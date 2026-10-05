Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?

·26·Sport
Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Transfermarkt portali Ispaniya La Ligasi vakillarining transfer narxlarini yangiladi, natijada «Barselona», «Real Madrid» va «Atletiko Madrid» kabi grand klublarning besh nafar top-futbolchisi qiymatini 10 million yevroga yo‘qotdi.
  • Qiymati tushgan futbolchilar orasida Frenki de Yong, Vinisius Junior, Xulian Alvares, Aleks Balde va Kristian Romero bor.

Futbol olamida o‘yinchilarning bozor qiymatini baholab boruvchi nufuzli Transfermarkt portali Ispaniya La Ligasi vakillarining transfer narxlarini rasman yangiladi. Taqdim etilgan navbatdagi tahliliy hisobotda muntazam yuqori cho‘qqilarda qayd etilib kelingan bir qator grand klublar yulduzlarining transfer bahosi birdaniga 10 million yevroga pasaygani diqqatni tortdi.

Narxi pasaygan yetakchilar safidan «Barselona», «Real Madrid» hamda «Atletiko Madrid»ning asosiy tarkib o‘yinchilari joy olgan.

Narxi 10 million yevroga arzonlashgan 5 top-yulduz

Yangilangan ko‘rsatkichlarga ko‘ra, La Ligada eng ko‘p moliyaviy qiymat yo‘qotgan futbolchilar quyidagilar bo‘ldi:

  • Frenki de Yong («Barselona»): 130 mln yevro (−10 mln yevro);

  • Aleks Balde («Barselona»): 40 mln yevro (−10 mln yevro);

  • Kristian Romero («Atletiko Madrid»): 25 mln yevro (−10 mln yevro);

  • Xulian Alvares («Atletiko Madrid»): 110 mln yevro (−10 mln yevro);

  • Vinisius Junior («Real Madrid»): 130 mln yevro (−10 mln yevro).

Arzonlashuvga qaramay yuqori elitada

Garchi transfer qiymatida pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, mazkur o‘yinchilar Ispaniya chempionatining eng qimmatbaho aktivlari maqomini saqlab turibdi:

  • 130 millionlik duet: Frenki de Yong hamda Vinisius Juniorning har biri 130 million yevrolik baho bilan La Liganing eng qimmat futbolchilari qatorida qolmoqda;

  • Xulian Alvaresning mavqei: «Atletiko»ning argentinalik hujumchisi esa 10 millionlik yo‘qotishga qaramay, 110 million yevrolik ko‘rsatkich bilan mazkur ro‘yxatdagi eng qimmatbaho uchinchi futbolchi bo‘lib turibdi.

Mutaxassislarning fikricha, mavsum davomidagi jismoniy holat, rotatsiyalar va jamoaviy natijalar keyingi yangilanishlarda futbolchilarning bozor narxiga yana o‘z ta’sirini ko‘rsatishi mumkin.

TransfermarktLa LigaBarselonaReal Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?Reyting yangilandi: Ispaniya chempionatining eng qimmat 10 nafar futbolchisi kimlar?Bugun 18:41«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi12 sentabr 06:10Andres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdiAndres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdiBugun 16:56Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiJoze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdi21 avgust 14:53Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriYan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikri21 avgust 12:15«Barselona»da to‘xtatib bo‘lmas kuch: Rafinya ketma-ket ikkinchi oy Ispaniyada tengsiz!«Barselona»da to‘xtatib bo‘lmas kuch: Rafinya ketma-ket ikkinchi oy Ispaniyada tengsiz!3 oktabr 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi