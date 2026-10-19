“Real Madrid”da mukammal o‘yin: Mourino taktik yurishlari qanday ish berganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Real Madrid" bosh murabbiyi Joze Mourino "Sevilya" ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi g'alabadan so'ng jamoasining o'yinini yuqori baholadi.
- Mourino tarkibga kiritilgan uchta o'zgarish taktik jihatdan o'zini oqlaganini va jamoaning maydondagi intizomli o'yini hamda jamoaviy ruhi yuqori ekanligini ta'kidladi.
Ispaniya La Ligasi doirasida «Sevilya» klubini o‘z maydonida 4:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan Madridning «Real» jamoasi bosh murabbiyi Joze Mourino bahsdan keyingi matbuot anjumanida jamoasining o‘yiniga yuqori baho berdi.
Kilian Mbappening dubli hamda Arda Gyuler va Yan Diomandening supergollari bilan bezatilgan to‘qnashuv «qirollik klubi»ning yuqori formada ekanini yana bir bor isbotladi.
«Uchta o‘zgarish qildik va bu o‘zini oqladi»: Murabbiy taktikasi
«Real» ustozi Madrid Zone nashriga bergan intervyusida tarkibdagi o‘zgarishlar va maydondagi intizom haqida to‘xtaldi:
Ilk daqiqalardan bosim: «Birinchi daqiqadanoq juda yaxshi va tartibli o‘ynadik. Oldingi turdagi “Roma”ga qarshi bahs boshlanishi biz istagandek kechmagan edi;
Tarkibdagi 3 ta o‘zgarish: Aynan shu kamchilikni to‘g‘rilash uchun bugun asosiy tarkibga uchta yangi o‘zgarish kiritdik va bu taktik qaror o‘zini to‘liq oqladi;
Haqiqiy jamoa ruhi: Xalqaro tanaffusdan keyingi barcha uchta o‘yinda ham jamoamiz munosib va barqaror o‘yin namoyish etdi. “Roma”ga qarshi bahs juda og‘ir kechgan bo‘lsa-da, vazifani bajargandik. Bugun esa barchasi a’lo darajada o‘tdi. Mana shu — haqiqiy jamoa!», — dedi portugaliyalik mutaxassis.
Oldinda «Leypsig» va «El-Klasiko»: Madridliklarning qizg‘in taqvimi
«Sevilya» ustidan qozonilgan yirik zafar madridliklarni oldindagi eng muhim va hal qiluvchi bahslarga yuqori kayfiyatda boshlab bormoqda:
Yevropa Chempionlar Ligasi (21 oktyabr): Joze Mourino shogirdlari 21 oktyabr kuni o‘z maydoni — «Santyago Bernabeu»da Germaniyaning noqulay raqibi bo‘lmish «RB Leypsig» jamoasini qabul qiladi;
«El-Klasiko» (25 oktyabr): 25 oktyabr kuni esa butun dunyo nigohi qadaladigan mavsumning asosiy to‘qnashuvi — safarda kataloniyaliklarga qarshi kechadigan murosasiz «Barselona» — «Real Madrid» derbisi bo‘lib o‘tadi.
«Sevilya» darvozasiga yo‘llangan to‘rtta gol va hujum uchligining o‘zaro uyg‘unligi Madrid grandining bo‘lajak «El-Klasiko» oldidan raqibiga bergan jiddiy va dadil signali bo‘ldi.
Izohlar 0
…