AQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdi
Yaqin Sharqda vaziyat yana keskinlashdi. AQSH Qurolli kuchlari Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) 30 iyul kuni Eron hududidagi bir qator harbiy inshootlarga ommaviy havo zarbalari berilganini ma’lum qildi. Bu hujum bir kun avval mintaqada joylashgan AQSH harbiylariga qarshi uyushtirilgan raketa hujumiga javob sifatida amalga oshirilgan.
Zamin.uz ushbu mintaqaviy xavfsizlikka tahdid soluvchi muhim voqea tafsilotlari, nishonga olingan obyektlar va tomonlarning avvalgi to‘qnashuvlari haqida xabar beradi.
Yo‘q qilingan obyektlar va operatsiya maqsadi
CENTCOM bildirishicha, operatsiya davomida Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusiga qarashli o‘nlab harbiy inshootlar nishonga olingan. Ular orasida quyidagilar bor:
Harbiy qo‘mondonlik markazlari;
Raketa qurollari va uchuvchisiz apparatlar (dron) bilan bog‘liq inshootlar;
Sohil qo‘riqlash kuchlari obyektlari.
Amerika harbiylari ta’kidlashicha, operatsiyadan asosiy maqsad Eron va uning ittifoqchilari tomonidan AQSH qo‘shinlari, Fors ko‘rfazidagi tijorat kemalari hamda mintaqa davlatlariga tahdidlarni yanada kamaytirishdan iborat bo‘lgan.
Ballistik raketalar hujumi va "havo mudofaasi" jangi
Ta’kidlanishicha, joriy operatsiya 28 iyul kuni Eron hududidan Yaqin Sharqdagi Amerika harbiylariga qarata bir nechta ballistik raketa uchirilishiga javob bo‘ldi. AQSH tomoni bu raketalarning barchasi havoda yo‘q qilinganini bildirmoqda.
Eslatib o‘tamiz, ayni paytda Yaqin Sharqda 50 mingdan ortiq amerikalik harbiy xizmat qilmoqda va bunday hujumlar ularning hayotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf soladi.
Qarama-qarshilik tarixi va New York Times xabari
AQSH va Eron o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuvlar joriy oy boshida, xususan 12–24 iyul kunlari ham juda yuqori darajada kechgan edi. Bu davrda AQSH Eron hududidagi obyektlarga tungi hujumlar uyushtirib, ularni Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi kemalarga tahdidni kamaytirish chorasi sifatida izohlagan. Eron esa qo‘shni davlatlardagi AQSH bazalarini nishonga olganini ma’lum qilgan.
24 iyuldan keyin tomonlar bir necha kun davomida o‘zaro zarbalarni to‘xtatib turgan edi. The New York Times ma’lumotiga ko‘ra, AQSH prezidenti 24 iyul kuni yangi keng ko‘lamli hujumlarni vaqtincha kechiktirishga qaror qilgan. Bunga quyidagi omillar sabab bo‘lgan:
Havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun raketa zaxiralarining qisqarishi;
Ehtimoliy global energetika va iqtisodiy inqiroz xavfi.
Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik va dronlar xavfi
E’tiborli jihati shundaki, 28 iyul kungi harakatlarda AQSH Saudiya Arabistoni qurolli kuchlari bilan birgalikda harakat qilgan. CENTCOM ma’lum qilishicha, bu operatsiya so‘nggi 72 soat ichida AQSH kuchlariga qarshi uyushtirilgan 30 dan ortiq dron hujumiga javob bo‘lgan.
AQSH-Eron qurolli qarama-qarshiligi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Operatsiya sanasi
30 iyul
Nishon hudud
Eron hududi
Javob hujumi (sana)
28 iyul (ballistik raketalar)
Nishonga olingan obyektlar
IRGK qo‘mondonlik markazlari, raketa/dron inshootlari, sohil qo‘riqlash
Mintaqadagi AQSH qo‘shinlari soni
50 000+
Ittifoqchi (28 iyul)
Saudiya Arabistoni
Yaqin Sharqdagi vaziyat o‘ta keskinligicha qolmoqda va AQSHning Eron hududiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ommaviy zarbalari geosiyosiy barqarorlikka jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xavfsizlik masalalariga qiziquvchi guruhlarga darhol yuboring!
Sizningcha, AQSHning bu ommaviy zarbalari Eron bilan keng ko‘lamli urushga olib keladimi? Yoki bu tahdidlarni kamaytirish uchun zarur chora edimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…