“Frayburg” 85-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 1-o‘ringa ko‘tarildi

·58·Sport
“Frayburg” 85-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 1-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bir kishi kam bo'lib qolganiga qaramay, "Frayburg"
  • "Shalke" ustidan 2:1 hisobida g'alaba qozonib, Bundesligada 13 ochko bilan birinchi o'ringa ko'tarildi.
  • Uchrashuvda Eggeshtayn va Karaman gollar urishdi, Suzuki 64-daqiqada qizil kartochka oldi, 85-daqiqada esa Gōto hal qiluvchi golni kiritdi.
  • Shu bilan birga, "Kyoln" o'z uyida "Borussiya M"ni 2:1 hisobida mag'lub etdi, "Borussiya M" esa hali ham ochko ololmay 18-o'rinda qolmoqda.

Germaniya Bundesligasida 5-tur bellashuvlari nihoyasiga yetdi. Turning markaziy voqeasi sifatida «Frayburg» klubining murosasiz irodasi va turnir jadvalining eng yuqori pog‘onasini egallab olishini ko‘rsatish mumkin. Maydonda bir kishi kam bo‘lib qolganiga qaramay, jamoa «Shalke» ustidan 2:1 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Shuningdek, turning yana bir qiziqarli bahsida «Kyoln» o‘z maydonida og‘ir damlarni boshdan kechirayotgan Menxengladbaxning «Borussiya» klubini mag‘lubiyatga uchratdi.

«Frayburg»ning dramatik g‘alabasi: Qizil kartochka va 85-daqiqadagi gol

«Frayburg» maydonida kechgan bellashuvda tomonlar muxlislarga haqiqiy kurash va drama namoyish etishdi:

  • Tezkor gollar almashinuvi: 10-daqiqadayoq Maksimilian Eggeshtayn mezbonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 30-daqiqada Kenan Karaman muvozanatni tiklab, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Chetlatish va sinov: 64-daqiqada «Frayburg» a’zosi Suzuki qizil kartochka olib maydondan chetlatildi va mezbonlar uchrashuvning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazishga majbur bo‘ldi;

  • Gotoning hal qiluvchi zarbasi: Son jihatdan ozchilikda qolishiga qaramay taslim bo‘lmagan maydon egalari 85-daqiqada Kento Gotoning aniq zarbasi evaziga g‘alaba to‘pini kiritishdi (2:1);

  • Turnir jadvalidagi sakrash: Ushbu g‘alabadan so‘ng o‘z ochkolarini 13 taga yetkazgan «Frayburg» Bundesliganing yakkapeshqadamiga aylandi. Mag‘lubiyatga uchragan «Shalke» esa 5 ochko bilan 13-o‘rinda qolmoqda.

«Kyoln» uyida ishonchli o‘ynadi, «Borussiya M» chuqur inqirozda

Turning yana bir to‘qnashuvida autsayderga aylanib qolgan Menxengladbax jamoasi navbatdagi zarbani qabul qilib oldi:

  • 2:1 hisobidagi g‘alaba: «Kyoln» safida 26-daqiqada Yohanesson hamda 67-daqiqada Al Mala kiritgan to‘plarga mehmonlar atigi bir bor (39-daqiqada Jo Skalli) javob qaytara olishdi;

  • Autsayderning ochkosiz seriyasi: 5 ta turdan so‘ng 7 ochko to‘plagan «Kyoln» jadvalning 10-pog‘onasiga joylashdi. Mavsum boshidan buyon birorta ham ochko jamg‘ara olmagan (0 ochko) «Borussiya M» esa musobaqaning eng so‘nggi — 18-o‘rnida qolmoqda.

Bundesliganing 5-turi kutilmagan natijalarga boy bo‘lib, «Frayburg»ning kamchilikda turib erishgan g‘alabasi jamoaning joriy mavsumdagi yuqori maqsadlaridan dalolat bermoqda.

FrayburgShalkeKyolnBundesliga 5-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Borussiya Dortmund Said El Mala uchun taklif yubordi: Kelishuv amalga oshmadiBorussiya Dortmund Said El Mala uchun taklif yubordi: Kelishuv amalga oshmadi24 iyul 14:34Bundesligada ilk iste’fo!: Sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng Oygen Polanski bo‘shatildiBundesligada ilk iste’fo!: Sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng Oygen Polanski bo‘shatildi13 sentabr 21:32"Borussiya Dortmund" o'zining 1000-uy uchrashuvida yirik g'alabani qo'lga kiritdi"Borussiya Dortmund" o'zining 1000-uy uchrashuvida yirik g'alabani qo'lga kiritdi28 aprel 05:00Frayburg Dortmundda yirik 4:0 hisobida mag'lubiyatga uchradiFrayburg Dortmundda yirik 4:0 hisobida mag'lubiyatga uchradi26 aprel 22:40"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang19 sentabr 22:00Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!12 sentabr 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi