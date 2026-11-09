Nodirbek bilan sparring va intuitsiya sirlari: Magnus Karlsenning kutilmagan iqrorlari

·42·Sport
Nodirbek bilan sparring va intuitsiya sirlari: Magnus Karlsenning kutilmagan iqrorlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jahon chempioni Magnus Karlsen o'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov bilan o'tkazilgan sparringlar unga onlayn blis o'yinlari tufayli orttirilgan salbiy odatlardan xalos bo'lishga va o'z formasini tiklashga yordam berganini ma'lum qildi.
  • Norvegiyalik shaxmatchi Abdusattorov bilan mashg'ulotlar unga klassik konsentratsiyani qaytarishda muhim ahamiyat kasb etganini ta'kidlab, o'zbekistonlik sportchining insoniy xislatlariga ham yuqori baho berdi.

Shaxmat bo‘yicha 16 karra jahon chempioni Magnus Karlsen UNICEF fondini qo‘llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan xayriya jonli efirida chiqish qilib, o‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov bilan olib borgan qo‘shma mashg‘ulotlari, shaxmatdagi fikrlash intuitsiyasi hamda kelgusi rejalari haqida batafsil fikr bildirdi, deb xabar bermoqda UzChess.

Norvegiyalik grossmeysterning ta’kidlashicha, Abdusattorov bilan o‘tkazilgan sparringlar unga onlayn blis o‘yinlari tufayli shakllangan ayrim salbiy odatlardan xalos bo‘lishga va o‘z formasini tiklashga yordam bergan.

«Dunyoning eng kuchlilaridan biri bilan o‘ynab, reallikka qaytasan»

Karlsen o‘zbek shaxmat maktabi yetakchisi bilan hamkorlikdagi tayyorgarlik jarayoni o‘ziga katta foyda keltirganini samimiy e’tirof etdi:

  • Reallikka qaytish: «Dunyoning eng yaxshi shaxmatchilaridan biri bilan doska qarshisida o‘ynaganingda, biroz reallikka qaytasan va o‘zingga tanqidiy baho bera boshlaysan», — dedi 1-raqamli shaxmatchi;

  • Internet blitsidagi zararli odatlarni sindirish: Magnusning tushuntirishicha, virtual makonda juda ko‘p tezkor (blis) o‘yinlar o‘ynash shaxmatchida xato va e’tiborsiz odatlarni shakllantirib qo‘yadi. Abdusattorov bilan jiddiy mashg‘ulotlar esa ushbu kamchiliklarni bartaraf etish va haqiqiy klassik konsentratsiyani qaytarishda muhim ahamiyat kasb etgan;

  • Shaxsiy munosabat: Karlsen, shuningdek, Nodirbekning nafaqat yuqori shaxmat mahorati, balki insoniy xislatlari ham oilasida, xususan, o‘g‘lida juda ijobiy taassurot qoldirganini qayd etib o‘tdi.

Karlsenning intuitsiya formulasi va pozitsiya tahlili

Jonli efir davomida Magnus doska ustidagi qaror qabul qilish mexanizmlarini ochiqladi:

Variantlar soni

Shaxmat qirolining sharhi

Tashxis / Holat

1 ta nomzod yurish

Intuitiv tarzda eng ideal qarorni ko‘rish

To‘liq pozitsion nazorat va maksimal qulaylik

2 yoki 3 ta variant

Taktik va strategik hisob-kitoblar zaruriyati

Normal, murosasiz kurash holati

4 va undan ortiq variant

Aniq bir rejaning yo‘qligi yoki chalkashlik

«Pozitsiyada jiddiy muammo borligini anglatadi»

Shuningdek, Karlsen shaxmat nazariyasida an’anaviy tarzda sodda hisoblangan London tizimi haqida ham fikr bildirib, ushbu debyut aslida avval taxmin qilinganidan ko‘ra ancha boy va murakkab taktik qatlamlarga ega ekanini alohida ta’kidladi.

Istanbuldagi jahon chempionati: Karlsen qaror qabul qildimi?

Muxlislar uchun eng muhim yangiliklardan biri rapid va blis bo‘yicha bo‘lajak Jahon chempionatiga tegishli bo‘ldi.

Musobaqaning Turkiyaning Istanbul shahrida o‘tkazilishi uning turnirda qatnashish ehtimolini sezilarli darajada oshirgan. Shunga qaramay, Magnus ushbu safarga borish yoki bormaslik borasida hozircha 100 foizlik yakuniy to‘xtamga kelmaganini ma’lum qildi.

Magnus KarlsenNodirbek AbdusattorovShaxmatUNICEF
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshdaKapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda22 sentabr 10:07Amerikalik afsona Abdusattorov va Sindarovning shaxmatdagi kelajagini bashorat qildiAmerikalik afsona Abdusattorov va Sindarovning shaxmatdagi kelajagini bashorat qildi30 oktabr 08:17Jahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingdaJahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingda23 oktabr 09:25Nodirbek Abdusattorov elit sportdagi g‘alaba sirini ochiqladiNodirbek Abdusattorov elit sportdagi g‘alaba sirini ochiqladi8 oktabr 21:29Shaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqdaShaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqda5 oktabr 10:11Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasidaSindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasida11 sentabr 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?