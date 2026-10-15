Abduqodir Husanov «PSJ»ga qarshi o‘yinda necha ball oldi?

·66·Sport
Abduqodir Husanov «PSJ»ga qarshi o‘yinda necha ball oldi?

15 oktyabr kuni Chempionlar ligasi doirasida «Manchester Siti» va «Pari Sen-Jermen» o‘rtasida uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Manchesterdagi «Etihad» stadionida o‘tgan bahsda mehmonlar 4:2 hisobida g‘alaba qozondi. O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov «Manchester Siti» tarkibida maydonga tushdi.

Skrinshotdagi futbolchilar baholariga ko‘ra, Abduqodir Husanovning o‘yini 6,1 ball bilan baholangan. U jamoasining himoya chizig‘ida harakat qildi. Uchrashuvda Erling Xoland «Manchester Siti» safida ikki marta gol urdi, «PSJ» esa raqib darvozasiga to‘rtta to‘p kiritdi.

Manchester SitiPari Sen-JermenAbdukodir HusanovChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?12 oktabr 08:27“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?10 oktabr 14:26Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi8 oktabr 07:11«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi2 oktabr 10:42“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi30 sentabr 20:27Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi26 sentabr 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...