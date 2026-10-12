“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi

·3·Sport
“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu o‘zini futbol tarixidagi eng universal o‘yinchi deb atadi, biroq Messi, Pele yoki Maradona kabi futbolchilarni tanlashni shaxsiy did masalasi deb hisoblaydi.
  • Bu bayonotlar Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan yuz bergan keskin mojaro ortidan yangragani jamoatchilik e’tiborini yanada kuchaytirdi.
  • Ronaldu avvalgi va’dalarni buzganlikda ayblab, termani tark etgan edi.

Portugaliya milliy jamoasi sardori va Saudiya Arabistonining «An Nasr» klubi hujumchisi Krishtianu Ronaldu futbol tarixidagi eng yaxshi o‘yinchi maqomi va raqiblari bilan taqqoslashlarga oid navbatdagi jarangdor fikrlarini bildirdi. CNN Portugal telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida 41 yoshli yulduz boshqa afsonalarning mahoratini hurmat qilishini, biroq maydondagi ko‘p qirralilik jihatidan o‘ziga teng keladigan futbolchi yo‘qligini ta’kidladi.

Bundan tashqari, ushbu bayonotlar futbolchining Portugaliya milliy jamoasida bosh murabbiy bilan yuz bergan keskin mojarosi ortidan yangragani sabab jamoatchilik e’tiborini yanada kuchli tortdi.

«Bu did masalasi, ammo haqiqatni tan olish kerak»

Ronaldu futbol tarixidagi buyuk nomlar bilan solishtirishlarga o‘z munosabatini ochiq bayon etdi:

  • Raqiblarga hurmat: «Agar kimdir Messi, Pele yoki Maradonaga ustunlik bersa, bu — shaxsiy did masalasi. Men har kimning tanlovini hurmat qilaman», — dedi Krishtianu;

  • O‘z ustunligi haqida: «Biroq Krishtianu Ronaldu universal futbolchi emas, deb aytish — bu mutlaqo yolg‘on. Men futbol tarixidagi eng universal o‘yinchiman».

Milliy jamoadagi keskinlik: Jorje Jezush bilan nizo

Ronalduning intervyusi Portugaliya terma jamoasi atrofidagi jiddiy tushunmovchiliklar kuchaygan bir vaqtga to‘g‘ri keldi:

  • Zaxiradagi kutilmagan holat: 27 sentyabr kuni UYEFA Millatlar ligasi doirasida Norvegiyaga qarshi kechgan bahsda Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezush Krishtianuni qizishib olish (razminka)ga yuborgan, ammo yakunda uni maydonga tushirmagan edi;

  • Lagerni tark etish: Oradan uch kun o‘tib, ya’ni 30 sentyabrda forvard milliy terma ixtiyorini tark etdi;

  • Ochiq ayblovlar: 6 oktyabr kuni futbolchi maxsus bayonot chiqarib, termani tark etish sabablarini ochiqladi hamda bosh murabbiy Jorje Jezushni avval berilgan va’dalarni buzganlikda aybladi.

O‘z kuchiga bo‘lgan ishonchi bilan ajralib turuvchi yulduzning ushbu bayonotlari uning milliy jamoadagi keyingi taqdiri qanday kechishi borasidagi savollarni yanada ko‘paytirmoqda.

Krishtianu RonalduAn-NasrPortugaliya milliy jamoasiJorje Jezush
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroga ochiq munosabat bildirdiLuka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroga ochiq munosabat bildirdi7 oktabr 20:11Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?7 oktabr 13:001000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin4 oktabr 21:28Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...3 oktabr 09:17Ular o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlariUlar o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlari2 oktabr 22:19"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi1 oktabr 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi