Luka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroga ochiq munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Luka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi vaziyatni sharmandagarchilik deb atab, portugal futboli mutasaddilarini tanqid qildi.
- Modrichning fikricha, Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasining tarixidagi eng buyuk o‘yinchisi sifatida katta xayrlashuvga loyiq.
- Bu bayonot Ronaldu bosh murabbiy Jorje Jezush bilan kelishmovchiliklar sabab terma jamoani tark etganidan so‘ng yangradi.
Portugaliya milliy jamoasi ixtiyorini shov-shuvli tarzda tark etgan va bosh murabbiy Jorje Jezushni va’dani buzishda ayblagan Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaro xalqaro futbol jamoatchiligida kuchli rezonans uyg‘otmoqda. «Oltin to‘p» sohibi, Xorvatiya terma jamoasi sardori Luka Modrich Madridning «Real» klubidagi sobiq jamoadoshini keskin himoya qilib, portugal futboli mutasaddilarini ochiq tanqid ostiga oldi.
Mashhur Madrid Xtra resursi xorvatiyalik pleymeykerning 41 yoshli sardor boshidan kechirayotgan vaziyat yuzasidan bildirgan ehtirosli va qat’iy bayonotini e’lon qildi.
«Krishtianu buyuk xayrlashuvga loyiq»: Modrichning keskin fikrlari
Luka Modrich 6 oktyabr kuni Ronaldu tomonidan berilgan og‘ir bayonotdan so‘ng, Portugaliya terma jamoasida yuzaga kelgan ahvolni nomaqbul deb atadi:
Ochiq va keskin baho: «Bo‘layotgan ishlar — sharmandagarchilik! Krishtianu hozirgi vaziyatda haqiqiy qarorga loyiq, xoh u milliy jamoadagi faoliyatini davom ettirsin, xoh munosib xayrlashsin», — deya ta’kidladi xorvatiyalik sardor;
Mutlaq ehtirom talabi: «U katta vidolashuvga loyiq futbolchi. U — Portugaliya milliy jamoasining tarixidagi eng buyuk o‘yinchisidir».
Nizo ildizi: 18 yillik sukunat va buzilgan va’da
Eslatib o‘tamiz, Krishtianu Ronalduning terma jamoa qarorgohini tark etishiga bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan ziddiyat sabab bo‘lgan edi:
Zaxirada qoldirilgan afsona: U Millatlar ligasi doirasidagi Norvegiyaga qarshi bahsda 18 yil ichida ilk bor Portugaliyaning rasmiy o‘yinini to‘liq zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazgan;
Bosh murabbiy bilan to‘qnashuv: Ronaldu o‘z murojaatida 72 yoshli Jezush tomonidan berilgan so‘zlar va o‘yin daqiqalari bo‘yicha va’dalar buzilganini bildirib, 30 sentyabr kuni lagerdan chiqib ketgandi;
Hissiyotlar to‘lqini: 6 oktyabrdagi chiqishida forvard termadagi voqealarning ichki tafsilotlarini oshkor etib, har qanday oqibat va jazoga tayyorligini qayd etdi.
Luka Modrichning bu chiqishi Ronalduning nafaqat muxlislar, balki jahon futboli elitasi orasida ham ulkan obro‘ va dastakka ega ekanini ko‘rsatib, Jorje Jezush va Portugaliya futbol federatsiyasiga nisbatan bosimni yanada kuchaytirmoqda.
Izohlar 0
…