Nodirbek bilan sparring va intuitsiya sirlari: Magnus Karlsenning kutilmagan iqrorlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahon chempioni Magnus Karlsen o'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov bilan o'tkazilgan sparringlar unga onlayn blis o'yinlari tufayli orttirilgan salbiy odatlardan xalos bo'lishga va o'z formasini tiklashga yordam berganini ma'lum qildi.
- Norvegiyalik shaxmatchi Abdusattorov bilan mashg'ulotlar unga klassik konsentratsiyani qaytarishda muhim ahamiyat kasb etganini ta'kidlab, o'zbekistonlik sportchining insoniy xislatlariga ham yuqori baho berdi.
Shaxmat bo‘yicha 16 karra jahon chempioni Magnus Karlsen UNICEF fondini qo‘llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan xayriya jonli efirida chiqish qilib, o‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov bilan olib borgan qo‘shma mashg‘ulotlari, shaxmatdagi fikrlash intuitsiyasi hamda kelgusi rejalari haqida batafsil fikr bildirdi, deb xabar bermoqda UzChess.
Norvegiyalik grossmeysterning ta’kidlashicha, Abdusattorov bilan o‘tkazilgan sparringlar unga onlayn blis o‘yinlari tufayli shakllangan ayrim salbiy odatlardan xalos bo‘lishga va o‘z formasini tiklashga yordam bergan.
«Dunyoning eng kuchlilaridan biri bilan o‘ynab, reallikka qaytasan»
Karlsen o‘zbek shaxmat maktabi yetakchisi bilan hamkorlikdagi tayyorgarlik jarayoni o‘ziga katta foyda keltirganini samimiy e’tirof etdi:
Reallikka qaytish: «Dunyoning eng yaxshi shaxmatchilaridan biri bilan doska qarshisida o‘ynaganingda, biroz reallikka qaytasan va o‘zingga tanqidiy baho bera boshlaysan», — dedi 1-raqamli shaxmatchi;
Internet blitsidagi zararli odatlarni sindirish: Magnusning tushuntirishicha, virtual makonda juda ko‘p tezkor (blis) o‘yinlar o‘ynash shaxmatchida xato va e’tiborsiz odatlarni shakllantirib qo‘yadi. Abdusattorov bilan jiddiy mashg‘ulotlar esa ushbu kamchiliklarni bartaraf etish va haqiqiy klassik konsentratsiyani qaytarishda muhim ahamiyat kasb etgan;
Shaxsiy munosabat: Karlsen, shuningdek, Nodirbekning nafaqat yuqori shaxmat mahorati, balki insoniy xislatlari ham oilasida, xususan, o‘g‘lida juda ijobiy taassurot qoldirganini qayd etib o‘tdi.
Karlsenning intuitsiya formulasi va pozitsiya tahlili
Jonli efir davomida Magnus doska ustidagi qaror qabul qilish mexanizmlarini ochiqladi:
Variantlar soni
Shaxmat qirolining sharhi
Tashxis / Holat
1 ta nomzod yurish
Intuitiv tarzda eng ideal qarorni ko‘rish
To‘liq pozitsion nazorat va maksimal qulaylik
2 yoki 3 ta variant
Taktik va strategik hisob-kitoblar zaruriyati
Normal, murosasiz kurash holati
4 va undan ortiq variant
Aniq bir rejaning yo‘qligi yoki chalkashlik
«Pozitsiyada jiddiy muammo borligini anglatadi»
Shuningdek, Karlsen shaxmat nazariyasida an’anaviy tarzda sodda hisoblangan London tizimi haqida ham fikr bildirib, ushbu debyut aslida avval taxmin qilinganidan ko‘ra ancha boy va murakkab taktik qatlamlarga ega ekanini alohida ta’kidladi.
Istanbuldagi jahon chempionati: Karlsen qaror qabul qildimi?
Muxlislar uchun eng muhim yangiliklardan biri rapid va blis bo‘yicha bo‘lajak Jahon chempionatiga tegishli bo‘ldi.
Musobaqaning Turkiyaning Istanbul shahrida o‘tkazilishi uning turnirda qatnashish ehtimolini sezilarli darajada oshirgan. Shunga qaramay, Magnus ushbu safarga borish yoki bormaslik borasida hozircha 100 foizlik yakuniy to‘xtamga kelmaganini ma’lum qildi.
Izohlar 0
…