Kilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe tizzasidan olgan jarohati tufayli jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi va 10-12 kun ichida maydonga qaytishi kutilmoqda.
- Dastlabki xavotirlarga qaramay, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan so'ng futbolchining ahvoli yaxshi ekani aniqlandi.
- Real Madrid rahbariyati Mbappe 100 foiz tayyor bo'lmaguncha uni maydonga tushirmaslikka qaror qildi.
Madridning Real klubi hujumchisi Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasi safidagi o‘yin vaqtida tizzasidan olgan jarohati tufayli jarrohlik amaliyotini boshidan kechirishdan qutulib qoldi. Bu xabarqirollik klubi rahbariyati hamda murabbiylar shtabi uchun ulkan yengillik bo‘ldi, chunki dastlab mavsumning qolgan qismiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan jiddiy muammo xavotiri bor edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AS nashri ma’lumotiga ko‘ra, fransiyalik hujumchi o‘tgan juma kuni Turkiyaga qarshi bahsda gol urganidan so‘ng tizzasida og‘riq sezib, o‘yinni to‘xtatgan. Aynan shu o‘z vaqtida qabul qilingan to‘g‘ri qaror vaziyatning yanada og‘irlashishining oldini olgan. Tibbiy tekshiruvlar natijasida futbolchining chap tizza bo‘g‘imi orqa kapsulasining giperuzayishiga uchragani ma’lum bo‘ldi.
Dastlab Real Madrid shifokorlari Fransiya futbol federatsiyasi bilan doimiy aloqada bo‘lib, jarrohlik amaliyoti talab etilishidan qo‘rqishgan edi. Biroq chuqurlashtirilgan tibbiy ko‘riklar ijobiy natija berib, futbolchi bor-yo‘g‘i 10–12 kunni maydondan tashqari o‘tkazishi aniqlandi. Mbappe dushanba kuniyoq Valdebebas bazasida tiklanish jarayonini boshlab yubordi.
Maydonga qaytish muddatlari va murabbiy rejasiNazariy jihatdan, Kilian Mbappe 10-oktabr kuni Santyago Bernabeu stadionida Villarealga qarshi bo‘lib o‘tadigan La Liga uchrashuvigacha safga qaytishi kerak. Shunga qaramay, Real Madrid rahbariyati futbolchini tavakkal qilib maydonga erta tushirmaslikka qaror qildi. Klub asosiy yulduzi to‘laqonli, ya’ni 100 foiz tayyor bo‘lguniga qadar uning maydonga tushishiga yo‘l qo‘ymasligini qat’iy ta’kidladi.
Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo Villarrealga qarshi bahsda futbolchiga dam berish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Sababi, mazkur o‘yindan so‘ng madridliklarni ikkita o‘ta mas’uliyatli safar uchrashuvi kutib turibdi: 14-oktabr kuni Rimda Roma bilan o‘yin va 25-oktabr kuni Kamp Nou stadionida El-Klasiko bahsi.
Taktik o‘zgarishlar va hujumdagi muqobil yechimlarMbappening yo‘qligi fonida texnik shtab hujum chizig‘ini qayta shakllantirish uchun to‘rt xil taktik yechim ustida ishlamoqda. Mourinyo joriy tizimni saqlab qolib, Mbappening o‘rniga yosh futbolchini maydonga tushirishi mumkin, biroq portugaliyalik mutaxassis uni yanada zich himoyalanadigan raqiblarga qarshi asosan markaziy hujumchi sifatida ko‘radi.
Yana bir asosiy muqobil variant sifatida Jud Bellingemdan soxta to‘qqizlik pozitsiyasida foydalanish turibdi. Ushbu taktik sxema bo‘yicha Arda Guler Bellingemning ortida harakat qilib, o‘ng qanotda jamoadoshlari bilan uyg‘unlik hosil qilishi mumkin. Mourinyo yaqin kunlarda bo‘lib o‘tadigan mashg‘ulotlarda ushbu taktik variantlarni sinovdan o‘tkazib ko‘radi.
Izohlar 0
…