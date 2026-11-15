Bosh murabbiydan kutilmagan tanqid: Jorje Jezush Daniyaga qarshi o‘yindan keyin nima dedi?

1 daqiqa o'qish49
Bosh murabbiydan kutilmagan tanqid: Jorje Jezush Daniyaga qarshi o‘yindan keyin nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya milliy jamoasi UYEFA Millatlar ligasi doirasida Daniya terma jamoasidan 1:4 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
  • Bosh murabbiy Jorje Jezush jamoaning himoyadagi xatolari va markazda ustunlikni boy berganini tan olib, ayniqsa Joau Feliksning o‘yinidan noroziligini bildirdi.
  • Mag‘lubiyatga qaramay, murabbiy guruhdan chiqish vazifasi hali hamon asosiy maqsad bo‘lib qolayotganini ta’kidladi.

UYEFA Millatlar ligasi doirasida o‘z maydonida Daniya terma jamoasidan kutilmaganda 1:4 hisobida mag‘lubiyatga uchragan Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush uchrashuv natijasi bo‘yicha o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Mezbonlarning o‘yini ko‘plab tanqidlarga sabab bo‘lganidan so‘ng, murabbiy muxlislar va OAV savollariga ochiq javob berdi.

Himoyadagi xatolar va raqibning ustunligi

RTP nashriga intervyu bergan Jorje Jezush jamoa o‘z oldiga qo‘yilgan vazifalarni bajara olmaganini va ayniqsa himoya chizig‘ida jiddiy muammolar kuzatilganini tan oldi.

«Himoyada safardagi o‘yindagidek kuchli bo‘la olmadik. Ayniqsa, ikkinchi bo‘limda raqib hujumlarini to‘xtata olmadik. O‘yinimizni kuchaytiramiz deb o‘ylagandim, ammo bunday bo‘lmadi. Daniya bizdan ancha kuchli va ustun edi», — dedi bosh murabbiy.

Shuningdek, murabbiy taktik jihatdan ba’zi kamchiliklar kuzatilganini ta’kidlab, Joau Feliksning harakatlariga alohida to‘xtalib o‘tdi: «Joau Feliks chiziqlar orasida samarali harakat qila olmadi. Shu sabab markazda ustunlikka erishmadik».

Uchrashuv tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar

Match hisobi

Portugaliya — Daniya 1:4

Baho bergan shaxs

Jorje Jezush (Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi)

Asosiy muammolar

Himoyadagi xatolar, markazda ustunlikning boy berilishi

Oldindagi maqsad

Guruhdan chiqish masalasini to‘liq hal qilish

Guruhdagi vaziyat va Ronaldu haqida

Mag‘lubiyat jamoaning keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini biroz murakkablashtirganiga qaramay, Jezush hali hamon oldinda asosiy vazifa turganini ta’kidladi:

«Agar keyingi bosqichga chiqishni kafolatlaganimizda, Kardiffda boshqa futbolchilarga imkoniyat berardim. Hozir esa asosiy maqsad — guruhdan chiqish».

Shu bilan birga, murabbiy mag‘lubiyat futbolchilarning ruhiyatiga salbiy ta’sir qilishini qayd etib, shuningdek, Krishtianu Ronalduni taqdirlash marosimiga ham to‘xtalib o‘tdi: «Krishtianu milliy jamoa va Portugaliya uchun qilgan ishlari bilan bunga munosib».

Sizningcha, Jorje Jezush boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi yo‘l qo‘yilgan xatolarni to‘g‘rilab, olg‘a intila oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari