“Real Madrid”da mukammal o‘yin: Mourino taktik yurishlari qanday ish berganini aytdi

·1·Sport
“Real Madrid”da mukammal o‘yin: Mourino taktik yurishlari qanday ish berganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Real Madrid" bosh murabbiyi Joze Mourino "Sevilya" ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi g'alabadan so'ng jamoasining o'yinini yuqori baholadi.
  • Mourino tarkibga kiritilgan uchta o'zgarish taktik jihatdan o'zini oqlaganini va jamoaning maydondagi intizomli o'yini hamda jamoaviy ruhi yuqori ekanligini ta'kidladi.

Ispaniya La Ligasi doirasida «Sevilya» klubini o‘z maydonida 4:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan Madridning «Real» jamoasi bosh murabbiyi Joze Mourino bahsdan keyingi matbuot anjumanida jamoasining o‘yiniga yuqori baho berdi.

Kilian Mbappening dubli hamda Arda Gyuler va Yan Diomandening supergollari bilan bezatilgan to‘qnashuv «qirollik klubi»ning yuqori formada ekanini yana bir bor isbotladi.

«Uchta o‘zgarish qildik va bu o‘zini oqladi»: Murabbiy taktikasi

«Real» ustozi Madrid Zone nashriga bergan intervyusida tarkibdagi o‘zgarishlar va maydondagi intizom haqida to‘xtaldi:

  • Ilk daqiqalardan bosim: «Birinchi daqiqadanoq juda yaxshi va tartibli o‘ynadik. Oldingi turdagi “Roma”ga qarshi bahs boshlanishi biz istagandek kechmagan edi;

  • Tarkibdagi 3 ta o‘zgarish: Aynan shu kamchilikni to‘g‘rilash uchun bugun asosiy tarkibga uchta yangi o‘zgarish kiritdik va bu taktik qaror o‘zini to‘liq oqladi;

  • Haqiqiy jamoa ruhi: Xalqaro tanaffusdan keyingi barcha uchta o‘yinda ham jamoamiz munosib va barqaror o‘yin namoyish etdi. “Roma”ga qarshi bahs juda og‘ir kechgan bo‘lsa-da, vazifani bajargandik. Bugun esa barchasi a’lo darajada o‘tdi. Mana shu — haqiqiy jamoa!», — dedi portugaliyalik mutaxassis.

Oldinda «Leypsig» va «El-Klasiko»: Madridliklarning qizg‘in taqvimi

«Sevilya» ustidan qozonilgan yirik zafar madridliklarni oldindagi eng muhim va hal qiluvchi bahslarga yuqori kayfiyatda boshlab bormoqda:

  • Yevropa Chempionlar Ligasi (21 oktyabr): Joze Mourino shogirdlari 21 oktyabr kuni o‘z maydoni — «Santyago Bernabeu»da Germaniyaning noqulay raqibi bo‘lmish «RB Leypsig» jamoasini qabul qiladi;

  • «El-Klasiko» (25 oktyabr): 25 oktyabr kuni esa butun dunyo nigohi qadaladigan mavsumning asosiy to‘qnashuvi — safarda kataloniyaliklarga qarshi kechadigan murosasiz «Barselona» — «Real Madrid» derbisi bo‘lib o‘tadi.

«Sevilya» darvozasiga yo‘llangan to‘rtta gol va hujum uchligining o‘zaro uyg‘unligi Madrid grandining bo‘lajak «El-Klasiko» oldidan raqibiga bergan jiddiy va dadil signali bo‘ldi.

Real MadridSevilyaJoze MourinoKilian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappedan dubl, Diomandedan supergol: «Real» «Sevilya»ni 4:1 hisobida tor-mor etdiMbappedan dubl, Diomandedan supergol: «Real» «Sevilya»ni 4:1 hisobida tor-mor etdiBugun 06:45Real Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matnReal Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matnKecha 23:54Mourino Endrik uchun «Real»da yangi pozitsiya tanladi — taktik o‘zgarishlar tafsilotiMourino Endrik uchun «Real»da yangi pozitsiya tanladi — taktik o‘zgarishlar tafsiloti17 oktabr 11:53«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda16 oktabr 07:14Mourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladiMourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladi15 oktabr 09:33Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?Fransuz yulduzi nima sababdan murabbiylar shtabining g‘azabiga uchradi?8 oktabr 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi