Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan janjaldan so‘ng «An-Nasr» klubiga qaytdi.
- «An-Nasr» bosh murabbiyi Anje Postekoglu Krishtianu Ronalduning ruhiy va jismoniy holati a’lo ekanligini ta’kidladi.
- Postekoglu murabbiylik etikasi sababli terma jamoa ichki ishlariga aralashmasligini bildirdi.
Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan keskin mojaro ortidan terma lagerini tark etgan Krishtianu Ronaldu yana Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi ixtiyoriga qaytdi. Jahon futboli afsonasining ruhiy holati va klubdagi kelajagi ko‘plab savollarni keltirib chiqarayotgan bir paytda, Riyod klubining yangi bosh murabbiyi Anje Postekoglu matbuot qarshisiga chiqib, 41 yoshli yulduzning ayni damdagi holati haqida ochiq gapirdi.
«An-Nasr» Saudiya Pro-ligasining 8-turi doirasida «Al-Diriya»ga qarshi o‘yinga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan bir vaqtda, bosh murabbiyning mazkur chiqishi muxlislar xavotirini sezilarli darajada pasaytirdi.
«Eng muhimi — uning holati a’lo»: Postekogluning qat’iy javobi
Gretsiyalik-avstraliyalik tajribali mutaxassis Ronaldu atrofida avj olgan bahs-munozaralarga e’tibor qaratmasdan, bor diqqatni maydondagi ishga qaratmoqda:
To‘liq jismoniy va ruhiy shaylik: «Ronaldu juda yaxshi holatda qaytdi. U ham ruhiy, ham jismoniy jihatdan to‘liq tayyor. Biz uchun eng muhimi aynan mana shu», — deya ishonch bilan ta’kidladi «An-Nasr» ustozi;
Murabbiylik etikasi va chegaralar: Postekoglu termadagi shov-shuvlarga nega to‘xtalmasligini diplomatik tarzda izohladi: «Men ham terma jamoalarda ishlagan paytimda klub murabbiylarining milliy jamoa ichki ishlariga izoh berishini yoqtirmasdim. Shuning uchun bu vaziyatga aralashmayman».
Murabbiy tajribasi: Nima uchun Postekoglu vaziyatni yaxshi tushunadi?
Anje Postekogluning bunday sovuqqon va xolis munosabati uning boy murabbiylik faoliyati bilan bevosita bog‘liq:
Xalqaro tajriba: Postekoglu 2013–2017 yillar davomida Avstraliya milliy terma jamoasini muvaffaqiyatli boshqarib, qit’a chempioniga aylangan va terma ichkarisidagi bosim qanday bo‘lishini juda yaxshi biladi;
Yangi era: U 2026 yilning yozidan buyon «An-Nasr» boshqaruvini o‘z qo‘liga olgan bo‘lib, Krishtianu Ronaldu bilan mukammal ishonchga asoslangan munosabat o‘rnatishga erishmoqda.
Ronalduning bayonoti va oldindagi sinov
Eslatib o‘tamiz, bir necha kun avval Krishtianu Ronaldu keng ko‘lamli rasmiy bayonot berib, 72 yoshli Jorje Jezush o‘yin daqiqalari va jamoadagi rol bo‘yicha berilgan va’dalarni bir necha bor buzganini ochiq tanqid qilgan edi. Ushbu mojarodan so‘ng lagerdan ketgan hujumchi endi bor e’tiborini «An-Nasr»ning ichki chempionatdagi chempionlik kurashiga qaratadi.
«Al-Diriya»ga qarshi kutilayotgan navbatdagi bahs Ronalduning milliy jamoadagi zarbadan so‘ng yashil maydonda qay tarzda javob qaytarishini ko‘rsatib beruvchi o‘ziga xos benefisga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…