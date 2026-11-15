Bosh murabbiydan kutilmagan tanqid: Jorje Jezush Daniyaga qarshi o‘yindan keyin nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya milliy jamoasi UYEFA Millatlar ligasi doirasida Daniya terma jamoasidan 1:4 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
- Bosh murabbiy Jorje Jezush jamoaning himoyadagi xatolari va markazda ustunlikni boy berganini tan olib, ayniqsa Joau Feliksning o‘yinidan noroziligini bildirdi.
- Mag‘lubiyatga qaramay, murabbiy guruhdan chiqish vazifasi hali hamon asosiy maqsad bo‘lib qolayotganini ta’kidladi.
UYEFA Millatlar ligasi doirasida o‘z maydonida Daniya terma jamoasidan kutilmaganda 1:4 hisobida mag‘lubiyatga uchragan Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush uchrashuv natijasi bo‘yicha o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Mezbonlarning o‘yini ko‘plab tanqidlarga sabab bo‘lganidan so‘ng, murabbiy muxlislar va OAV savollariga ochiq javob berdi.
Himoyadagi xatolar va raqibning ustunligi
RTP nashriga intervyu bergan Jorje Jezush jamoa o‘z oldiga qo‘yilgan vazifalarni bajara olmaganini va ayniqsa himoya chizig‘ida jiddiy muammolar kuzatilganini tan oldi.
«Himoyada safardagi o‘yindagidek kuchli bo‘la olmadik. Ayniqsa, ikkinchi bo‘limda raqib hujumlarini to‘xtata olmadik. O‘yinimizni kuchaytiramiz deb o‘ylagandim, ammo bunday bo‘lmadi. Daniya bizdan ancha kuchli va ustun edi», — dedi bosh murabbiy.
Shuningdek, murabbiy taktik jihatdan ba’zi kamchiliklar kuzatilganini ta’kidlab, Joau Feliksning harakatlariga alohida to‘xtalib o‘tdi: «Joau Feliks chiziqlar orasida samarali harakat qila olmadi. Shu sabab markazda ustunlikka erishmadik».
Uchrashuv tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar
Match hisobi
Portugaliya — Daniya 1:4
Baho bergan shaxs
Jorje Jezush (Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi)
Asosiy muammolar
Himoyadagi xatolar, markazda ustunlikning boy berilishi
Oldindagi maqsad
Guruhdan chiqish masalasini to‘liq hal qilish
Guruhdagi vaziyat va Ronaldu haqida
Mag‘lubiyat jamoaning keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini biroz murakkablashtirganiga qaramay, Jezush hali hamon oldinda asosiy vazifa turganini ta’kidladi:
«Agar keyingi bosqichga chiqishni kafolatlaganimizda, Kardiffda boshqa futbolchilarga imkoniyat berardim. Hozir esa asosiy maqsad — guruhdan chiqish».
Shu bilan birga, murabbiy mag‘lubiyat futbolchilarning ruhiyatiga salbiy ta’sir qilishini qayd etib, shuningdek, Krishtianu Ronalduni taqdirlash marosimiga ham to‘xtalib o‘tdi: «Krishtianu milliy jamoa va Portugaliya uchun qilgan ishlari bilan bunga munosib».
Sizningcha, Jorje Jezush boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi yo‘l qo‘yilgan xatolarni to‘g‘rilab, olg‘a intila oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…