Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Shveysariya kubogida «Puli»ni 4:0 hisobida yengdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Lugano»
- Shveysariya kubogining 1/16 finalida «Puli»ni safarda 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
- O‘zbekistonlik futbolchi Behruz Karimov uchrashuvning 80-daqiqasida zaxiradan maydonga tushib, jamoasining yirik g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
- Gollar mualliflari Markes (dubl), Alioski (penalti) va Kelvin bo‘ldi. Ushbu g‘alaba «Lugano»ni musobaqaning 1/8 final bosqichiga olib chiqdi.
Shveysariya kubogining 1/16 final bosqichi doirasida safarda bahs olib borgan «Lugano» klubi quyi liga vakili «Puli» jamoasi ustidan 4:0 hisobida yirik va ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Ushbu uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ham e’tiborga molik bo‘ldi — O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi, yosh himoyachi Behruz Karimov bahsning ikkinchi bo‘limida zaxiradan o‘yinga qo‘shilib, jamoasining yirik g‘alabasini mustahkamlashda qatnashdi.
Markesdan dubl va birinchi bo‘limdagiyoq hal bo‘lgan masala
«Lugano» uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq maydonda to‘liq ustunlikni o‘z qo‘liga oldi:
5-daqiqada tezkor gol: O‘yinning 5-daqiqasidayoq hujumchi Markes hisobni ochib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi — 0:1;
Alioskidan penalti: 16-daqiqada «Lugano» 11 metrlik jarima zarbasi tepish huquqiga ega bo‘ldi va Eldin Alioski imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Birinchi bo‘limdagi nuqta: Hakam tomonidan birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan 5-daqiqada Kelvin raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni yiriklashtirdi — 0:3;
56-daqiqadagi dubl: Ikkinchi bo‘lim boshida, 56-daqiqada Markes o‘zining uchrashuvdagi ikkinchi golini urib, dublini nishonladi va yakuniy 0:4 hisobini o‘rnatdi.
Behruz Karimovning maydonga tushishi
Uchrashuv taqdiri uzil-kesil hal bo‘lgach, murabbiylar shtabi asosiy futbolchilarga dam berib, yoshlarga imkoniyat yaratdi:
80-daqiqadagi almashtirish: Bahsning 80-daqiqasida o‘yin qahramoni Markes o‘rniga o‘zbekistonlik himoyachi Behruz Karimov maydonga tashlandi;
Ishonchli harakat: Karimov qolgan vaqt davomida himoya chizig‘ida tartibli harakat qilib, raqibning tasalli beruvchi gol urishiga yo‘l qo‘ymadi va darvoza daxlsizligini saqlashga hissa qo‘shdi.
O‘yin bayonnomasi
Shveysariya kubogi. 1/16 final
«Puli» — «Lugano» 0:4
Gollar: Markes (5, 56), Alioski (16 pen), Kelvin (45+5).
«Lugano»: Ballmos, Kelvin, Alioski, Kenduchi, Bichsel, Bekhem Kastro, Pihlstryom (Ajdin, 57), Markes (Karimov, 80), Monkada (Ajeti, 72), Zanotti (Karbone, 56), Behrens.
Safardagi yirik g‘alaba «Lugano»ni musobaqaning keyingi 1/8 final bosqichiga ishonch bilan olib chiqdi.
Izohlar 0
…