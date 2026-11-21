Ronaldu gol urdi va penaltini boy berdi: «An Nasr» 1:3 hisobida yutqazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni chempionatining 13-turida «Al Ahli» klubi o‘z maydonida «An Nasr»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Krishtianu Ronaldu 14-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa-da, 18-daqiqada penaltini aniq amalga oshira olmadi.
- Mezbonlar safida Galeno, Entoni Touni va Ibanes gol urib, jamoasiga irodali g‘alabani taqdim etdi.
- Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng «An Nasr» 28 ochko bilan turnir jadvalining uchinchi pog‘onasida qoldi.
Krishtianu Ronaldu gol urib, «An Nasr»ni hisobda oldinga olib chiqdi, biroq bu safar portugaliyalik yulduzning goli jamoasiga g‘alaba keltirmadi. Saudiya Arabistoni chempionatining 13-turida «Al Ahli» o‘z maydonida «An Nasr»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Jidda klubi uchrashuvning ikkinchi qismida raqibini ortda qoldirib, muhim uch ochkoga ega bo‘ldi.
Ronaldu hisobni ochdi, ammo penaltini ham ura olmadi
Uchrashuvni faol boshlagan «An Nasr» 14-daqiqada Krishtianu Ronalduning goli bilan hisobni ochdi. Bu gol portugaliyalik futbolchining professional faoliyatidagi 986-goli bo‘ldi.
Biroq Ronaldu uchun uchrashuvning dastlabki qismida yana bir imkoniyat yuzaga keldi. 18-daqiqada «An Nasr» penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi, ammo Krishtianu bu imkoniyatdan foydalana olmadi. Shu tariqa, mehmonlar hisobdagi ustunlikni mustahkamlay olmay, raqibga o‘yinga qaytish imkonini berdi.
«Al Ahli» birinchi bo‘lim oxirida hisobni tenglashtirdi
Jidda jamoasi birinchi bo‘limning qo‘shimcha vaqtida hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi. 45+1-daqiqada Galeno gol urib, tabloda 1:1 ko‘rinishini ta’minladi.
Ikkinchi bo‘limda esa mezbonlar tashabbusni o‘z qo‘llariga olib, g‘alaba uchun zarur bo‘lgan gollarni kiritdi.
71-daqiqada Entoni Touni penaltidan «Al Ahli»ni oldinga olib chiqdi. Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, 75-daqiqada Ibanes gol urib, hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Qolgan vaqtda «An Nasr» hisobni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘lmadi va uchrashuv mezbonlarning g‘alabasi bilan yakunlandi.
Turnir jadvalidagi vaziyat o‘zgardi
Ushbu g‘alaba orqali «Al Ahli» ochkolari sonini 24 taga yetkazib, Saudiya Proligasi turnir jadvalida to‘rtinchi o‘ringa ko‘tarildi.
«An Nasr» esa 28 ochko bilan uchinchi pog‘onada qoldi. Ronalduning goliga qaramay, jamoa ushbu turda ochko qo‘shib olish imkoniyatidan foydalana olmadi.
Saudiya Proligasi. 13-tur
«Al Ahli» – «An Nasr» 3:1
Gollar: Galeno, 45+1; Touni, 71 (penalti); Ibanes, 75 – Ronaldu, 14.
«Al Ahli»: Mendi, Battiya, Demiral, Ibanes, Trinkau, Al Johani, Atangana, Balobaid, Spersyan (Al Buraykan, 81), Galeno, Touni.
«An Nasr»: Bento, Avad, Inigo Martines, Simakan, Anjelo (G‘arib, 87), Al Haybari (Koman, 72), Bushal, Al Hamdan, Samu Koshta, Feliks, Ronaldu.
Foydanilmagan penalti: Ronaldu, 18-daqiqa.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…