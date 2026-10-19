2026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Forbes nashrining 2026/2027 yilgi mavsum uchun e’lon qilgan reytingiga ko‘ra, Krishtianu Ronaldu 300 million dollar daromad bilan eng ko‘p haq oluvchi futbolchi bo‘ldi.
- Bu ko‘rsatkich uning doimiy raqobatchisi Lionel Messining daromadidan ikki barobar ko‘pdir.
- Ronalduning daromadining 250 million dollari Saudiya Arabistonining «An Nasr» klubi bilan tuzilgan shartnomasidan, qolgan 50 million dollari esa tijoriy kelishuvlar va shaxsiy biznesidan keladi.
Dunyoning nufuzli moliyaviy nashri hisoblangan Forbes 2026/2027 yilgi mavsumda eng ko‘p daromad oluvchi futbolchilar reytingini e’lon qildi. Saudiya Arabistonining «An Nasr» klubi hujumchisi, 41 yoshli Krishtianu Ronaldu yana bir bor sayyoramizning eng ko‘p haq oluvchi sportchisi maqomini naqd qildi.
Portugaliyalik yulduzning mavsumiy umumiy daromadi hayratlanarli 300 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda, bu uning doimiy raqobatchisi Lionel Messi ko‘rsatkichidan naq ikki barobar ko‘pdir.
Ronalduning moliyaviy imperiyasi: Pullar qayerdan kelmoqda?
Forbes tahlilchilari sportchilarning daromadlarini hisoblashda nafaqat klub bilan tuzilgan rasmiy shartnomani, balki maydondan tashqaridagi tijoriy kelishuvlarni ham inobatga oldi:
«An Nasr»dan rekord to‘lov: Ronalduning Saudiya klubidagi yillik maoshi va qo‘shimcha bonuslari jami 250 million dollarni tashkil etadi;
Reklama va shaxsiy biznes: Futboldan tashqari homiylik shartnomalari, shaxsiy brendlar va investitsiyalar portugaliyalik to‘purarga yana 50 million dollar sof foyda keltirmoqda;
Terma jamoadan chetlatilishi: Ma’lumot o‘rnida, yaqinda 41 yoshli Ronaldu terma jamoa lagerini rasmiy ruxsatsiz tark etgani sababli Portugaliya milliy jamoasi bahslaridan vaqtincha chetlatilgan edi, biroq bu holat uning tijoriy qiymatiga sira salbiy ta’sir ko‘rsatmadi.
Forbes reytingi: Eng ko‘p haq oluvchi 10 nafar futbolchi
Jahon futbolida eng katta daromadga ega bo‘lgan yulduzlarning kuchli o‘nligi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Krishtianu Ronaldu («An Nasr») — 300 mln dollar;
Lionel Messi («Inter Mayami») — 145 mln dollar;
Kilian Mbappe («Real Madrid») — 100 mln dollar;
Erling Holand («Manchester Siti») — 85 mln dollar;
Vinisius Junior («Real Madrid») — 76 mln dollar;
Lamin Yamal («Barselona») — 55 mln dollar;
Sadio Mane («An Nasr») — 54 mln dollar;
Jud Bellinghem («Real Madrid») — 45 mln dollar;
Harri Keyn («Bavariya») — 42 mln dollar;
Muhammad Saloh («Trabzonspor») — 40 mln dollar.
Ro‘yxatdan ko‘rinib turibdiki, Saudiya Arabistoni ligasi va AQSHning MLS chempionati o‘z yulduzlariga katta maosh to‘lash bo‘yicha Yevropaning grand klublaridan aslo qolishmasligini yana bir bor isbotlamoqda.
Izohlar 0
…