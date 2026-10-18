Lionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdi

·79·Sport
Lionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdi

MLS muntazam chempionatida «Inter Mayami» «Atlanta Yunayted»ga qarshi bahsda 3:1 hisobida oldinda bormoqda. Mehmonlar safida X. Bertereme birinchi bo‘limning 45-daqiqasida hisobni ochdi. Lionel Messi ikkinchi bo‘limda, 56 va 60-daqiqalarda ikki marta gol urib, jamoasining ustunligini oshirdi. «Atlanta Yunayted» F. Pikoning 89-daqiqada penaltidan urgan goli evaziga bitta to‘p qaytardi.

Uchrashuv statistikasida mezbonlar zarbalar soni bo‘yicha yaqqol ustun: «Atlanta Yunayted» 15 marta zarba bergan bo‘lsa, «Inter Mayami»da bu ko‘rsatkich 6 tani tashkil etdi. Biroq darvozaga aniq yo‘llangan zarbalarda mehmonlar 5:3 hisobida oldinda.

To‘p nazorati «Inter Mayami»da 59 foizni, «Atlanta Yunayted»da esa 41 foizni tashkil qilmoqda. Mehmonlar 554 ta pas amalga oshirib, 89 foiz aniqlikka erishgan. Mezbonlar 413 ta pas va 88 foiz aniqlik ko‘rsatkichini qayd etgan.

Lionel MessiInter MayamiMLS
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi15 oktabr 09:14Messidan dubl, Suaresdan ikki assist: «Inter Mayami» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdiMessidan dubl, Suaresdan ikki assist: «Inter Mayami» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun 09:18Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradiLondonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi12 oktabr 20:07«Inter Mayami» Messi va Suares gollari bilan g‘alaba qozondi«Inter Mayami» Messi va Suares gollari bilan g‘alaba qozondi11 oktabr 06:42Inter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldiInter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldi28 sentabr 13:19Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiMessi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdi8 oktabr 10:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...