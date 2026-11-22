«Real»ning g‘alabali seriyasi 9 o‘yinga yetdi va jamoa 33 ochko bilan peshqadamga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real»
- Ispaniya chempionatining 13-turida «Selta» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishib, turnir jadvalida 33 ochko bilan peshqadamga aylandi.
- Joze Mourino boshqaruvidagi madridliklar barcha turnirlar doirasidagi g‘alabali seriyasini 9 ta o‘yinga yetkazdi.
- Uchrashuvda Duran hisobni ochgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Jud Bellinghem va Espi tomonidan kiritilgan gollar mezbonlarga muvaffaqiyat keltirdi.
Ispaniya chempionatining 13-turida «Real» o‘z maydonida — «Bernabeu» stadionida «Selta»dan tezkor gol o‘tkazib yuborganiga qaramay, irodali g‘alabaga erishdi — 2:1.
Uchrashuv mehmonlarning erta hujumi bilan boshlandi va 6-daqiqada Duran hisobni ochdi. 38-daqiqada Kilian Mbappe penaltidan unumli foydalana olmadi. Biroq ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’ati va mazmuni keskin o‘zgardi: zaxiradan maydonga tushgan Vinisius bahsga burilish yasab, har ikki golda ham qatnashdi. 66-daqiqada Jud Bellinghem muvozanatni tiklagan bo‘lsa, 85-daqiqada Espi yana «sehrli tayoqcha» vazifasini bajarib, jamoaga g‘alaba keltirdi.
G‘alabali seriya va turnir jadvalidagi vaziyat
Joze Mourino boshqaruvidagi «Real» barcha turnirlar doirasidagi g‘alabali seriyasini 9 ta o‘yinga yetkazdi. Mazkur g‘alabadan so‘ng madridliklar ochkolarini 33 taga yetkazib, «Barselona» bilan tenglashdi va qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra turnir jadvalida peshqadamga aylandi. Biroq «Barselona» ushbu turdagi uchrashuvini «Vilyarreal»ga qarshi o‘tkazadi. «Selta» esa 13 ochko bilan 13-pog‘onada qoldi.
Ko‘rsatkichlar
«Real»
«Selta»
Yakuniy hisob
2
1
Gollar
Bellinghem (66'), Espi (85')
Duran (6')
Amalga oshmagan penalti
Mbappe (38')
—
Turnirdagi o‘rni / Ochko
Peshqadam (33 ochko, «Barselona» bilan teng)
13-o‘rin (13 ochko)
Uchrashuv qaydnomasi va tarkiblar
La Liga. 13-tur«Real» — «Selta» 2:121 noyabr, «Bernabeu»Gollar: Bellinghem (66), Espi (85) — Duran (6).Aniq amalga oshirilmagan penalti: Mbappe (38).
«Real»: Kurtua, Trent (Vinisius, 57), Konate, Heysen, Karreras (Kukurelya, 57), Kamavinga (Espi, 79), Silva (Valverde, 57), Guler, Bellinghem, Diomande (Endrik, 71), Mbappe.
«Selta»: Radu, Rodriges, Lago, Alonso, Karreyra, Bursio (Driux, 67), Moriba, Galan (Rueda, 76), Alvares (Yutgla, 46), Svedberg (Febas, 67), Duran (Aspas, 76).
Ogohlantirishlar: Lago (74), Rodriges (82), Espi (90+4).
Sizningcha, «Real»ning ketma-ket 9-g‘alabasida zaxiradan tushgan futbolchilarning ta’siri qanchalik katta bo‘ldi va jamoa «Barselona» bilan chempionlik poygasida ustunlikni saqlab qola oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…