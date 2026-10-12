“Frayburg” 85-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 1-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bir kishi kam bo'lib qolganiga qaramay, "Frayburg"
- "Shalke" ustidan 2:1 hisobida g'alaba qozonib, Bundesligada 13 ochko bilan birinchi o'ringa ko'tarildi.
- Uchrashuvda Eggeshtayn va Karaman gollar urishdi, Suzuki 64-daqiqada qizil kartochka oldi, 85-daqiqada esa Gōto hal qiluvchi golni kiritdi.
- Shu bilan birga, "Kyoln" o'z uyida "Borussiya M"ni 2:1 hisobida mag'lub etdi, "Borussiya M" esa hali ham ochko ololmay 18-o'rinda qolmoqda.
Germaniya Bundesligasida 5-tur bellashuvlari nihoyasiga yetdi. Turning markaziy voqeasi sifatida «Frayburg» klubining murosasiz irodasi va turnir jadvalining eng yuqori pog‘onasini egallab olishini ko‘rsatish mumkin. Maydonda bir kishi kam bo‘lib qolganiga qaramay, jamoa «Shalke» ustidan 2:1 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Shuningdek, turning yana bir qiziqarli bahsida «Kyoln» o‘z maydonida og‘ir damlarni boshdan kechirayotgan Menxengladbaxning «Borussiya» klubini mag‘lubiyatga uchratdi.
«Frayburg»ning dramatik g‘alabasi: Qizil kartochka va 85-daqiqadagi gol
«Frayburg» maydonida kechgan bellashuvda tomonlar muxlislarga haqiqiy kurash va drama namoyish etishdi:
Tezkor gollar almashinuvi: 10-daqiqadayoq Maksimilian Eggeshtayn mezbonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 30-daqiqada Kenan Karaman muvozanatni tiklab, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;
Chetlatish va sinov: 64-daqiqada «Frayburg» a’zosi Suzuki qizil kartochka olib maydondan chetlatildi va mezbonlar uchrashuvning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazishga majbur bo‘ldi;
Gotoning hal qiluvchi zarbasi: Son jihatdan ozchilikda qolishiga qaramay taslim bo‘lmagan maydon egalari 85-daqiqada Kento Gotoning aniq zarbasi evaziga g‘alaba to‘pini kiritishdi (2:1);
Turnir jadvalidagi sakrash: Ushbu g‘alabadan so‘ng o‘z ochkolarini 13 taga yetkazgan «Frayburg» Bundesliganing yakkapeshqadamiga aylandi. Mag‘lubiyatga uchragan «Shalke» esa 5 ochko bilan 13-o‘rinda qolmoqda.
«Kyoln» uyida ishonchli o‘ynadi, «Borussiya M» chuqur inqirozda
Turning yana bir to‘qnashuvida autsayderga aylanib qolgan Menxengladbax jamoasi navbatdagi zarbani qabul qilib oldi:
2:1 hisobidagi g‘alaba: «Kyoln» safida 26-daqiqada Yohanesson hamda 67-daqiqada Al Mala kiritgan to‘plarga mehmonlar atigi bir bor (39-daqiqada Jo Skalli) javob qaytara olishdi;
Autsayderning ochkosiz seriyasi: 5 ta turdan so‘ng 7 ochko to‘plagan «Kyoln» jadvalning 10-pog‘onasiga joylashdi. Mavsum boshidan buyon birorta ham ochko jamg‘ara olmagan (0 ochko) «Borussiya M» esa musobaqaning eng so‘nggi — 18-o‘rnida qolmoqda.
Bundesliganing 5-turi kutilmagan natijalarga boy bo‘lib, «Frayburg»ning kamchilikda turib erishgan g‘alabasi jamoaning joriy mavsumdagi yuqori maqsadlaridan dalolat bermoqda.
Izohlar 0
…