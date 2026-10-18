«Orol» klubi muddatidan avval Proliga chempioni bo‘lib, Superligaga qaytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nukusning «Orol» klubi Proliganing 23-turida «Jayxun»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, musobaqa yakunlanishiga qadar muddatidan avval chempionlikni qo‘lga kiritdi.
- Ushbu g‘alaba bilan jamoa kelasi mavsum uchun Superliga yo‘llanmasini ta’minladi.
- «Orol»
- 2001 yildan buyon ilk bor O‘zbekistonning oliy futbol divizioniga qaytmoqda.
O‘zbekiston futbolida tarixiy va uzoq kutilgan voqelik yuz berdi. Proliganing 23-turi doirasida bo‘lib o‘tgan bellashuvda Nukusning «Orol» klubi o‘z maydonida «Jayxun» jamoasini 2:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.
Ushbu muhim g‘alaba evaziga nukusliklar o‘z hisobidagi ochkolar sonini 58 taga yetkazib, musobaqa yakunlanishiga qadar muddatidan avval Proliga chempionligini naqd qildi hamda kelasi mavsum uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri Superliga yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Avtogol va Krasnovning nuqtasi: Bahs qanday kechdi?
Uchrashuv mezbonlarning to‘liq nazorati va faol hujumlari ostida kechdi:
17-daqiqadagi tezkor hisob: Bahsning 17-daqiqasidayoq «Orol» futbolchilarining bosimi natijasida «Jayxun» a’zosi Asadbek Mustafaqulov to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi (avtogol) — 1:0;
83-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdiriga so‘nggi daqiqalarda uzil-kesil nuqta qo‘yildi — 83-daqiqada Mark Krasnov raqib darvozasini aniq nishonga olib, yakuniy 2:0 hisobini ta’minladi;
Mudofaa mustahkamligi: Nukusliklar posboni Axrorov va himoya chizig‘i 90 daqiqa davomida ishonchli o‘yin namoyish etib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi.
O‘yin bayonnomasi
Proliga. 23-tur
«Orol» — «Jayxun» 2:0
Gollar: Mustafaqulov (17 avtogol), Krasnov (83).
«Orol»: Axrorov, Musayev, Arazov, Kutibayev, Alijanov, Qalmag‘ambetov, Kozlov, Jalolov, Kuanishbayev, Muxtorov, Nomozov.
«Jayxun»: Izbaskanov, Mustafaqulov, Maratov, Daryabayev, Kalbayev, Sdikov, Keo‘nimjayev, Ibraimov, Otajonov, Rustamjonov, Jo‘raqulov.
Chorak asrlik kutish: Nukus katta futbolga qaytmoqda
Mazkur yutuq Qoraqalpog‘iston futboli uchun haqiqiy bayramga aylandi:
2001 yilgi xotiralar: Nukusning «Orol» klubi O‘zbekiston milliy chempionatining oliy divizionida so‘nggi bor roppa-rosa 2001 yilda ishtirok etgan edi;
25 yillik sabr: Chorak asr davomida quyi ligalarda to‘p tepgan jamoa izchil mehnat va barqaror o‘yin orqali yana mamlakatning bosh futbol arenasiga qaytmoqda;
Superliga–2027 uchun kuchli raqib: Muddatidan avval erishilgan chempionlik «Orol»ning yangi mavsumda yurtimizning eng nomdor grandlari bilan kurashish uchun jiddiy tayyorgarlik ko‘rishiga imkon yaratadi.
Izohlar 0
…