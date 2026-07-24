Borussiya Dortmund Said El Mala uchun taklif yubordi: Kelishuv amalga oshmadi

·32·Sport
Borussiya Dortmund Said El Mala uchun taklif yubordi: Kelishuv amalga oshmadi

Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi Kyoln jamoasining iqtidorli hujumchisi Said El Mala transferi boʻyicha rasmiy taklif bilan chiqdi. Biroq, dortmundliklarning ilk urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Sky Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Kyoln rahbariyati taklif etilgan summani oʻz futbolchisining bozor qiymatidan ancha past deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Borussiya Dortmund 19 yoshli futbolchi uchun jami 42 million yevro taklif qilgan. Ushbu paket 26 million yevro miqdoridagi kafolatlangan toʻlov, 8 million yevro oson erishiladigan bonuslar va yana 8 million yevro qiyinroq shartlar bajarilganda toʻlanadigan qoʻshimcha mablagʻlarni oʻz ichiga olgan edi. Ammo Kyoln bu taklifni koʻrib chiqmasdanoq rad etdi.

Brentford bilan boʻlgan muvaffaqiyatsiz kelishuv

Kyoln klubining bunday qatʼiy pozitsiyasi bejiz emas. Avvalroq Angliyaning Brentford klubi Said El Mala uchun 50 million yevro (45 mln kafolatlangan va 5 mln bonus) toʻlashga tayyorligini bildirgan va tomonlar oʻzaro kelishuvga ham erishgan edi. Biroq, transfer soʻnggi pallada futbolchining onasi va maslahatchisi yakuniy ruxsatni bermagani sababli amalga oshmay qolgan.

Hozirda Kyoln oʻz yulduzini aynan Brentford taklif qilgan summadan kamiga qoʻyib yubormoqchi emas. Borussiya Dortmund esa transfer bozorida raqobatbardosh boʻlish uchun oʻz taklifini sezilarli darajada oshirishi talab etiladi. Aks holda, Bundesliga vitse-chempionlari yosh iqtidor egasini qoʻlga kirita olmasliklari mumkin.

Kyoln bosh murabbiyi Rene Wagner transfer atrofidagi gap-soʻzlar Said El Malaning mashgʻulotlardagi kayfiyatiga taʼsir qilmaganini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, futbolchi oʻzini professional darajada tutmoqda va har bir oʻyinda bor kuchini ishga solmoqda. "U har kuni oʻzini jamoaning toʻlaqonli aʼzosi sifatida koʻrsatmoqda va xayoli boshqa joyda ekanligini bildirmayapti", — deydi Rene Wagner.

Shunga qaramay, klub sport direktori Thomas Kessler muzokaralar uchun eshiklar ochiqligiga ishora qilgan. Uning soʻzlariga koʻra, agar taklif qilingan summa klub kutgan darajaga yaqinlashsa, rahbariyat muzokaralar stoliga oʻtirishi mumkin. Hozircha Said El Mala Kyoln safida qolmoqda, ammo transfer oynasi yakunigacha vaziyat oʻzgarishi ehtimoli yuqori.

Borussiya DortmundKyolnSaid El MalaTransferBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi