Lamin Yamal La Liga tarixidagi eng yosh assistent sifatida mutlaq rekord o‘rnatdi
Kataloniyaning «Barselona» klubi va Ispaniya milliy terma jamoasi vunderkindi Lamin Yamal Ispaniya chempionati tarixini qayta yozishda davom etmoqda.
Nufuzli statistik ma’lumotlar manbasi MisterChip xabariga ko‘ra, yosh vinger La Liga doirasida 40 ta golli uzatmaga (assist) erishgan chempionat tarixidagi eng yosh futbolchi sifatida mutlaq rekordchiga aylandi. Ushbu ko‘rsatkichga u atigi 19 yosh va 118 kunligida yetib keldi.
Tarixda 22 yoshgacha hech kim uddalamagan marra
Ispaniya chempionatining 90 yildan ortiq tarixi davomida 22 yoshga to‘lgunga qadar 40 ta golli pas qayd etgan birorta ham futbolchi bo‘lmagan. Lamin Yamal bu marrani nafaqat 22 yoshgacha, balki 20 yoshga ham yetmasdan zabt etdi:
Madriddagi yubiley pas: Yamalning yubiley — 40-samarali uzatmasi La Liganing 12-turida, safarda Madridning «Atletiko» klubiga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuvda sodir bo‘ldi;
G‘alaba goli: Bahsning 66-daqiqasida Yamalning zargarona to‘p oshirishidan so‘ng Fermin Lopes raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Ushbu gol «Barselona»ga 2:1 hisobidagi irodali va qimmatli safar g‘alabasini taqdim etdi;
Messining rekordini buzish: Taqqoslash uchun, afsonaviy Lionel Messi Ispaniya chempionatida o‘zining 40-golli uzatmasiga faqat 23 yosh 158 kunligida erishgan edi. Yamal bu ko‘rsatkichda argentinalik afsonadan deyarli to‘rt yilga ilgarilab ketdi.
La Liga tarixi: 40 ta golli pasga eng tez erishgan futbolchilar reytingi
MisterChip taqdim etgan tarixiy Top-5 ro‘yxati (yosh bo‘yicha ko‘rsatkichlar):
O‘rin
Futbolchi
Klubi
40-assist qayd etilgan yosh
1
Lamin Yamal
«Barselona»
19 yosh 118 kun (Yangi rekord)
2
Lopes Ufarte
«Real Sosedad»
22 yosh 15 kun
3
Adrian Eskudero
«Atletiko Madrid»
22 yosh 349 kun
4
Segi
«Valensiya»
23 yosh 74 kun
5
Xoseba Echeberriya
23 yosh 158 kun
5
Lionel Messi
«Barselona»
23 yosh 158 kun
Barqarorlik va cho‘qqi sari yurish
Mazkur muvaffaqiyat Lamin Yamalning shunchaki to‘purarlik xususiyati emas, balki maydonni benuqson ko‘ra olish va jamoadoshlariga vaziyat yaratib berish bo‘yicha yuqori saviyali pleymeykerlik darajasiga ega ekanini yana bir bor isbotladi. 19 yoshli iqtidorning ushbu tarixiy ko‘rsatkichi uzoq yillar davomida hech kim takrorlay olmaydigan rekord bo‘lib qolishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…