Luka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroga ochiq munosabat bildirdi

·59·Sport
Luka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroga ochiq munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Luka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi vaziyatni sharmandagarchilik deb atab, portugal futboli mutasaddilarini tanqid qildi.
  • Modrichning fikricha, Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasining tarixidagi eng buyuk o‘yinchisi sifatida katta xayrlashuvga loyiq.
  • Bu bayonot Ronaldu bosh murabbiy Jorje Jezush bilan kelishmovchiliklar sabab terma jamoani tark etganidan so‘ng yangradi.

Portugaliya milliy jamoasi ixtiyorini shov-shuvli tarzda tark etgan va bosh murabbiy Jorje Jezushni va’dani buzishda ayblagan Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaro xalqaro futbol jamoatchiligida kuchli rezonans uyg‘otmoqda. «Oltin to‘p» sohibi, Xorvatiya terma jamoasi sardori Luka Modrich Madridning «Real» klubidagi sobiq jamoadoshini keskin himoya qilib, portugal futboli mutasaddilarini ochiq tanqid ostiga oldi.

Mashhur Madrid Xtra resursi xorvatiyalik pleymeykerning 41 yoshli sardor boshidan kechirayotgan vaziyat yuzasidan bildirgan ehtirosli va qat’iy bayonotini e’lon qildi.

«Krishtianu buyuk xayrlashuvga loyiq»: Modrichning keskin fikrlari

Luka Modrich 6 oktyabr kuni Ronaldu tomonidan berilgan og‘ir bayonotdan so‘ng, Portugaliya terma jamoasida yuzaga kelgan ahvolni nomaqbul deb atadi:

  • Ochiq va keskin baho: «Bo‘layotgan ishlar — sharmandagarchilik! Krishtianu hozirgi vaziyatda haqiqiy qarorga loyiq, xoh u milliy jamoadagi faoliyatini davom ettirsin, xoh munosib xayrlashsin», — deya ta’kidladi xorvatiyalik sardor;

  • Mutlaq ehtirom talabi: «U katta vidolashuvga loyiq futbolchi. U — Portugaliya milliy jamoasining tarixidagi eng buyuk o‘yinchisidir».

Nizo ildizi: 18 yillik sukunat va buzilgan va’da

Eslatib o‘tamiz, Krishtianu Ronalduning terma jamoa qarorgohini tark etishiga bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan ziddiyat sabab bo‘lgan edi:

  • Zaxirada qoldirilgan afsona: U Millatlar ligasi doirasidagi Norvegiyaga qarshi bahsda 18 yil ichida ilk bor Portugaliyaning rasmiy o‘yinini to‘liq zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazgan;

  • Bosh murabbiy bilan to‘qnashuv: Ronaldu o‘z murojaatida 72 yoshli Jezush tomonidan berilgan so‘zlar va o‘yin daqiqalari bo‘yicha va’dalar buzilganini bildirib, 30 sentyabr kuni lagerdan chiqib ketgandi;

  • Hissiyotlar to‘lqini: 6 oktyabrdagi chiqishida forvard termadagi voqealarning ichki tafsilotlarini oshkor etib, har qanday oqibat va jazoga tayyorligini qayd etdi.

Luka Modrichning bu chiqishi Ronalduning nafaqat muxlislar, balki jahon futboli elitasi orasida ham ulkan obro‘ va dastakka ega ekanini ko‘rsatib, Jorje Jezush va Portugaliya futbol federatsiyasiga nisbatan bosimni yanada kuchaytirmoqda.

Krishtianu RonalduLuka ModrichJorje JezushPortugaliya milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?Bugun 13:001000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin4 oktabr 21:28Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...3 oktabr 09:17Ular o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlariUlar o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlari2 oktabr 22:19"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi1 oktabr 15:53«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi1 oktabr 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?