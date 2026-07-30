AQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdi

·0·Dunyo
AQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdi

Yaqin Sharqda vaziyat yana keskinlashdi. AQSH Qurolli kuchlari Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) 30 iyul kuni Eron hududidagi bir qator harbiy inshootlarga ommaviy havo zarbalari berilganini ma’lum qildi. Bu hujum bir kun avval mintaqada joylashgan AQSH harbiylariga qarshi uyushtirilgan raketa hujumiga javob sifatida amalga oshirilgan.

Zamin.uz ushbu mintaqaviy xavfsizlikka tahdid soluvchi muhim voqea tafsilotlari, nishonga olingan obyektlar va tomonlarning avvalgi to‘qnashuvlari haqida xabar beradi.

Yo‘q qilingan obyektlar va operatsiya maqsadi

CENTCOM bildirishicha, operatsiya davomida Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusiga qarashli o‘nlab harbiy inshootlar nishonga olingan. Ular orasida quyidagilar bor:

  • Harbiy qo‘mondonlik markazlari;

  • Raketa qurollari va uchuvchisiz apparatlar (dron) bilan bog‘liq inshootlar;

  • Sohil qo‘riqlash kuchlari obyektlari.

Amerika harbiylari ta’kidlashicha, operatsiyadan asosiy maqsad Eron va uning ittifoqchilari tomonidan AQSH qo‘shinlari, Fors ko‘rfazidagi tijorat kemalari hamda mintaqa davlatlariga tahdidlarni yanada kamaytirishdan iborat bo‘lgan.

Ballistik raketalar hujumi va "havo mudofaasi" jangi

Ta’kidlanishicha, joriy operatsiya 28 iyul kuni Eron hududidan Yaqin Sharqdagi Amerika harbiylariga qarata bir nechta ballistik raketa uchirilishiga javob bo‘ldi. AQSH tomoni bu raketalarning barchasi havoda yo‘q qilinganini bildirmoqda.

Eslatib o‘tamiz, ayni paytda Yaqin Sharqda 50 mingdan ortiq amerikalik harbiy xizmat qilmoqda va bunday hujumlar ularning hayotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf soladi.

Qarama-qarshilik tarixi va New York Times xabari

AQSH va Eron o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuvlar joriy oy boshida, xususan 12–24 iyul kunlari ham juda yuqori darajada kechgan edi. Bu davrda AQSH Eron hududidagi obyektlarga tungi hujumlar uyushtirib, ularni Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi kemalarga tahdidni kamaytirish chorasi sifatida izohlagan. Eron esa qo‘shni davlatlardagi AQSH bazalarini nishonga olganini ma’lum qilgan.

24 iyuldan keyin tomonlar bir necha kun davomida o‘zaro zarbalarni to‘xtatib turgan edi. The New York Times ma’lumotiga ko‘ra, AQSH prezidenti 24 iyul kuni yangi keng ko‘lamli hujumlarni vaqtincha kechiktirishga qaror qilgan. Bunga quyidagi omillar sabab bo‘lgan:

  • Havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun raketa zaxiralarining qisqarishi;

  • Ehtimoliy global energetika va iqtisodiy inqiroz xavfi.

Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik va dronlar xavfi

E’tiborli jihati shundaki, 28 iyul kungi harakatlarda AQSH Saudiya Arabistoni qurolli kuchlari bilan birgalikda harakat qilgan. CENTCOM ma’lum qilishicha, bu operatsiya so‘nggi 72 soat ichida AQSH kuchlariga qarshi uyushtirilgan 30 dan ortiq dron hujumiga javob bo‘lgan.

AQSH-Eron qurolli qarama-qarshiligi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Operatsiya sanasi

30 iyul

Nishon hudud

Eron hududi

Javob hujumi (sana)

28 iyul (ballistik raketalar)

Nishonga olingan obyektlar

IRGK qo‘mondonlik markazlari, raketa/dron inshootlari, sohil qo‘riqlash

Mintaqadagi AQSH qo‘shinlari soni

50 000+

Ittifoqchi (28 iyul)

Saudiya Arabistoni

Yaqin Sharqdagi vaziyat o‘ta keskinligicha qolmoqda va AQSHning Eron hududiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ommaviy zarbalari geosiyosiy barqarorlikka jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xavfsizlik masalalariga qiziquvchi guruhlarga darhol yuboring!

Sizningcha, AQSHning bu ommaviy zarbalari Eron bilan keng ko‘lamli urushga olib keladimi? Yoki bu tahdidlarni kamaytirish uchun zarur chora edimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadiAQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadiBugun, 10:57Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 07:57Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Bugun, 02:56Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!Bugun, 02:45Sun’iy dum taqilgan tovuqlar yurishi bilan hammani hayratga soldiSun’iy dum taqilgan tovuqlar yurishi bilan hammani hayratga soldiBugun, 02:41Chemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildiChemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildiBugun, 02:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda