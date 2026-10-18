«Orol» klubi muddatidan avval Proliga chempioni bo‘lib, Superligaga qaytdi

·69·Sport
«Orol» klubi muddatidan avval Proliga chempioni bo‘lib, Superligaga qaytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nukusning «Orol» klubi Proliganing 23-turida «Jayxun»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, musobaqa yakunlanishiga qadar muddatidan avval chempionlikni qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu g‘alaba bilan jamoa kelasi mavsum uchun Superliga yo‘llanmasini ta’minladi.
  • «Orol»
  • 2001 yildan buyon ilk bor O‘zbekistonning oliy futbol divizioniga qaytmoqda.

O‘zbekiston futbolida tarixiy va uzoq kutilgan voqelik yuz berdi. Proliganing 23-turi doirasida bo‘lib o‘tgan bellashuvda Nukusning «Orol» klubi o‘z maydonida «Jayxun» jamoasini 2:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.

Ushbu muhim g‘alaba evaziga nukusliklar o‘z hisobidagi ochkolar sonini 58 taga yetkazib, musobaqa yakunlanishiga qadar muddatidan avval Proliga chempionligini naqd qildi hamda kelasi mavsum uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri Superliga yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Avtogol va Krasnovning nuqtasi: Bahs qanday kechdi?

Uchrashuv mezbonlarning to‘liq nazorati va faol hujumlari ostida kechdi:

  • 17-daqiqadagi tezkor hisob: Bahsning 17-daqiqasidayoq «Orol» futbolchilarining bosimi natijasida «Jayxun» a’zosi Asadbek Mustafaqulov to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi (avtogol) — 1:0;

  • 83-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdiriga so‘nggi daqiqalarda uzil-kesil nuqta qo‘yildi — 83-daqiqada Mark Krasnov raqib darvozasini aniq nishonga olib, yakuniy 2:0 hisobini ta’minladi;

  • Mudofaa mustahkamligi: Nukusliklar posboni Axrorov va himoya chizig‘i 90 daqiqa davomida ishonchli o‘yin namoyish etib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi.

O‘yin bayonnomasi

Proliga. 23-tur

«Orol» — «Jayxun» 2:0

Gollar: Mustafaqulov (17 avtogol), Krasnov (83).

  • «Orol»: Axrorov, Musayev, Arazov, Kutibayev, Alijanov, Qalmag‘ambetov, Kozlov, Jalolov, Kuanishbayev, Muxtorov, Nomozov.

  • «Jayxun»: Izbaskanov, Mustafaqulov, Maratov, Daryabayev, Kalbayev, Sdikov, Keo‘nimjayev, Ibraimov, Otajonov, Rustamjonov, Jo‘raqulov.

Chorak asrlik kutish: Nukus katta futbolga qaytmoqda

Mazkur yutuq Qoraqalpog‘iston futboli uchun haqiqiy bayramga aylandi:

  • 2001 yilgi xotiralar: Nukusning «Orol» klubi O‘zbekiston milliy chempionatining oliy divizionida so‘nggi bor roppa-rosa 2001 yilda ishtirok etgan edi;

  • 25 yillik sabr: Chorak asr davomida quyi ligalarda to‘p tepgan jamoa izchil mehnat va barqaror o‘yin orqali yana mamlakatning bosh futbol arenasiga qaytmoqda;

  • Superliga–2027 uchun kuchli raqib: Muddatidan avval erishilgan chempionlik «Orol»ning yangi mavsumda yurtimizning eng nomdor grandlari bilan kurashish uchun jiddiy tayyorgarlik ko‘rishiga imkon yaratadi.

OrolJayxunNukusProliga 23-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bloger bo‘laman” degan bolakayga Ozodbek Nazarbekov telefon sovg‘a qildi (video)“Bloger bo‘laman” degan bolakayga Ozodbek Nazarbekov telefon sovg‘a qildi (video)29 sentabr 02:13Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdiPrezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdi19 sentabr 07:11Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)18 sentabr 21:59Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?11 avgust 17:08Nukusda firibgardan jinoiy jarima undirildiNukusda firibgardan jinoiy jarima undirildi20 iyul 11:1313–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin13–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin13 iyul 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...