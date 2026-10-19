2026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi

·7·Sport
2026/2027 yilgi mavsumning eng boy futbolchilari e’lon qilindi — Ronaldu mutlaq yetakchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Forbes nashrining 2026/2027 yilgi mavsum uchun e’lon qilgan reytingiga ko‘ra, Krishtianu Ronaldu 300 million dollar daromad bilan eng ko‘p haq oluvchi futbolchi bo‘ldi.
  • Bu ko‘rsatkich uning doimiy raqobatchisi Lionel Messining daromadidan ikki barobar ko‘pdir.
  • Ronalduning daromadining 250 million dollari Saudiya Arabistonining «An Nasr» klubi bilan tuzilgan shartnomasidan, qolgan 50 million dollari esa tijoriy kelishuvlar va shaxsiy biznesidan keladi.

Dunyoning nufuzli moliyaviy nashri hisoblangan Forbes 2026/2027 yilgi mavsumda eng ko‘p daromad oluvchi futbolchilar reytingini e’lon qildi. Saudiya Arabistonining «An Nasr» klubi hujumchisi, 41 yoshli Krishtianu Ronaldu yana bir bor sayyoramizning eng ko‘p haq oluvchi sportchisi maqomini naqd qildi.

Portugaliyalik yulduzning mavsumiy umumiy daromadi hayratlanarli 300 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda, bu uning doimiy raqobatchisi Lionel Messi ko‘rsatkichidan naq ikki barobar ko‘pdir.

Ronalduning moliyaviy imperiyasi: Pullar qayerdan kelmoqda?

Forbes tahlilchilari sportchilarning daromadlarini hisoblashda nafaqat klub bilan tuzilgan rasmiy shartnomani, balki maydondan tashqaridagi tijoriy kelishuvlarni ham inobatga oldi:

  • «An Nasr»dan rekord to‘lov: Ronalduning Saudiya klubidagi yillik maoshi va qo‘shimcha bonuslari jami 250 million dollarni tashkil etadi;

  • Reklama va shaxsiy biznes: Futboldan tashqari homiylik shartnomalari, shaxsiy brendlar va investitsiyalar portugaliyalik to‘purarga yana 50 million dollar sof foyda keltirmoqda;

  • Terma jamoadan chetlatilishi: Ma’lumot o‘rnida, yaqinda 41 yoshli Ronaldu terma jamoa lagerini rasmiy ruxsatsiz tark etgani sababli Portugaliya milliy jamoasi bahslaridan vaqtincha chetlatilgan edi, biroq bu holat uning tijoriy qiymatiga sira salbiy ta’sir ko‘rsatmadi.

Forbes reytingi: Eng ko‘p haq oluvchi 10 nafar futbolchi

Jahon futbolida eng katta daromadga ega bo‘lgan yulduzlarning kuchli o‘nligi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. Krishtianu Ronaldu («An Nasr») — 300 mln dollar;

  2. Lionel Messi («Inter Mayami») — 145 mln dollar;

  3. Kilian Mbappe («Real Madrid») — 100 mln dollar;

  4. Erling Holand («Manchester Siti») — 85 mln dollar;

  5. Vinisius Junior («Real Madrid») — 76 mln dollar;

  6. Lamin Yamal («Barselona») — 55 mln dollar;

  7. Sadio Mane («An Nasr») — 54 mln dollar;

  8. Jud Bellinghem («Real Madrid») — 45 mln dollar;

  9. Harri Keyn («Bavariya») — 42 mln dollar;

  10. Muhammad Saloh («Trabzonspor») — 40 mln dollar.

Ro‘yxatdan ko‘rinib turibdiki, Saudiya Arabistoni ligasi va AQSHning MLS chempionati o‘z yulduzlariga katta maosh to‘lash bo‘yicha Yevropaning grand klublaridan aslo qolishmasligini yana bir bor isbotlamoqda.

Krishtianu RonalduAn NasrForbes 2026/2027Futbolchilar daromadlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?12 oktabr 11:04Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lumRonaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum6 oktabr 06:37Matbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdiMatbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdi16 sentabr 19:30Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!10 sentabr 06:45Ronaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdiRonaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdi7 oktabr 06:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi