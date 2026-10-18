Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdi

·10·Sport
Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Lugano»
  • Shveysariya kubogining 1/16 finalida «Puli»ni safarda 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • O‘zbekistonlik futbolchi Behruz Karimov uchrashuvning 80-daqiqasida zaxiradan maydonga tushib, jamoasining yirik g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
  • Gollar mualliflari Markes (dubl), Alioski (penalti) va Kelvin bo‘ldi. Ushbu g‘alaba «Lugano»ni musobaqaning 1/8 final bosqichiga olib chiqdi.

Shveysariya kubogining 1/16 final bosqichi doirasida safarda bahs olib borgan «Lugano» klubi quyi liga vakili «Puli» jamoasi ustidan 4:0 hisobida yirik va ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Ushbu uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ham e’tiborga molik bo‘ldi — O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi, yosh himoyachi Behruz Karimov bahsning ikkinchi bo‘limida zaxiradan o‘yinga qo‘shilib, jamoasining yirik g‘alabasini mustahkamlashda qatnashdi.

Markesdan dubl va birinchi bo‘limdagiyoq hal bo‘lgan masala

«Lugano» uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq maydonda to‘liq ustunlikni o‘z qo‘liga oldi:

  • 5-daqiqada tezkor gol: O‘yinning 5-daqiqasidayoq hujumchi Markes hisobni ochib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi — 0:1;

  • Alioskidan penalti: 16-daqiqada «Lugano» 11 metrlik jarima zarbasi tepish huquqiga ega bo‘ldi va Eldin Alioski imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Birinchi bo‘limdagi nuqta: Hakam tomonidan birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan 5-daqiqada Kelvin raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni yiriklashtirdi — 0:3;

  • 56-daqiqadagi dubl: Ikkinchi bo‘lim boshida, 56-daqiqada Markes o‘zining uchrashuvdagi ikkinchi golini urib, dublini nishonladi va yakuniy 0:4 hisobini o‘rnatdi.

Behruz Karimovning maydonga tushishi

Uchrashuv taqdiri uzil-kesil hal bo‘lgach, murabbiylar shtabi asosiy futbolchilarga dam berib, yoshlarga imkoniyat yaratdi:

  • 80-daqiqadagi almashtirish: Bahsning 80-daqiqasida o‘yin qahramoni Markes o‘rniga o‘zbekistonlik himoyachi Behruz Karimov maydonga tashlandi;

  • Ishonchli harakat: Karimov qolgan vaqt davomida himoya chizig‘ida tartibli harakat qilib, raqibning tasalli beruvchi gol urishiga yo‘l qo‘ymadi va darvoza daxlsizligini saqlashga hissa qo‘shdi.

O‘yin bayonnomasi

Shveysariya kubogi. 1/16 final

«Puli» — «Lugano» 0:4

Gollar: Markes (5, 56), Alioski (16 pen), Kelvin (45+5).

  • «Lugano»: Ballmos, Kelvin, Alioski, Kenduchi, Bichsel, Bekhem Kastro, Pihlstryom (Ajdin, 57), Markes (Karimov, 80), Monkada (Ajeti, 72), Zanotti (Karbone, 56), Behrens.

Safardagi yirik g‘alaba «Lugano»ni musobaqaning keyingi 1/8 final bosqichiga ishonch bilan olib chiqdi.

LuganoPuliShveysariya kubogiBehruz Karimov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?16 oktabr 07:00«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari«Lugano» «Srvena Zvezda»ni o‘z maydonida taslim etdi — YEKL 1-turning asosiy natijalari15 oktabr 23:59«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)20 sentabr 22:07Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)17 sentabr 20:02Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi triller13 sentabr 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...