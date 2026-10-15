Abduqodir Husanov «PSJ»ga qarshi o‘yinda necha ball oldi?
15 oktyabr kuni Chempionlar ligasi doirasida «Manchester Siti» va «Pari Sen-Jermen» o‘rtasida uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Manchesterdagi «Etihad» stadionida o‘tgan bahsda mehmonlar 4:2 hisobida g‘alaba qozondi. O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov «Manchester Siti» tarkibida maydonga tushdi.
Skrinshotdagi futbolchilar baholariga ko‘ra, Abduqodir Husanovning o‘yini 6,1 ball bilan baholangan. U jamoasining himoya chizig‘ida harakat qildi. Uchrashuvda Erling Xoland «Manchester Siti» safida ikki marta gol urdi, «PSJ» esa raqib darvozasiga to‘rtta to‘p kiritdi.
Izohlar 0
…