Eldor Shomurodov g‘alaba, yangi taktika va yoshlar haqida ochiq gapirdi: 4-3-3 sxemasi siri

·7·Sport
Eldor Shomurodov g‘alaba, yangi taktika va yoshlar haqida ochiq gapirdi: 4-3-3 sxemasi siri
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eldor Shomurodov Eron ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng jamoaning Farg‘onaga kelishidagi kichik fors-major holatiga qaramay, tiklanish mashg‘ulotlari tufayli bahsga to‘liq tayyor bo‘lganini ta’kidladi.
  • Uning fikricha, «4-3-3» taktik sxemasiga moslashishda muammo yo‘q, chunki tarkibda intellektual va yuqori saviyali ijrochilar yetarli.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining sardori va yetakchi to‘purari Eldor Shomurodov Eron ustidan qozonilgan yorqin zafardan so‘ng jurnalistlar bilan ochiq muloqotda bo‘lib, muhim masalalarga oydinlik kiritdi. Hujumchi jamoaning Farg‘onaga kelish jarayonida kichik fors-major holatiga duch kelgani, biroq tiklanish mashg‘ulotlari tufayli jamoa bahsga to‘liq tayyor holatda tushganini ta’kidladi. Shomurodovning fikricha, hisob qanday bo‘lishidan qat’i nazar, Erondek kuchli raqib ustidan qozonilgan g‘alabaning o‘zi jamoaga katta ruhiy ko‘tarinkilik bag‘ishlagan.

Yangi «4-3-3» taktik sxemasiga moslashish masalasida to‘xtalar ekan, sardor jamoada intellektual va yuqori saviyali ijrochilar yetarli ekanini bildirdi. Shuningdek, u Eronni yengishning bosh siri so‘nggi yillardagi ko‘p sonli to‘qnashuvlar orqali raqibni mukammal o‘rganib olingani hamda safimizga qo‘shilayotgan yangi avlodning salohiyati bilan bog‘liq ekanini urg‘uladi. Osiyo kubogi oldidan tayyorgarlik va o‘z gollari haqidagi savollarga esa sardor «omad faqat mehnat qilganlarga kulib boqishi»ni eslatib, sovuqqon va professional munosabat bildirdi.

«Fors-major holati, “4-3-3” sxemasi va sardor falsafasi»: Shomurodov intervyusining 5 ta asosiy nuqtasi

Milliy terma jamoa yetakchisining chiqishidan eng muhim rasmiy faktlar:

  • Kelishdagi fors-major va tiklanish: Terma jamoa yo‘lda ma’lum kutilmagan vaziyatga duch kelgan bo‘lsa-da, tiklanish mashg‘ulotlari o‘yinga salbiy ta’sir qoldirmagan;

  • «4-3-3» sxemasida muammo yo‘q: Shomurodov tarkibdagi aqlli futbolchilar yangi taktik uslubga bemalol moslasha olayotganini tasdiqladi;

  • Eronni yutish siri fosh bo‘ldi: Raqib bilan muntazam to‘qnashuvlar ularni puxta o‘rganishga imkon bergani va termada yangi iqtidorlar o‘sib chiqayotgani ta’kidlandi;

  • Yosh futbolchilarga yuqori baho: Tarkibga jalb qilingan yangi o‘yinchilar murabbiy tomonidan bejiz chaqirilmagani va mashg‘ulotlarda o‘zini ko‘rsatayotgani e’tirof etildi;

  • Shomurodovning muvaffaqiyat formulasi: To‘purar har o‘yinda gol urishini tasodif emas, balki mehnat mahsuli sifatida «omad mehnatkashlarga kulib boqadi», deya izohladi.

Eldor Shomurodov bayonoti: Terma jamoa holati va strategik savollarga javoblar

Sardorning intervyusida ko‘tarilgan asosiy mavzular tasnifi:

Ko‘tarilgan masalalar va yo‘nalishlar

Shomurodovning fikri va rasmiy munosabati

Farg‘onaga kelish va jismoniy holat

Biroz fors-major bo‘ldi, ammo tiklanish mashg‘ulotlari bilan normallashdi

Eronga qarshi o‘yin va hisobning ahamiyati

Stadiondagi muhit ajoyib bo‘ldi; hisob qanday bo‘lishidan qat’i nazar, muhimi — g‘alaba

«4-3-3» taktik sxemasiga o‘tish

Hech qanday muammo yo‘q, safimizda murabbiyni tushunadigan aqlli o‘yinchilar ko‘p

Eron ustidan g‘alabalar seriyasi omili

Raqib bilan tez-tez to‘qnashish va tarkibdagi yosh futbolchilarning o‘sishi

Tarkibga yangi chaqirilgan yoshlar roli

Ular shunchaki chaqirilmagan, mashg‘ulotlarda o‘zlarini to‘liq namoyish etishmoqda

Osiyo kubogi tayyorgarligi va vaqt omili

Mukammal jamoa tuzishga vaqt doim ozlik qiladi, lekin maksimal tayyorlanamiz

Shaxsiy to‘purarlik falsafasi

«Omad faqat qattiq mehnat qilganlarga kulib boqadi»

Futbol ekspertizasi: Nega Shomurodovning bayonoti muhim strategik ma’noga ega?

Sport tahlilchilari, futbol ekspertlari va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Liderlik ruhiyati va professional xotirjamlik»: Eldor Shomurodovning fors-major holatlari yoki raqib nomiga chalg‘imasdan faqat g‘alaba va mehnatga urg‘u berishi jamoa kiyinish xonasidagi muhit mustahkamligini ko‘rsatadi; butun jamoa sardorga suyanib harakatlanmoqda;

  • «4-3-3» sxemasi va intellektual futbol: Forvardning «tarkibda aqlli futbolchilar bor» degan gapi bejiz emas; zamonaviy pressing va qanot hujumlari aynan o‘yinchilarning maydonni ko‘rish qobiliyatiga tayanadi, Eronga qarshi bahs buning amaliy isboti bo‘ldi;

  • Yangi avlod integratsiyasi: Milliy jamoamizga qo‘shilayotgan yangi yosh iqtidorlarning sardor tomonidan iliq qarshi olinishi va e’tirof etilishi avlodlar almashinuvi jarayoni og‘riqsiz va muvaffaqiyatli kechayotganini anglatadi.

Sizningcha, Eldor Shomurodovning «omad faqat mehnat qilganlarga kulib boqadi» degan so‘zlari uning termadagi barqaror to‘purarligining bosh omilimi? Yangi «4-3-3» sxemasida milliy jamoamiz bo‘lajak Osiyo kubogida chempionlikka da’vogarlik qila oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz sardorining ushbu samimiy intervyusini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Eldor ShomurodovMilliy terma jamoasiOsiyo kubogi4-3-3 taktik sxemasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi «4-3-3» sxemasi: Eldor Shomurodov terma jamoadagi o‘zgarishlar haqida ochiq gapirdiYangi «4-3-3» sxemasi: Eldor Shomurodov terma jamoadagi o‘zgarishlar haqida ochiq gapirdiKecha 22:33Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?20 sentabr 18:48Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdi23 sentabr 18:51Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi20 sentabr 00:42Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?4 avgust 10:41«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi21 avgust 09:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi