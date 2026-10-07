Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?

·42·Sport
Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan janjaldan so‘ng «An-Nasr» klubiga qaytdi.
  • «An-Nasr» bosh murabbiyi Anje Postekoglu Krishtianu Ronalduning ruhiy va jismoniy holati a’lo ekanligini ta’kidladi.
  • Postekoglu murabbiylik etikasi sababli terma jamoa ichki ishlariga aralashmasligini bildirdi.

Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan keskin mojaro ortidan terma lagerini tark etgan Krishtianu Ronaldu yana Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi ixtiyoriga qaytdi. Jahon futboli afsonasining ruhiy holati va klubdagi kelajagi ko‘plab savollarni keltirib chiqarayotgan bir paytda, Riyod klubining yangi bosh murabbiyi Anje Postekoglu matbuot qarshisiga chiqib, 41 yoshli yulduzning ayni damdagi holati haqida ochiq gapirdi.

«An-Nasr» Saudiya Pro-ligasining 8-turi doirasida «Al-Diriya»ga qarshi o‘yinga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan bir vaqtda, bosh murabbiyning mazkur chiqishi muxlislar xavotirini sezilarli darajada pasaytirdi.

«Eng muhimi — uning holati a’lo»: Postekogluning qat’iy javobi

Gretsiyalik-avstraliyalik tajribali mutaxassis Ronaldu atrofida avj olgan bahs-munozaralarga e’tibor qaratmasdan, bor diqqatni maydondagi ishga qaratmoqda:

  • To‘liq jismoniy va ruhiy shaylik: «Ronaldu juda yaxshi holatda qaytdi. U ham ruhiy, ham jismoniy jihatdan to‘liq tayyor. Biz uchun eng muhimi aynan mana shu», — deya ishonch bilan ta’kidladi «An-Nasr» ustozi;

  • Murabbiylik etikasi va chegaralar: Postekoglu termadagi shov-shuvlarga nega to‘xtalmasligini diplomatik tarzda izohladi: «Men ham terma jamoalarda ishlagan paytimda klub murabbiylarining milliy jamoa ichki ishlariga izoh berishini yoqtirmasdim. Shuning uchun bu vaziyatga aralashmayman».

Murabbiy tajribasi: Nima uchun Postekoglu vaziyatni yaxshi tushunadi?

Anje Postekogluning bunday sovuqqon va xolis munosabati uning boy murabbiylik faoliyati bilan bevosita bog‘liq:

  • Xalqaro tajriba: Postekoglu 2013–2017 yillar davomida Avstraliya milliy terma jamoasini muvaffaqiyatli boshqarib, qit’a chempioniga aylangan va terma ichkarisidagi bosim qanday bo‘lishini juda yaxshi biladi;

  • Yangi era: U 2026 yilning yozidan buyon «An-Nasr» boshqaruvini o‘z qo‘liga olgan bo‘lib, Krishtianu Ronaldu bilan mukammal ishonchga asoslangan munosabat o‘rnatishga erishmoqda.

Ronalduning bayonoti va oldindagi sinov

Eslatib o‘tamiz, bir necha kun avval Krishtianu Ronaldu keng ko‘lamli rasmiy bayonot berib, 72 yoshli Jorje Jezush o‘yin daqiqalari va jamoadagi rol bo‘yicha berilgan va’dalarni bir necha bor buzganini ochiq tanqid qilgan edi. Ushbu mojarodan so‘ng lagerdan ketgan hujumchi endi bor e’tiborini «An-Nasr»ning ichki chempionatdagi chempionlik kurashiga qaratadi.

«Al-Diriya»ga qarshi kutilayotgan navbatdagi bahs Ronalduning milliy jamoadagi zarbadan so‘ng yashil maydonda qay tarzda javob qaytarishini ko‘rsatib beruvchi o‘ziga xos benefisga aylanishi kutilmoqda.

Krishtianu RonalduAn-NasrAnje PostekogluPortugaliya milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin1 oktabr 11:57Matbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdiMatbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdi16 sentabr 19:30Luka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroga ochiq munosabat bildirdiLuka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroga ochiq munosabat bildirdiBugun 20:11Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?Bugun 13:00Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiRonaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiBugun 07:15Krishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdiKrishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdiBugun 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?