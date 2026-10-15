Husanov o‘ynagan bahsda “Siti”ning eng yaxshi va eng yomon futbolchilari kimlar bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abduqodir Husanov Yevropa Chempionlar Ligasi doirasidagi "PSJ"ga qarshi o'yinda "Manchester Siti" safida 90 daqiqa harakat qilib, 6,8 ball bilan jamoadagi eng yaxshi himoyachi deb topildi.
- Ushbu bahsda "Siti"
- 2:4 hisobida mag'lub bo'ldi, Erling Holand 8,8 ball bilan jamoaning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi, darvozabon Janluiji Donnarumma esa 5,0 ball bilan eng yomon o'yinchi deb qayd etildi.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi 2-turidan o‘rin olgan markaziy bahsda «Manchester Siti» o‘z maydonida Fransiyaning «PSJ» klubiga 2:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur uchrashuvda «shaharliklar» safida to‘liq 90 daqiqa harakat qilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning harakatlari xalqaro tahlilchilar e’tiboridan chetda qolmadi.
Nufuzli statistik portal Flashscore ushbu dramatik qarama-qarshilik yakunlariga ko‘ra ikkala jamoa futbolchilarini baholab chiqdi.
Husanovning ko‘rsatkichi: Himoyachilar orasida yetakchi
O‘zbekistonlik 22 yoshli markaziy himoyachi mezbonlar tarkibida eng ishonchli harakat qilgan kam sonli futbolchilardan biri bo‘ldi:
Husanovning bali: Flashscore tahliliy portali Abduqodir Husanovning o‘yinini 6,8 ballga baholadi;
Jamoadoshlari bilan taqqoslaganda: Ushbu baho manchesterliklarning mudofaa vakillari orasidagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi. Husanov tajribali sheriklari — Ruben Diash (6,2) va Mark Gexini (6,7) ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi;
Maydondagi to‘liq 90 daqiqa: Mareska o‘zbek futbolchisiga katta sinovda to‘liq ishonch bildirdi va u uchrashuvni boshidan oxirigacha almashtirishlarsiz o‘tkazdi.
Eng past va eng yuqori baholar: Donnarummaning qulashi va Holandning dubli
«Etihad»dagi bahsda «Manchester Siti» safida ko‘rsatkichlar keskin tafovutni ko‘rsatdi:
Uchrashuvning eng yomon o‘yinchisi: Mezbonlar posboni Janluiji Donnarumma o‘z darvozasidan 4 ta to‘p olib chiqib, jamoadagi eng past ballni oldi — 5,0 ball;
«Siti» yetakchisi: Maydon egalari safida 53- va 75-daqiqalarda ikki bor gol urib, dublga erishgan Erling Holand 8,8 ball bilan mezbonlar safidagi eng yaxshi futbolchi deb topildi;
Boshqa futbolchilar bahosi: Antuan Semeno — 7,2, Elliot Anderson — 6,6, Rayan Sherki va Mateush Nunesh — 6,4 ball qayd etdi;
PSJning g‘alaba to‘plari: Mehmonlar safida gollarni Dezire Due (13), Usmon Dembele (15), Vitinya (32) hamda Magnes Akliush (63) kiritdi.
«Shaharliklar»ning keyingi sinovi
Dastlabki ikki tur yakunlariga ko‘ra «Manchester Siti» hisobida 3 ochko qolmoqda va jamoa musobaqa jadvalining o‘rta qismiga tushib ketdi:
Keyingi raqib — AYEK: Mareska shogirdlari YECHL umumiy bosqichining 3-turini yana o‘z maydonida o‘tkazadi va Gretsiyaning «AYEK» klubini qabul qiladi;
Boshlanish vaqti: Ushbu uchrashuv Toshkent vaqti bilan 21 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da start olishi belgilangan.
Izohlar 0
…