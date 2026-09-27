Eldor Shomurodov g‘alaba, yangi taktika va yoshlar haqida ochiq gapirdi: 4-3-3 sxemasi siri
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eldor Shomurodov Eron ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng jamoaning Farg‘onaga kelishidagi kichik fors-major holatiga qaramay, tiklanish mashg‘ulotlari tufayli bahsga to‘liq tayyor bo‘lganini ta’kidladi.
- Uning fikricha, «4-3-3» taktik sxemasiga moslashishda muammo yo‘q, chunki tarkibda intellektual va yuqori saviyali ijrochilar yetarli.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining sardori va yetakchi to‘purari Eldor Shomurodov Eron ustidan qozonilgan yorqin zafardan so‘ng jurnalistlar bilan ochiq muloqotda bo‘lib, muhim masalalarga oydinlik kiritdi. Hujumchi jamoaning Farg‘onaga kelish jarayonida kichik fors-major holatiga duch kelgani, biroq tiklanish mashg‘ulotlari tufayli jamoa bahsga to‘liq tayyor holatda tushganini ta’kidladi. Shomurodovning fikricha, hisob qanday bo‘lishidan qat’i nazar, Erondek kuchli raqib ustidan qozonilgan g‘alabaning o‘zi jamoaga katta ruhiy ko‘tarinkilik bag‘ishlagan.
Yangi «4-3-3» taktik sxemasiga moslashish masalasida to‘xtalar ekan, sardor jamoada intellektual va yuqori saviyali ijrochilar yetarli ekanini bildirdi. Shuningdek, u Eronni yengishning bosh siri so‘nggi yillardagi ko‘p sonli to‘qnashuvlar orqali raqibni mukammal o‘rganib olingani hamda safimizga qo‘shilayotgan yangi avlodning salohiyati bilan bog‘liq ekanini urg‘uladi. Osiyo kubogi oldidan tayyorgarlik va o‘z gollari haqidagi savollarga esa sardor «omad faqat mehnat qilganlarga kulib boqishi»ni eslatib, sovuqqon va professional munosabat bildirdi.
«Fors-major holati, “4-3-3” sxemasi va sardor falsafasi»: Shomurodov intervyusining 5 ta asosiy nuqtasi
Milliy terma jamoa yetakchisining chiqishidan eng muhim rasmiy faktlar:
Kelishdagi fors-major va tiklanish: Terma jamoa yo‘lda ma’lum kutilmagan vaziyatga duch kelgan bo‘lsa-da, tiklanish mashg‘ulotlari o‘yinga salbiy ta’sir qoldirmagan;
«4-3-3» sxemasida muammo yo‘q: Shomurodov tarkibdagi aqlli futbolchilar yangi taktik uslubga bemalol moslasha olayotganini tasdiqladi;
Eronni yutish siri fosh bo‘ldi: Raqib bilan muntazam to‘qnashuvlar ularni puxta o‘rganishga imkon bergani va termada yangi iqtidorlar o‘sib chiqayotgani ta’kidlandi;
Yosh futbolchilarga yuqori baho: Tarkibga jalb qilingan yangi o‘yinchilar murabbiy tomonidan bejiz chaqirilmagani va mashg‘ulotlarda o‘zini ko‘rsatayotgani e’tirof etildi;
Shomurodovning muvaffaqiyat formulasi: To‘purar har o‘yinda gol urishini tasodif emas, balki mehnat mahsuli sifatida «omad mehnatkashlarga kulib boqadi», deya izohladi.
Eldor Shomurodov bayonoti: Terma jamoa holati va strategik savollarga javoblar
Sardorning intervyusida ko‘tarilgan asosiy mavzular tasnifi:
Ko‘tarilgan masalalar va yo‘nalishlar
Shomurodovning fikri va rasmiy munosabati
Farg‘onaga kelish va jismoniy holat
Biroz fors-major bo‘ldi, ammo tiklanish mashg‘ulotlari bilan normallashdi
Eronga qarshi o‘yin va hisobning ahamiyati
Stadiondagi muhit ajoyib bo‘ldi; hisob qanday bo‘lishidan qat’i nazar, muhimi — g‘alaba
«4-3-3» taktik sxemasiga o‘tish
Hech qanday muammo yo‘q, safimizda murabbiyni tushunadigan aqlli o‘yinchilar ko‘p
Eron ustidan g‘alabalar seriyasi omili
Raqib bilan tez-tez to‘qnashish va tarkibdagi yosh futbolchilarning o‘sishi
Tarkibga yangi chaqirilgan yoshlar roli
Ular shunchaki chaqirilmagan, mashg‘ulotlarda o‘zlarini to‘liq namoyish etishmoqda
Osiyo kubogi tayyorgarligi va vaqt omili
Mukammal jamoa tuzishga vaqt doim ozlik qiladi, lekin maksimal tayyorlanamiz
Shaxsiy to‘purarlik falsafasi
«Omad faqat qattiq mehnat qilganlarga kulib boqadi»
Futbol ekspertizasi: Nega Shomurodovning bayonoti muhim strategik ma’noga ega?
Sport tahlilchilari, futbol ekspertlari va sharhlovchilarning xulosalari:
«Liderlik ruhiyati va professional xotirjamlik»: Eldor Shomurodovning fors-major holatlari yoki raqib nomiga chalg‘imasdan faqat g‘alaba va mehnatga urg‘u berishi jamoa kiyinish xonasidagi muhit mustahkamligini ko‘rsatadi; butun jamoa sardorga suyanib harakatlanmoqda;
«4-3-3» sxemasi va intellektual futbol: Forvardning «tarkibda aqlli futbolchilar bor» degan gapi bejiz emas; zamonaviy pressing va qanot hujumlari aynan o‘yinchilarning maydonni ko‘rish qobiliyatiga tayanadi, Eronga qarshi bahs buning amaliy isboti bo‘ldi;
Yangi avlod integratsiyasi: Milliy jamoamizga qo‘shilayotgan yangi yosh iqtidorlarning sardor tomonidan iliq qarshi olinishi va e’tirof etilishi avlodlar almashinuvi jarayoni og‘riqsiz va muvaffaqiyatli kechayotganini anglatadi.
Sizningcha, Eldor Shomurodovning «omad faqat mehnat qilganlarga kulib boqadi» degan so‘zlari uning termadagi barqaror to‘purarligining bosh omilimi? Yangi «4-3-3» sxemasida milliy jamoamiz bo‘lajak Osiyo kubogida chempionlikka da’vogarlik qila oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz sardorining ushbu samimiy intervyusini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…