Lionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdi
MLS muntazam chempionatida «Inter Mayami» «Atlanta Yunayted»ga qarshi bahsda 3:1 hisobida oldinda bormoqda. Mehmonlar safida X. Bertereme birinchi bo‘limning 45-daqiqasida hisobni ochdi. Lionel Messi ikkinchi bo‘limda, 56 va 60-daqiqalarda ikki marta gol urib, jamoasining ustunligini oshirdi. «Atlanta Yunayted» F. Pikoning 89-daqiqada penaltidan urgan goli evaziga bitta to‘p qaytardi.
Uchrashuv statistikasida mezbonlar zarbalar soni bo‘yicha yaqqol ustun: «Atlanta Yunayted» 15 marta zarba bergan bo‘lsa, «Inter Mayami»da bu ko‘rsatkich 6 tani tashkil etdi. Biroq darvozaga aniq yo‘llangan zarbalarda mehmonlar 5:3 hisobida oldinda.
To‘p nazorati «Inter Mayami»da 59 foizni, «Atlanta Yunayted»da esa 41 foizni tashkil qilmoqda. Mehmonlar 554 ta pas amalga oshirib, 89 foiz aniqlikka erishgan. Mezbonlar 413 ta pas va 88 foiz aniqlik ko‘rsatkichini qayd etgan.
Izohlar 0
…