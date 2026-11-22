«Futbolchilar uxlamagan»: Mourino «Selta» ustidan qozonilgan irodali g‘alaba haqida
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Ispaniya La Ligasi 13-turidan o‘rin olgan «Selta»ga qarshi kechgan qiyin va irodali g‘alabadan (2:1) so‘ng o‘yin tafsilotlari, futbolchilarning jismoniy charchog‘i hamda jamoaning ruhiy matonati haqida fikr bildirdi.
«Jismoniy charchoq ruhiyatga ham ta’sir qiladi»
Portugaliyalik mutaxassis terma jamoalar yig‘inidan qaytgan futbolchilarda tiklanish uchun vaqt yetishmaganini alohida ta’kidlab o‘tdi:
«O‘yin juda qiyin kechdi. Bu, avvalo, «Selta»ning harakatlari bilan bog‘liq. Ular qanday himoyalanishni, to‘pni nazorat qilishni va g‘alaba qozonishga intilayotgan raqibga qanday qarshilik ko‘rsatishni yaxshi bilishadi.
Bundan tashqari, ko‘plab futbolchilarimiz yaxshi holatda emas edi. Ayrimlari payshanba kuni qaytib kelishdi, chorshanba kuni uxlashmadi, soatlab samolyotda uchishdi. Jismoniy charchoq ruhiy holatga ham ta’sir qiladi. Konatening o‘yindagi birinchi uzatmasi maydon tashqarisiga chiqib ketdi.»
— Joze Mourino
Arda Gyuler, Bellinghem va tribunalar bosimi
Mourino uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida charchoqqa qaramay borini bergan yosh yetakchilarni e’tirof etdi hamda jamoaning ketma-ket 9-g‘alabasini qayd etdi:
«Lekin ijobiy jihatlar ham bor. Ulardan biri — futbolchilarimizning g‘alabaga bo‘lgan intilishi va matonati. Uchrashuv oxirida Arda Gyuler va Jud Bellinghem juda charchagan bo‘lsa-da, bor kuchini ishga soldi. Hisobni tenglashtirganimizdan keyin o‘yin to‘pni yo‘qotish va uni qayta egallashlar bilan kechdi. Eng muhimi, yakunda ochkolarni qo‘lga kiritdik.
Ikkinchi bo‘limdagi muhim jihatlardan biri pressingni kuchaytirganimiz va to‘pni yo‘qotganimizdan keyin tezda qaytarib olganimiz bo‘ldi. Bu ruhiyat masalasi. Bizda qiyinchiliklarga qarshi kurasha oladigan kuchli jamoa bor. Hisobda ortda qolish va tribunalardan hushtakbozlik eshitish ham oson emas. Biz ketma-ket 9 ta o‘yinda g‘alaba qozondik va seshanba kuni navbatdagi g‘alabamizni ham qo‘lga kiritamiz.»
«Real» — «Selta» (2:1) uchrashuvining asosiy jihatlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va Mourino tahlili
Musobaqa va natija
Ispaniya La Ligasi, 13-tur — «Real» 2:1 «Selta»
G‘alabali seriya
«Real» barcha musobaqalarda ketma-ket 9 ta o‘yinda zafar quchdi
Asosiy qiyinchilik
Terma jamoadan qaytgan futbolchilardagi uyqusizlik va parvoz charchog‘i
Alohida e’tirof
Charchoqqa qaramay oxirigacha kurashgan Arda Gyuler va Jud Bellinghem
Taktik burilish
2-bo‘limdagi kuchaytirilgan yuqori pressing va to‘pni tez qaytarib olish
Keyingi bellashuv
Seshanba kuni (Mourino ketma-ket 10-g‘alabani maqsad qilgan)
Sizningcha, Joze Mourino boshqaruvidagi «Real»ning ushbu 9 o‘yinlik g‘alabali seriyasi seshanba kungi bahsda ham davom etadimi?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Qirollik klubi» muxlislariga murabbiyning ushbu intervyusini darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…