O‘zbekiston FIFA reytingida bir pog‘ona yuqoriladi

·44·Sport
O‘zbekiston FIFA reytingida bir pog‘ona yuqoriladi

FIFA milliy terma jamoalarning navbatdagi reytingini yangiladi. Kuzgi xalqaro uchrashuvlardan keyin O‘zbekiston milliy terma jamoasi bir pog‘ona yuqorilab, jahon reytingida 59-o‘rinni egalladi.

Shu natija bilan O‘zbekiston Osiyo terma jamoalari orasida oltinchi o‘rinda bormoqda.

Jahon reytingida dastlabki to‘rtlik o‘zgarmadi. Ispaniya birinchi o‘rinni saqlab qolgan. Undan keyin Argentina, Fransiya va Angliya joylashgan.

Portugaliya ikki pog‘ona yuqorilab, kuchli beshlikka kirdi va 5-o‘rinni egalladi. Braziliya bir pog‘ona pastlab, 6-o‘ringa tushdi. Marokash ham bir pog‘ona pasayib, 7-o‘rindan joy oldi.

Kuchli o‘nlikni Belgiya, Niderlandiya va Meksika terma jamoalari yakunlagan.

FIFA reytingidagi kuchli o‘nlik:

• Ispaniya
• Argentina
• Fransiya
• Angliya
• Portugaliya
• Braziliya
• Marokash
• Belgiya
• Niderlandiya
• Meksika

Osiyo terma jamoalari orasida eng yuqori natija Yaponiyaga tegishli. Yaponiya jahon reytingida 17-o‘rinda qayd etilgan.

Eron 23-, Avstraliya 26-, Janubiy Koreya 32-, Saudiya Arabistoni 55-o‘rinni egallagan. O‘zbekiston esa 59-pog‘onada.

Osiyoning kuchli o‘nligi:

• Yaponiya, 17-o‘rin
• Eron, 23-o‘rin
• Avstraliya, 26-o‘rin
• Janubiy Koreya, 32-o‘rin
Saudiya Arabistoni, 55-o‘rin
• O‘zbekiston, 59-o‘rin
• Qatar, 60-o‘rin
• Iroq, 63-o‘rin
• BAA, 65-o‘rin
• Iordaniya, 72-o‘rin

FIFA reytingiO‘zbekiston terma jamoasiYaponiyaPortugaliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqdaBahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqda10 sentabr 20:54Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiMessi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildi17 iyul 14:36Kannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildiKannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildi2 oktabr 10:03Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildi17 sentabr 21:17O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...25 sentabr 07:13O‘zbekiston top-8da: jahonning kuchli oltiligiga kirishi uchun 1 ochko kerakO‘zbekiston top-8da: jahonning kuchli oltiligiga kirishi uchun 1 ochko kerak3 avgust 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?