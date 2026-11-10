Lamin Yamal La Liga tarixidagi eng yosh assistent sifatida mutlaq rekord o‘rnatdi

·1·Sport
Lamin Yamal La Liga tarixidagi eng yosh assistent sifatida mutlaq rekord o‘rnatdi

Kataloniyaning «Barselona» klubi va Ispaniya milliy terma jamoasi vunderkindi Lamin Yamal Ispaniya chempionati tarixini qayta yozishda davom etmoqda.

Nufuzli statistik ma’lumotlar manbasi MisterChip xabariga ko‘ra, yosh vinger La Liga doirasida 40 ta golli uzatmaga (assist) erishgan chempionat tarixidagi eng yosh futbolchi sifatida mutlaq rekordchiga aylandi. Ushbu ko‘rsatkichga u atigi 19 yosh va 118 kunligida yetib keldi.

Tarixda 22 yoshgacha hech kim uddalamagan marra

Ispaniya chempionatining 90 yildan ortiq tarixi davomida 22 yoshga to‘lgunga qadar 40 ta golli pas qayd etgan birorta ham futbolchi bo‘lmagan. Lamin Yamal bu marrani nafaqat 22 yoshgacha, balki 20 yoshga ham yetmasdan zabt etdi:

  • Madriddagi yubiley pas: Yamalning yubiley — 40-samarali uzatmasi La Liganing 12-turida, safarda Madridning «Atletiko» klubiga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuvda sodir bo‘ldi;

  • G‘alaba goli: Bahsning 66-daqiqasida Yamalning zargarona to‘p oshirishidan so‘ng Fermin Lopes raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Ushbu gol «Barselona»ga 2:1 hisobidagi irodali va qimmatli safar g‘alabasini taqdim etdi;

  • Messining rekordini buzish: Taqqoslash uchun, afsonaviy Lionel Messi Ispaniya chempionatida o‘zining 40-golli uzatmasiga faqat 23 yosh 158 kunligida erishgan edi. Yamal bu ko‘rsatkichda argentinalik afsonadan deyarli to‘rt yilga ilgarilab ketdi.

La Liga tarixi: 40 ta golli pasga eng tez erishgan futbolchilar reytingi

MisterChip taqdim etgan tarixiy Top-5 ro‘yxati (yosh bo‘yicha ko‘rsatkichlar):

O‘rin

Futbolchi

Klubi

40-assist qayd etilgan yosh

1

Lamin Yamal

«Barselona»

19 yosh 118 kun (Yangi rekord)

2

Lopes Ufarte

«Real Sosedad»

22 yosh 15 kun

3

Adrian Eskudero

«Atletiko Madrid»

22 yosh 349 kun

4

Segi

«Valensiya»

23 yosh 74 kun

5

Xoseba Echeberriya

«Atletik Bilbao»

23 yosh 158 kun

5

Lionel Messi

«Barselona»

23 yosh 158 kun

Barqarorlik va cho‘qqi sari yurish

Mazkur muvaffaqiyat Lamin Yamalning shunchaki to‘purarlik xususiyati emas, balki maydonni benuqson ko‘ra olish va jamoadoshlariga vaziyat yaratib berish bo‘yicha yuqori saviyali pleymeykerlik darajasiga ega ekanini yana bir bor isbotladi. 19 yoshli iqtidorning ushbu tarixiy ko‘rsatkichi uzoq yillar davomida hech kim takrorlay olmaydigan rekord bo‘lib qolishi kutilmoqda.

Lamin YamalBarselonaLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“7 ta «Oltin to‘p» olishi mumkin”: Reshford Lamin Yamalni Messi darajasiga tenglashtirdi“7 ta «Oltin to‘p» olishi mumkin”: Reshford Lamin Yamalni Messi darajasiga tenglashtirdi7 noyabr 18:33Rafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdiRafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdi4 noyabr 07:13Lamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiLamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdi20 sentabr 14:11La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi bo‘lish uchun da’vogarlar e’lon qilindiLa Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi bo‘lish uchun da’vogarlar e’lon qilindi30 oktabr 07:47Kataloniyada 7 ta gol va supershou: “Barselona” “Alaves”ni 6:1 hisobida tor-mor etdiKataloniyada 7 ta gol va supershou: “Barselona” “Alaves”ni 6:1 hisobida tor-mor etdi1 noyabr 07:08Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi15 sentabr 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?