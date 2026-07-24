Borussiya Dortmund Said El Mala uchun taklif yubordi: Kelishuv amalga oshmadi
Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi Kyoln jamoasining iqtidorli hujumchisi Said El Mala transferi boʻyicha rasmiy taklif bilan chiqdi. Biroq, dortmundliklarning ilk urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Sky Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Kyoln rahbariyati taklif etilgan summani oʻz futbolchisining bozor qiymatidan ancha past deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Borussiya Dortmund 19 yoshli futbolchi uchun jami 42 million yevro taklif qilgan. Ushbu paket 26 million yevro miqdoridagi kafolatlangan toʻlov, 8 million yevro oson erishiladigan bonuslar va yana 8 million yevro qiyinroq shartlar bajarilganda toʻlanadigan qoʻshimcha mablagʻlarni oʻz ichiga olgan edi. Ammo Kyoln bu taklifni koʻrib chiqmasdanoq rad etdi.
Brentford bilan boʻlgan muvaffaqiyatsiz kelishuvKyoln klubining bunday qatʼiy pozitsiyasi bejiz emas. Avvalroq Angliyaning Brentford klubi Said El Mala uchun 50 million yevro (45 mln kafolatlangan va 5 mln bonus) toʻlashga tayyorligini bildirgan va tomonlar oʻzaro kelishuvga ham erishgan edi. Biroq, transfer soʻnggi pallada futbolchining onasi va maslahatchisi yakuniy ruxsatni bermagani sababli amalga oshmay qolgan.
Hozirda Kyoln oʻz yulduzini aynan Brentford taklif qilgan summadan kamiga qoʻyib yubormoqchi emas. Borussiya Dortmund esa transfer bozorida raqobatbardosh boʻlish uchun oʻz taklifini sezilarli darajada oshirishi talab etiladi. Aks holda, Bundesliga vitse-chempionlari yosh iqtidor egasini qoʻlga kirita olmasliklari mumkin.
Kyoln bosh murabbiyi Rene Wagner transfer atrofidagi gap-soʻzlar Said El Malaning mashgʻulotlardagi kayfiyatiga taʼsir qilmaganini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, futbolchi oʻzini professional darajada tutmoqda va har bir oʻyinda bor kuchini ishga solmoqda. "U har kuni oʻzini jamoaning toʻlaqonli aʼzosi sifatida koʻrsatmoqda va xayoli boshqa joyda ekanligini bildirmayapti", — deydi Rene Wagner.
Shunga qaramay, klub sport direktori Thomas Kessler muzokaralar uchun eshiklar ochiqligiga ishora qilgan. Uning soʻzlariga koʻra, agar taklif qilingan summa klub kutgan darajaga yaqinlashsa, rahbariyat muzokaralar stoliga oʻtirishi mumkin. Hozircha Said El Mala Kyoln safida qolmoqda, ammo transfer oynasi yakunigacha vaziyat oʻzgarishi ehtimoli yuqori.
…