Sindarov dunyoning 3-raqamli shaxmatchisi! O‘zbekistonda tarixiy voqelik e’tirof etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Yoshlar ishlari agentligi grossmeyster Javohir Sindarovning FIDЕ jonli reytingida dunyo bo‘yicha uchinchi o‘ringa ko‘tarilganini rasman e’tirof etdi.
- Bu natija, xususan, Fabiano Karuanani mag‘lub etishi va 2782 ball to‘plashi ortidan yuz berdi.
- Javohir Sindarov hozirda faqat Magnus Karlsen va Hikaru Nakamura kabi shaxmatchilardan keyingi o‘rinda turibdi.
O‘zbekiston Yoshlar ishlari agentligi o‘zbek shaxmati tarixida yangi sahifa ochgan grossmeyster Javohir Sindarovning olamshumul muvaffaqiyati yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Agentlikning ta’kidlashicha, ilk bor O‘zbekiston vakili klassik shaxmat bo‘yicha FIDЕning jonli (live) reyting jadvalida dunyo bo‘yicha uchinchi pog‘onaga ko‘tarildi.
Bu natija milliy shaxmat maktabining jahon miqyosidagi nufuzi yangi rekord darajaga yetganini yana bir bor isbotladi.
Tarixiy ko‘tarilish qanday sodir bo‘ldi?
Javohir Sindarovning ushbu yuqori pog‘onaga chiqishiga xalqaro maydondagi muhim natija sabab bo‘ldi:
Karuananing mag‘lubiyati: AQSH milliy chempionati doirasida jahonning eng kuchli shaxmatchilaridan biri Fabiano Karuana yosh grossmeyster Endi Vudvordga imkoniyatni boy berdi;
2782 ballik ko‘rsatkich: Mazkur natijadan so‘ng 20 yoshli Javohir Sindarovning reyting ballari 2782 taga yetdi va u sayyoramizning kuchli uchligidan mustahkam joy oldi;
UZCHess loyihasi e’tirofi: Yoshlar ishlari agentligi o‘zining maxsus «UZCHess» media-loyihasi orqali ushbu tarixiy voqelikni rasman qayd etdi.
Jahon reytingining yuqori pog‘onalari:
Ayni paytda klassik shaxmat bo‘yicha jonli reytingda o‘zbekistonlik iqtidor sohibidan oldinda faqat ikki afsonaviy shaxmatchi bor:
1-o‘rin: Magnus Karlsen (Norvegiya) — 2823 ball;
2-o‘rin: Hikaru Nakamura (AQSH) — 2792 ball;
3-o‘rin: Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 2782 ball.
Samarqanddagi Olimpiadaning bosh qahramoni
Agentlik Javohirning bunday katta muvaffaqiyati uning tinimsiz mehnati va musobaqalardagi ishonchli o‘yinlari samarasi ekanini eslatib o‘tdi:
Jamoaviy oltin medal: 2026 yilda Samarqand mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida u O‘zbekiston terma jamoasi safida tarixiy chempionlikni qo‘lga kiritgan edi;
FIDЕning bosh sovrini: Sindarov namoyish etgan mahorati uchun Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDЕ) talqiniga ko‘ra musobaqaning «Eng yaxshi erkak shaxmatchisi» deb e’tirof etilgan.
Bu tarixiy g‘alaba millionlab o‘zbek yoshlari uchun ulkan ilhom manbai bo‘lib, mamlakat sporti rivojida yana bir yorqin bosqichga aylandi.
Izohlar 0
…