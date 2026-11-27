Joze Mourino Mbappe, Bellinghem va Vinisiusga qat’iy ogohlantirish berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joze Mourino Kilian Mbappe, Jud Bellinghem va Vinisius Junior kabi yulduz futbolchilarga jamoaviy manfaatlar individual maqsadlardan ustun turishini ma'lum qildi.
- Portugaliyalik murabbiy zaxirada qolishdan norozi bo'lgan har qanday o'yinchi o'z muammosini o'zi hal qilishi kerakligini ta'kidladi.
- Ayni paytda Madridning «Real» klubi 13 turdan so'ng 33 ochko bilan turnir jadvalida 2-o'rinni egallab turibdi.
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino jamoaning asosiy yulduzlari — Kilian Mbappe, Jud Bellinghem va Vinisius Juniorning saviyasi hamda jamoadagi ichki intizom borasida qat’iy pozitsiyasini bildirdi.
«Biz individual maqsadlarga emas, jamoaviy yutuqlarga e’tibor qaratamiz»
Portugaliyalik mutaxassis uch nafar hujumkor futbolchining darajasi teng ekanini e’tirof etar ekan, zaxirada qolishdan norozi bo‘ladigan har qanday o‘yinchiga nisbatan munosabatini ochiq bayon qildi:
«Mbappe, Bellinghem va Vinisius bir xil darajada. Ammo qachondir ulardan biri zaxira o‘rindig‘ida qolib, bundan norozi bo‘lsa, bu faqat uning muammosi. Biz individual maqsadlarga emas, jamoaviy yutuqlarga e’tibor qaratamiz», — deya Joze Mourinoning so‘zlarini keltiradi Madrid Xtra nashri.
La Ligadagi joriy vaziyat va «Real»ning navbatdagi uchrashuvi
Ispaniya chempionatining 13-turidan so‘ng madridliklar turnir jadvalida peshqadamni ta’qib etishda davom etmoqda:
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Turnir jadvalidagi o‘rni
2-o‘rin (13 turdan so‘ng 33 ochko)
Peshqadam bilan farq
«Barselona»dan 3 ochko ortda qolmoqda
Navbatdagi raqib va tur
«Alaves»ga qarshi La Liganing 14-tur bahsi (o‘z maydonida)
Uchrashuv boshlanish vaqti
28 noyabrdan 29 noyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da
Sizningcha, Joze Mourinoning yulduz futbolchilarga nisbatan bunday qattiqqo‘l yondashuvi «Real»ning kiyinish xonasidagi muhitni mustahkamlaydimi yoki ichki ziddiyatlarga sabab bo‘ladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya futboli hamda jahon sportidagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…