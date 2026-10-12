“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu o‘zini futbol tarixidagi eng universal o‘yinchi deb atadi, biroq Messi, Pele yoki Maradona kabi futbolchilarni tanlashni shaxsiy did masalasi deb hisoblaydi.
- Bu bayonotlar Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan yuz bergan keskin mojaro ortidan yangragani jamoatchilik e’tiborini yanada kuchaytirdi.
- Ronaldu avvalgi va’dalarni buzganlikda ayblab, termani tark etgan edi.
Portugaliya milliy jamoasi sardori va Saudiya Arabistonining «An Nasr» klubi hujumchisi Krishtianu Ronaldu futbol tarixidagi eng yaxshi o‘yinchi maqomi va raqiblari bilan taqqoslashlarga oid navbatdagi jarangdor fikrlarini bildirdi. CNN Portugal telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida 41 yoshli yulduz boshqa afsonalarning mahoratini hurmat qilishini, biroq maydondagi ko‘p qirralilik jihatidan o‘ziga teng keladigan futbolchi yo‘qligini ta’kidladi.
Bundan tashqari, ushbu bayonotlar futbolchining Portugaliya milliy jamoasida bosh murabbiy bilan yuz bergan keskin mojarosi ortidan yangragani sabab jamoatchilik e’tiborini yanada kuchli tortdi.
«Bu did masalasi, ammo haqiqatni tan olish kerak»
Ronaldu futbol tarixidagi buyuk nomlar bilan solishtirishlarga o‘z munosabatini ochiq bayon etdi:
Raqiblarga hurmat: «Agar kimdir Messi, Pele yoki Maradonaga ustunlik bersa, bu — shaxsiy did masalasi. Men har kimning tanlovini hurmat qilaman», — dedi Krishtianu;
O‘z ustunligi haqida: «Biroq Krishtianu Ronaldu universal futbolchi emas, deb aytish — bu mutlaqo yolg‘on. Men futbol tarixidagi eng universal o‘yinchiman».
Milliy jamoadagi keskinlik: Jorje Jezush bilan nizo
Ronalduning intervyusi Portugaliya terma jamoasi atrofidagi jiddiy tushunmovchiliklar kuchaygan bir vaqtga to‘g‘ri keldi:
Zaxiradagi kutilmagan holat: 27 sentyabr kuni UYEFA Millatlar ligasi doirasida Norvegiyaga qarshi kechgan bahsda Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezush Krishtianuni qizishib olish (razminka)ga yuborgan, ammo yakunda uni maydonga tushirmagan edi;
Lagerni tark etish: Oradan uch kun o‘tib, ya’ni 30 sentyabrda forvard milliy terma ixtiyorini tark etdi;
Ochiq ayblovlar: 6 oktyabr kuni futbolchi maxsus bayonot chiqarib, termani tark etish sabablarini ochiqladi hamda bosh murabbiy Jorje Jezushni avval berilgan va’dalarni buzganlikda aybladi.
O‘z kuchiga bo‘lgan ishonchi bilan ajralib turuvchi yulduzning ushbu bayonotlari uning milliy jamoadagi keyingi taqdiri qanday kechishi borasidagi savollarni yanada ko‘paytirmoqda.
Izohlar 0
…