Nukusda APK-fayllar orqali qariyb 1 mlrd so‘m o‘g‘irlagan guruh ushlandi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nukus shahrida Telegram orqali zararli APK-fayllarni tarqatib, fuqarolarning bank kartalaridan qariyb 1 milliard so‘m o‘g‘irlagan jinoiy guruh qo‘lga olindi.
- Tergov davomida gumonlanuvchilarning yozishmalaridan 162 ta bank kartasiga oid ma’lumotlar topildi.
- Jinoyatchilar o‘zlashtirgan mablag‘larni qimmatbaho telefonlar xarid qilish, mikroqarzlarni yopish va bukmekerlik akkauntlariga o‘tkazish uchun sarflagan.
Telegram orqali tarqatilgan zararli APK-fayllar fuqarolarning bank kartalaridan katta miqdorda pul yechib olinishiga sabab bo‘lgan. Nukus shahrida aniqlangan jinoiy guruh faoliyati oqibatida yetkazilgan zarar qariyb 1 milliard so‘mni tashkil etgan. Gumonlanuvchilarning yozishmalarida esa 162 ta bank kartasi ma’lumotlari topilgan.
Firibgarlar Telegram orqali zararli APK-fayllar tarqatgan
Ichki ishlar vazirligi Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish departamenti Nukus shahrida fuqarolarning bank kartalaridan pul o‘g‘irlashda gumon qilinayotgan shaxslar guruhi qo‘lga olinganini ma’lum qildi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, gumonlanuvchilar Telegram orqali zararli APK-fayllarni tarqatib kelgan. Fuqarolar ushbu fayllarni telefonlariga o‘rnatganidan keyin jinoyatchilar ularning bank kartalariga oid ma’lumotlardan foydalanib, hisoblaridagi mablag‘larni o‘zlashtirgan.
Huquq-tartibot idoralari aniqlagan holat bo‘yicha yetkazilgan moddiy zarar qariyb 1 milliard so‘mni tashkil etadi.
Gumonlanuvchilarning yozishmalarida 162 ta karta ma’lumoti topildi
Tergov davomida gumonlanuvchilarning Telegram yozishmalari o‘rganilgan. Natijada ularning muloqotlarida 162 ta bank kartasiga tegishli ma’lumotlar aniqlangan.
Xabarlarda jinoiy guruh tarkibida Telegram tarmog‘ida «Sanjik» taxallusi bilan tanilgan shaxs ham borligi qayd etilgan.
O‘zlashtirilgan mablag‘lar esa turli maqsadlarga sarflangan. Jumladan, pullarning bir qismiga qimmatbaho telefonlar xarid qilingan, ayrim mablag‘lar mikroqarzlarni yopishga yo‘naltirilgan. Shuningdek, pullarning bir qismi bukmekerlik akkauntlariga o‘tkazilgani xabar qilingan.
Sud qaroriga ko‘ra, asosiy gumonlanuvchi hibsga olingan. Ayni paytda jinoyat ishi doirasida dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
APK-fayllar qanday xavf tug‘diradi?
APK — Android operatsion tizimida ilovalarni o‘rnatish uchun ishlatiladigan fayl formati. Biroq bu formatdagi har qanday fayl xavfsiz degani emas.
Jinoyatchilar soxta dasturlar yoki zararli fayllarni turli va’dalar bilan tarqatishi mumkin. Foydalanuvchi ularni o‘rnatganda, qurilmadagi ayrim ma’lumotlar va funksiyalarga ruxsat berib qo‘yishi ehtimoli bor. Bu esa shaxsiy ma’lumotlar, akkauntlar va moliyaviy xavfsizlikka tahdid tug‘diradi.
Shu sababli noma’lum manbadan yuborilgan APK-faylni o‘rnatishdan oldin uning ishonchliligini tekshirish juda muhim.
Bank kartasidagi pullarni himoya qilish uchun 5 ta qoida
Bunday firibgarlik qurboniga aylanmaslik uchun quyidagi tavsiyalarga amal qilish lozim:
Notanish APK-fayllarni o‘rnatmang. Telegram, SMS yoki boshqa messenjerlar orqali yuborilgan shubhali fayllarni ochmang.
Ilovalarni rasmiy manbalardan yuklang. Android qurilmalarida Google Play, iPhone'larda esa App Store'dan foydalaning.
SMS-kodlarni hech kimga bermang. Bank xodimi yoki boshqa shaxs sifatida murojaat qilgan odamlarga ham tasdiqlash kodlarini aytmang.
Shubhali ruxsatlarni tekshiring. Ilovaning SMS, qo‘ng‘iroqlar, xabarlar va boshqa ma’lumotlarga kirish huquqini so‘rashiga e’tibor bering.
Bank xabarnomalarini nazorat qiling. Hisobdan siz amalga oshirmagan operatsiya aniqlansa, darhol bankka murojaat qiling.
Agar tasodifan zararli APK-faylni o‘rnatib qo‘ygan bo‘lsangiz, qurilmaning internet aloqasini uzing, shubhali ilovani o‘chiring va bank bilan bog‘lanib, kartani vaqtincha bloklash chorasini ko‘ring. Bank akkaunti hamda boshqa muhim hisoblar parollarini esa xavfsiz qurilmadan o‘zgartirish tavsiya etiladi.
Nukusdagi holat Telegram orqali tarqatiladigan har qanday faylga ishonish mumkin emasligini yana bir bor ko‘rsatdi. Ayniqsa, «pul ishlash», «sovrin yutish» yoki «maxsus xizmatdan foydalanish» kabi va’dalar bilan yuborilgan APK-fayllar jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…