro);
Aleks Balde («Barselona»): 40 mln yevro (−10 mln yevro);
Kristian Romero («Atletiko Madrid»): 25 mln yevro (−10 mln yevro);
Xulian Alvares («Atletiko Madrid»): 110 mln yevro (−10 mln yevro);
Vinisius Junior («Real Madrid»): 130 mln yevro (−10 mln yevro).
Arzonlashuvga qaramay yuqori elitada
Garchi transfer qiymatida pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, mazkur o‘yinchilar Ispaniya chempionatining eng qimmatbaho aktivlari maqomini saqlab turibdi:
130 millionlik duet: Frenki de Yong hamda Vinisius Juniorning har biri 130 million yevrolik baho bilan La Liganing eng qimmat futbolchilari qatorida qolmoqda;
Xulian Alvaresning mavqei: «Atletiko»ning argentinalik hujumchisi esa 10 millionlik yo‘qotishga qaramay, 110 million yevrolik ko‘rsatkich bilan mazkur ro‘yxatdagi eng qimmatbaho uchinchi futbolchi bo‘lib turibdi.
Mutaxassislarning fikricha, mavsum davomidagi jismoniy holat, rotatsiyalar va jamoaviy natijalar keyingi yangilanishlarda futbolchilarning bozor narxiga yana o‘z ta’sirini ko‘rsatishi mumkin.
Izohlar 0
…