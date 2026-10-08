Nodirbek Abdusattorov elit sportdagi g‘alaba sirini ochiqladi

·34·Sport
Nodirbek Abdusattorov elit sportdagi g‘alaba sirini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro grossmeyster Nodirbek Abdusattorovning fikricha, shaxmatdagi mag‘lubiyatlar ko‘pincha taxtadagi yurishlar bilan emas, balki sportchining ichki ruhiy holati bilan bog‘liq.
  • U stress va og‘ir bosim ostida sovuqqonlikni saqlash hamda mayda detallarning g‘alabadagi ahamiyatini ta’kidladi.

Jahon shaxmat elitasining eng yorqin vakillaridan biri, o‘zbekistonlik xalqaro grossmeyster Nodirbek Abdusattorov yuqori saviyadagi musobaqalarda muvaffaqiyatga erishishning psixologik mexanizmlari haqida muhim fikrlarni bildirdi.

Yosh bo‘lishiga qaramay, sayyoramizning eng kuchli shaxmatchilarini dog‘da qoldirib kelayotgan grossmeyster mag‘lubiyat va xatolarning asl sabablari aksar hollarda taxtadagi yurishlar bilan emas, balki sportchining ichki ruhiy holati bilan bog‘liq ekaniga to‘xtaldi.

UzChess loyihasiga bergan intervyusida Abdusattorov stress va og‘ir bosim sharoitida sovuqqonlikni saqlash hamda har bir mayda detalning g‘alabadagi ahamiyatini batafsil ochib berdi.

Hissiyotlar qurboni: Shaxmatchilar ochkoni qayerda yo‘qotadi?

Nodirbek Abdusattorov katta tajriba ortidan anglab yetgan psixologik haqiqatlarini o‘rtoqlashdi:

  • Sof shaxmat emas, asablar sinovi: «Ko‘plab xatolar sof shaxmat sababli emas, balki ortiqcha hissiyotlar va psixologik bosim tufayli yuz beradi», — deya qayd etadi grossmeyster;

  • Qimmatga tushgan saboqlar: Abdusattorov muhim bahslarda ochkolarning boy berilishi aynan his-tuyg‘ularni jilovlay olmaslik natijasida yuzaga kelganini va bu unga katta maktab bo‘lganini e’tirof etdi;

  • Bosimni yengish mahorati: Yillar va yirik turnirlar davomida to‘plangan malaka unga yuqori kuchlanishli vaziyatlarda o‘zini to‘liq nazorat qilish va sovuqqonlikni saqlash ko‘nikmasini shakllantirgan.

Fokus va energiyani saqlash qoidasi

Yuqori bosqichda har bir daqiqa va fikr hal qiluvchi ahamiyatga ega:

  • O‘tmishni ortda qoldirish: «Partiyadan keyingi salbiy fikrlarni ortda qoldirish kerak. Ularni yangi o‘yinlarga sudrab yurish mutlaqo mumkin emas», — deydi Nodirbek;

  • Mutlaq diqqat — faqat taxtada: O‘yin kechayotgan pallada butun fikr-xayol doska va mavjud pozitsiyaga yo‘naltirilishi shart;

  • Energiya isrofiga yo‘l qo‘ymaslik: Har qanday begona xayol, tribunalar bosimi yoki avvalgi mag‘lubiyatlar haqidagi o‘ylar sportchining diqqatini chalg‘itadi va eng qimmatli narsa — miyadagi ichki energiyani so‘rib oladi.

Mayda detallar — katta g‘alabalar garovi

Elit shaxmatda durang va g‘alaba o‘rtasidagi chegara juda mo‘rt bo‘lib, barchasini mayda-chuydadek tuyulgan jihatlar hal qiladi:

  • Hal qiluvchi kichik farqlar: Eng yuqori darajaga chiqqanda raqiblarning taktik va strategik bilimi qariyb tenglashadi. Bunday pallada natijani juda kichik, ko‘zga tashlanmaydigan detallar belgilab beradi;

  • O‘yinni kuchaytirish formulasi: Abdusattorovning ta’kidlashicha, sportchi ana shu mayda ko‘ringan kamchiliklar va jihatlar ustida tinimsiz ishlab, ularni yaxshilab borsa, uning umumiy o‘yin sifati sezilarli ravishda yangi bosqichga ko‘tariladi.

O‘zbekistonlik grossmeysterning ushbu tahliliy yondashuvi zamonaviy sportda jismoniy va nazariy tayyorgarlikdan tashqari, temirdek asab hamda psixologik chidamlilik eng oliy cho‘qqilarni zabt etishning bosh mezoniga aylanganini ko‘rsatmoqda.

Nodirbek AbdusattorovShaxmatUzChess
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqdaShaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqda5 oktabr 10:11Dunyo shaxmatida o‘zbek bo‘roni: Elit reyting o‘sishida Yakubboyev va Abdusattorov 1-2-o‘rindaDunyo shaxmatida o‘zbek bo‘roni: Elit reyting o‘sishida Yakubboyev va Abdusattorov 1-2-o‘rinda29 sentabr 07:09Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjangO‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi tarkiblari ma’lum bo‘ldi — Olimpiada oltini sari superjang25 sentabr 13:39AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!25 sentabr 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?