Kilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi

·21·Sport
Kilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe tizzasidan olgan jarohati tufayli jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi va 10-12 kun ichida maydonga qaytishi kutilmoqda.
  • Dastlabki xavotirlarga qaramay, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan so'ng futbolchining ahvoli yaxshi ekani aniqlandi.
  • Real Madrid rahbariyati Mbappe 100 foiz tayyor bo'lmaguncha uni maydonga tushirmaslikka qaror qildi.

Madridning Real klubi hujumchisi Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasi safidagi o‘yin vaqtida tizzasidan olgan jarohati tufayli jarrohlik amaliyotini boshidan kechirishdan qutulib qoldi. Bu xabarqirollik klubi rahbariyati hamda murabbiylar shtabi uchun ulkan yengillik bo‘ldi, chunki dastlab mavsumning qolgan qismiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan jiddiy muammo xavotiri bor edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AS nashri ma’lumotiga ko‘ra, fransiyalik hujumchi o‘tgan juma kuni Turkiyaga qarshi bahsda gol urganidan so‘ng tizzasida og‘riq sezib, o‘yinni to‘xtatgan. Aynan shu o‘z vaqtida qabul qilingan to‘g‘ri qaror vaziyatning yanada og‘irlashishining oldini olgan. Tibbiy tekshiruvlar natijasida futbolchining chap tizza bo‘g‘imi orqa kapsulasining giperuzayishiga uchragani ma’lum bo‘ldi.

Dastlab Real Madrid shifokorlari Fransiya futbol federatsiyasi bilan doimiy aloqada bo‘lib, jarrohlik amaliyoti talab etilishidan qo‘rqishgan edi. Biroq chuqurlashtirilgan tibbiy ko‘riklar ijobiy natija berib, futbolchi bor-yo‘g‘i 10–12 kunni maydondan tashqari o‘tkazishi aniqlandi. Mbappe dushanba kuniyoq Valdebebas bazasida tiklanish jarayonini boshlab yubordi.

Maydonga qaytish muddatlari va murabbiy rejasi

Nazariy jihatdan, Kilian Mbappe 10-oktabr kuni Santyago Bernabeu stadionida Villarealga qarshi bo‘lib o‘tadigan La Liga uchrashuvigacha safga qaytishi kerak. Shunga qaramay, Real Madrid rahbariyati futbolchini tavakkal qilib maydonga erta tushirmaslikka qaror qildi. Klub asosiy yulduzi to‘laqonli, ya’ni 100 foiz tayyor bo‘lguniga qadar uning maydonga tushishiga yo‘l qo‘ymasligini qat’iy ta’kidladi.

Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo Villarrealga qarshi bahsda futbolchiga dam berish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Sababi, mazkur o‘yindan so‘ng madridliklarni ikkita o‘ta mas’uliyatli safar uchrashuvi kutib turibdi: 14-oktabr kuni Rimda Roma bilan o‘yin va 25-oktabr kuni Kamp Nou stadionida El-Klasiko bahsi.

Taktik o‘zgarishlar va hujumdagi muqobil yechimlar

Mbappening yo‘qligi fonida texnik shtab hujum chizig‘ini qayta shakllantirish uchun to‘rt xil taktik yechim ustida ishlamoqda. Mourinyo joriy tizimni saqlab qolib, Mbappening o‘rniga yosh futbolchini maydonga tushirishi mumkin, biroq portugaliyalik mutaxassis uni yanada zich himoyalanadigan raqiblarga qarshi asosan markaziy hujumchi sifatida ko‘radi.

Yana bir asosiy muqobil variant sifatida Jud Bellingemdan soxta to‘qqizlik pozitsiyasida foydalanish turibdi. Ushbu taktik sxema bo‘yicha Arda Guler Bellingemning ortida harakat qilib, o‘ng qanotda jamoadoshlari bilan uyg‘unlik hosil qilishi mumkin. Mourinyo yaqin kunlarda bo‘lib o‘tadigan mashg‘ulotlarda ushbu taktik variantlarni sinovdan o‘tkazib ko‘radi.

Real MadridKilian MbappeLa LigaFutbolJarohat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirdaReal Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirda26 sentabr 16:51Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi18 sentabr 14:38Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirda17 sentabr 21:37Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiKylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardi17 sentabr 14:11Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiKylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdi11 sentabr 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi