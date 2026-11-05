Bank oldidagi qarzdorlik sababli ko‘chmas mulk auksionga chiqarildi

·26·Jamiyat
Bank oldidagi qarzdorlik sababli ko‘chmas mulk auksionga chiqarildi

Bugungi kunda bank kreditlari bo‘yicha yuzaga kelgan qarzdorliklarni qonunchilikda belgilangan tartibda undirish, bank oldidagi kredit majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarmagan qarzdorga nisbatan qo‘zg‘atilgan ijro ishi doirasida qarzdorlikni qoplash maqsadida uning nomidagi ko‘chmas mulkka qonunchilikda belgilangan tartibda taqiq qo‘yilib, elektron onlayn-auksion savdolariga chiqarildi

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Nukus tumanlararo sudining ijro varaqasiga asosan qarzdor B.N. MCHJ va A.Ilardan Asaka bank Nukus BXO foydasiga 707,8 mln so‘m kredit qarzdorligini undirish belgilangan.

Qarzdorlikni qoplash uchun qarzdorga tegishli bo‘lgan Nukus shahri, "Gulzor" mahallasi, O‘zbekiston guzari ko‘chasida joylashgan garovdagi noturar joyga undiruv qaratilgan. Uyning boshlang‘ich bahosi 812,5 mln so‘m etib belgilanib auksionga chiqarildi.

Asaka bankNukusonlayn-auksionkredit qarzdorligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Orol» klubi muddatidan avval Proliga chempioni bo‘lib, Superligaga qaytdi«Orol» klubi muddatidan avval Proliga chempioni bo‘lib, Superligaga qaytdi18 oktabr 18:11Ixtiyoriy to‘lanmagan qarz “Lacetti”ni auksionga yetakladiIxtiyoriy to‘lanmagan qarz “Lacetti”ni auksionga yetakladi24 sentabr 18:52“Bloger bo‘laman” degan bolakayga Ozodbek Nazarbekov telefon sovg‘a qildi (video)“Bloger bo‘laman” degan bolakayga Ozodbek Nazarbekov telefon sovg‘a qildi (video)29 sentabr 02:1330 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda29 iyul 11:40Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdiPrezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdi19 sentabr 07:11Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)18 sentabr 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi