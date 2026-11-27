Joze Mourino «Real»ning qishki transfer rejalariga nuqta qo‘ydi
Madridning «Real» jamoasi bosh murabbiyi Joze Mourino klub atrofida tarqalgan transfer mish-mishlariga qat’iy munosabat bildirib, jamoa tarkibida hech qanday o‘zgarish bo‘lmasligini ma’lum qildi.
«Menga yangi futbolchilar kerak emas»
Portugaliyalik mutaxassis jamoaning amaldagi tarkibidan to‘liq qoniqish hosil qilayotganini ta’kidlab, nafaqat yangi xaridlar, balki birorta futbolchining klubni tark etishini ham istamasligini bildirdi:
«„Real“da men bu yerda ko‘rishni istamaydigan birorta futbolchi yo‘q. Men hech kimni sotib olmoqchi emasman va hech kimning jamoani tark etishini ham xohlamayman. Dehlizlar yopiq. Hech narsani o‘ylab topishning keragi yo‘q, chunki menga yangi futbolchilar kerak emas», — deya Joze Mourinoning so‘zlarini keltiradi Madrid Xtra nashri.
«Real»ning yozgi xaridlari va La Ligadagi joriy holat
Klub rahbariyati yozgi transferlar oynasi davomida tarkibni bir qator taniqli ijrochilar bilan kuchaytirishga ulgurgan edi. Xususan, madridliklar safiga quyidagi futbolchilar kelib qo‘shilgan:
Bernardu Silva
Ibraima Konate
Denzel Dyumfris
Karlos Espi
Mark Kukurelya
Yan Diomande
Jamoa
Ispaniya chempionatidagi o‘rni
To‘plangan ochkolar
«Barselona»
1-o‘rin (peshqadam)
36 ochko
«Real»
2-o‘rin
33 ochko
Sizningcha, Joze Mourinoning qishki transferlardan voz kechish qarori to‘g‘rimi yoki «Barselona»ni quvib yetish uchun «Real»ga yana yangi kuchlar zarurmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya futboli hamda jahon sportidagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…