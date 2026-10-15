Husanov o‘ynagan bahsda “Siti”ning eng yaxshi va eng yomon futbolchilari kimlar bo‘ldi?

·132·Sport
Husanov o‘ynagan bahsda “Siti”ning eng yaxshi va eng yomon futbolchilari kimlar bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abduqodir Husanov Yevropa Chempionlar Ligasi doirasidagi "PSJ"ga qarshi o'yinda "Manchester Siti" safida 90 daqiqa harakat qilib, 6,8 ball bilan jamoadagi eng yaxshi himoyachi deb topildi.
  • Ushbu bahsda "Siti"
  • 2:4 hisobida mag'lub bo'ldi, Erling Holand 8,8 ball bilan jamoaning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi, darvozabon Janluiji Donnarumma esa 5,0 ball bilan eng yomon o'yinchi deb qayd etildi.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi 2-turidan o‘rin olgan markaziy bahsda «Manchester Siti» o‘z maydonida Fransiyaning «PSJ» klubiga 2:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur uchrashuvda «shaharliklar» safida to‘liq 90 daqiqa harakat qilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning harakatlari xalqaro tahlilchilar e’tiboridan chetda qolmadi.

Nufuzli statistik portal Flashscore ushbu dramatik qarama-qarshilik yakunlariga ko‘ra ikkala jamoa futbolchilarini baholab chiqdi.

Husanovning ko‘rsatkichi: Himoyachilar orasida yetakchi

O‘zbekistonlik 22 yoshli markaziy himoyachi mezbonlar tarkibida eng ishonchli harakat qilgan kam sonli futbolchilardan biri bo‘ldi:

  • Husanovning bali: Flashscore tahliliy portali Abduqodir Husanovning o‘yinini 6,8 ballga baholadi;

  • Jamoadoshlari bilan taqqoslaganda: Ushbu baho manchesterliklarning mudofaa vakillari orasidagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi. Husanov tajribali sheriklari — Ruben Diash (6,2) va Mark Gexini (6,7) ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Maydondagi to‘liq 90 daqiqa: Mareska o‘zbek futbolchisiga katta sinovda to‘liq ishonch bildirdi va u uchrashuvni boshidan oxirigacha almashtirishlarsiz o‘tkazdi.

Eng past va eng yuqori baholar: Donnarummaning qulashi va Holandning dubli

«Etihad»dagi bahsda «Manchester Siti» safida ko‘rsatkichlar keskin tafovutni ko‘rsatdi:

  • Uchrashuvning eng yomon o‘yinchisi: Mezbonlar posboni Janluiji Donnarumma o‘z darvozasidan 4 ta to‘p olib chiqib, jamoadagi eng past ballni oldi — 5,0 ball;

  • «Siti» yetakchisi: Maydon egalari safida 53- va 75-daqiqalarda ikki bor gol urib, dublga erishgan Erling Holand 8,8 ball bilan mezbonlar safidagi eng yaxshi futbolchi deb topildi;

  • Boshqa futbolchilar bahosi: Antuan Semeno — 7,2, Elliot Anderson — 6,6, Rayan Sherki va Mateush Nunesh — 6,4 ball qayd etdi;

  • PSJning g‘alaba to‘plari: Mehmonlar safida gollarni Dezire Due (13), Usmon Dembele (15), Vitinya (32) hamda Magnes Akliush (63) kiritdi.

«Shaharliklar»ning keyingi sinovi

Dastlabki ikki tur yakunlariga ko‘ra «Manchester Siti» hisobida 3 ochko qolmoqda va jamoa musobaqa jadvalining o‘rta qismiga tushib ketdi:

  • Keyingi raqib — AYEK: Mareska shogirdlari YECHL umumiy bosqichining 3-turini yana o‘z maydonida o‘tkazadi va Gretsiyaning «AYEK» klubini qabul qiladi;

  • Boshlanish vaqti: Ushbu uchrashuv Toshkent vaqti bilan 21 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da start olishi belgilangan.

Manchester SitiPSJAbdukodir HusanovFleshskor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?17 avgust 11:01Abduqodir Husanov «PSJ»ga qarshi o‘yinda necha ball oldi?Abduqodir Husanov «PSJ»ga qarshi o‘yinda necha ball oldi?Bugun 05:57«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?12 oktabr 08:27“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?10 oktabr 14:26Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi8 oktabr 07:11«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi2 oktabr 10:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...