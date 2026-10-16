Sindarov dunyoning 3-raqamli shaxmatchisi! O‘zbekistonda tarixiy voqelik e’tirof etildi

·79·Sport
Sindarov dunyoning 3-raqamli shaxmatchisi! O‘zbekistonda tarixiy voqelik e’tirof etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Yoshlar ishlari agentligi grossmeyster Javohir Sindarovning FIDЕ jonli reytingida dunyo bo‘yicha uchinchi o‘ringa ko‘tarilganini rasman e’tirof etdi.
  • Bu natija, xususan, Fabiano Karuanani mag‘lub etishi va 2782 ball to‘plashi ortidan yuz berdi.
  • Javohir Sindarov hozirda faqat Magnus Karlsen va Hikaru Nakamura kabi shaxmatchilardan keyingi o‘rinda turibdi.

O‘zbekiston Yoshlar ishlari agentligi o‘zbek shaxmati tarixida yangi sahifa ochgan grossmeyster Javohir Sindarovning olamshumul muvaffaqiyati yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Agentlikning ta’kidlashicha, ilk bor O‘zbekiston vakili klassik shaxmat bo‘yicha FIDЕning jonli (live) reyting jadvalida dunyo bo‘yicha uchinchi pog‘onaga ko‘tarildi.

Bu natija milliy shaxmat maktabining jahon miqyosidagi nufuzi yangi rekord darajaga yetganini yana bir bor isbotladi.

Tarixiy ko‘tarilish qanday sodir bo‘ldi?

Javohir Sindarovning ushbu yuqori pog‘onaga chiqishiga xalqaro maydondagi muhim natija sabab bo‘ldi:

  • Karuananing mag‘lubiyati: AQSH milliy chempionati doirasida jahonning eng kuchli shaxmatchilaridan biri Fabiano Karuana yosh grossmeyster Endi Vudvordga imkoniyatni boy berdi;

  • 2782 ballik ko‘rsatkich: Mazkur natijadan so‘ng 20 yoshli Javohir Sindarovning reyting ballari 2782 taga yetdi va u sayyoramizning kuchli uchligidan mustahkam joy oldi;

  • UZCHess loyihasi e’tirofi: Yoshlar ishlari agentligi o‘zining maxsus «UZCHess» media-loyihasi orqali ushbu tarixiy voqelikni rasman qayd etdi.

Jahon reytingining yuqori pog‘onalari:

Ayni paytda klassik shaxmat bo‘yicha jonli reytingda o‘zbekistonlik iqtidor sohibidan oldinda faqat ikki afsonaviy shaxmatchi bor:

  • 1-o‘rin: Magnus Karlsen (Norvegiya) — 2823 ball;

  • 2-o‘rin: Hikaru Nakamura (AQSH) — 2792 ball;

  • 3-o‘rin: Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 2782 ball.

Samarqanddagi Olimpiadaning bosh qahramoni

Agentlik Javohirning bunday katta muvaffaqiyati uning tinimsiz mehnati va musobaqalardagi ishonchli o‘yinlari samarasi ekanini eslatib o‘tdi:

  • Jamoaviy oltin medal: 2026 yilda Samarqand mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida u O‘zbekiston terma jamoasi safida tarixiy chempionlikni qo‘lga kiritgan edi;

  • FIDЕning bosh sovrini: Sindarov namoyish etgan mahorati uchun Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDЕ) talqiniga ko‘ra musobaqaning «Eng yaxshi erkak shaxmatchisi» deb e’tirof etilgan.

Bu tarixiy g‘alaba millionlab o‘zbek yoshlari uchun ulkan ilhom manbai bo‘lib, mamlakat sporti rivojida yana bir yorqin bosqichga aylandi.

Javohir SindarovO‘zbekiston yoshlar ishlari agentligiUZCHessFIDЕ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodirbek Abdusattorov elit sportdagi g‘alaba sirini ochiqladiNodirbek Abdusattorov elit sportdagi g‘alaba sirini ochiqladi8 oktabr 21:29Javohir Sindarov FIDЕ reytingida tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarildiJavohir Sindarov FIDЕ reytingida tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarildiBugun 07:10FIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildiFIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildi3 oktabr 07:22Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"30 sentabr 11:26Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!18 sentabr 14:10Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi